親子景點推薦！宜蘭「回巢Homing」小孩放電好地方 多種動物零距離餵食

宜蘭親子農場推薦，園區內環境和動物都很乾淨，免費提供多種動物飼料可零距離互動，山羊/綿羊、天竺鼠、水豚君、陸龜、鸚鵡都可以餵食。動物都超有活力也很親人，餵完動物還有免費室內遊樂設施，一旁有提供餐點和用餐區，超適合帶小朋友來放電。

【回巢Homing】

回巢農場影片

回巢Homing介紹

回巢是以西部牛仔狂野為主題，打造園區風格，所以可以看到帳蓬馬車和仙人掌等元素。農場主是從美國德州回來的在地宜蘭人，因愛護動物及園藝設計的興趣而建立農場。

回巢顧名思義想要給動物們一個很好的居住環境，給旅客們有回家的感覺，進而達到教育與愛護生命的意義，親子友善設施一應俱全。無論是情侶、朋友或是親子出遊，都是不可錯過的宜蘭熱門景點 !

回巢Homing停車場

回巢入口旁就有一片停車場可以免費停放

回巢Homing票價

全票為230元，內含購物袋或鑰匙圈紀念品一個，小朋友如果超過100公分就要買票囉，現場是用電子購票機器買票或點餐喔。

回巢Homing用餐休息區

入口旁有可以坐下的休息區兼用餐區，這裡除了餵食動物體驗外，也是有提供漢堡相關餐點。

回巢Homing園區介紹

購票進入前，會須先介紹飼養動物時的注意事項，包含餵食姿勢以及各種餵食飼料的介紹，接下來就是先領羊咩咩要吃的牧草以及烏龜的桑葉。

剛進去時，建議先把桑葉藏在口袋裡，先用牧草餵食羊咩咩，不然會不小心就被吃掉了。

羊隻本身滿乾淨的，也沒有太多意味，而且整體環境很乾淨，服務人員一發現有排泄物馬上就去掃掉，動物也滿有活力的，也很親近人，互動感加倍。

而且羊咩咩大多都是小羊，非常可愛。

園區內還有一些造景可以拍網美照。

一旁有個室內空間，則是有天竺鼠餵食體驗，一樣可以跟服務人員索取天竺鼠的飼料，就可以進行餵食喔。

另外一區還有水豚君和陸龜，水豚君有另外的食物，也是跟服務人員索取。水豚君目前有兩隻，都會在陸地或水中耍可愛，非常容易餵食，就連小朋友都很容易上手。

泡在水裡的水豚君真的太可愛了。

同個空間有隻爬的超快的陸龜，而且體型也超大，可以拿著剛剛領的桑葉，捲成長條後，擺橫的餵食，就比較不會誤咬到手指，看著陸龜吃桑葉也是滿療癒的。

園區內還有可愛的狐獴

接著還有為鸚鵡打造的鳥林，進到這區要非常注意自己的腳步，因為隨時腳邊就會出現鸚鵡。

這裡可以體驗餵食，坐在石頭上，把手打開，服務人員會將飼料放在手心，沒一會兒，鸚鵡全部聚集在身邊了。

回巢Homing遊樂設施

動物餵食完一趟後，可以繼續免費玩室內遊樂設施，有盪鞦韆和球池可以玩，小朋友繼續放電，大人可以坐在一旁的用餐區。

回巢Homing評價

首先玩完一趟發現農場的環境很乾淨，雖然有很多羊咩咩，只要地上有排泄物，園區人員立馬就拿掃把來掃了，而且動物的外表也都滿乾淨，動物整體都很活潑，也很親人。雖然門票230元，但每種動物都有給免費飼料可以體驗，其實還滿不錯的，如果有來宜蘭玩的朋友，不妨可以帶小朋友來這放放電，很不錯喔，推薦給大家。

回巢Homing農場

營業時間：09:00~17:00(週三公休)

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

電話：0987-129-888

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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