絕美東海岸賞大地藝術　訪原鄉部落品味簡單生活

【圖／文：行遍天下】

春暖花開時節，台東縱谷的阡陌良田將從金黃的油菜花，悄悄換上了綠色秧苗；太平洋吹來的風，喚醒東海岸的日出；市區小吃琳瑯滿目，滿足味蕾享受；遼闊的濱海公園與黑森林，一路上為單車騎士鋪陳絕佳風景，這趟兩天一夜台東小旅行，一天遊縱谷、一天玩海岸與市區，充實療癒。

這趟春日台東小旅行，由格上租車台東站出發，沿著台9線北上，首一站拜訪池上鄉。花東縱谷公路南段享有「最美綠色公路」之稱，池上段更是名副其實的稻香公路，稻田中央沒有電線桿的開闊景色，療癒人心，居民有高達九成是農民，世代居住於此，春耕、夏耘、秋收、冬藏的生活，知足常樂。

▲金城武樹

經過整個冬天的休養生息，春天的池上萬物甦醒、生機盎然，油菜花的養分經過翻土和灌溉後，成為滋養秧苗的水田，海岸山脈沖積下的有機沃土加上中央山脈的天然灌溉水，讓一年兩熟的稻米飽滿Q彈，為東部大穀倉寫下傳奇。經過一小時車程後，終於抵達池上便當發源地，飢腸轆轆下，只想大口吃肉、大口品嚐池上米，當地便當名店眾多，以經典木片盒裝盛米飯配菜、價格親民的東池池上便當，是許多人的心頭好，熱賣的招牌飯便當，主菜豬肉以醬油滷製後切片，搭配滷蛋、火腿、炸薯等配料，滋味清爽，口感酥脆的叉燒有畫龍點睛之效，除此之外，排骨飯、雞腿飯、鱈魚排飯、爌肉飯，美味滿分、份量飽足，讓旅程有了愉快的開始。

▲東池池上便當

午餐後，由池上往南行，可改走197縣道和東9線，收藏大坡池、伯朗大道、奉茶樹、天堂路之美，順道拜訪池上穀倉藝術館、稻米原鄉館、多力米故事館等知性景點。依偎在中央山脈與海岸山脈之間的197縣道沿途，是水保署台東分署推動的《漂鳥197–縱谷大地藝術季》展場，大型裝置藝術遍布池上、關山、鹿野等地，是攝影藝術愛好者必遊之路；東9線的起點則在池上外環道北邊，繞行大坡池東側南行後，可以接回197縣道，由兩條道路延伸的浮圳環線自行車道，全長約5.8公里，途經伯朗大道、奉茶樹(金城武樹)、大水車、浮圳大觀亭等景點，隨手一拍都是風景明信片。

▲197縣道沿途景點－《漂鳥197–縱谷大地藝術季》

197縣道沿途值得停留的還有萬安社區的稻米原鄉館，除了擁有欣賞「池上秋收稻穗藝術節」和熱門打卡點天堂路的最佳視野，還能選購稻米和伴手禮，品嚐割稻飯碗公餐；依偎在海岸山脈西側山麓、卑南溪畔的電光部落，近年也積極發展原鄉之旅，可體驗電光竹炮敬告部落祖靈，跟著阿美族媽媽學習製作原住民糯米粽，參觀部落青年創立的咖啡館體驗烘豆之樂。

▲電光部落（圖片提供：夏米）

由關山鎮電光部落往南，途經東29鄉道可通往鹿野鄉，綠色公路有了另一番韻味，由水保局農村再生計畫建造的二層坪水橋，仿糯米橋造型的農村元素，美化鄉間景致，騎車或漫步田邊小徑，最能感受稻米原鄉的魅力，第一天的旅程尾聲，再從鹿野鄉循著台9線返回台東市，前往台東觀光夜市品嘗美味小吃，意猶未盡之餘也可以驅車前往星星部落景觀咖啡一覽浪漫夜景。

▲二層坪水橋

市區美食與海岸風光是台東之旅第二天的焦點，開業一甲子的榕樹下米苔目，以Q彈手工米苔目加上融合柴魚片、肉燥、豆芽與韭菜的樸素滋味，令人懷念，小攤子最早開在菜市場旁的榕樹下，每逢營業時間高湯香味撲鼻，既是陪伴地方鄉親的家鄉味，也是東漂青年的成長記憶，「我要加特製辣椒、我要湯和麵分開……」總是盡量滿足客人需求的人情味，來自掌廚的黃王麗蘭阿嬤，去年阿嬤離世，家人經過沉澱與思考，選在台東市熱鬧的博愛路重新出發，除了以老照片、老物件呈現懷舊溫馨風格，招牌米苔目、滷蛋、魚丸、滷味拼盤和獨門辣椒醬，都傳承阿嬤的堅持與滋味。

▲榕樹下米苔目

飽餐後，驅車北上徜徉台11線的山海間，並在蔚藍大海陪伴下，抵達157.7公里處的加路蘭遊憩區。加路蘭社(kararuan)是台東知名的阿美族部落，早年，族人會在部落溪流洗頭，洗頭(karon)場所(an)組合後就成為「加路蘭、kararuan」。偌大景區中，配備停車場、觀景台、解說站和無障礙廁所，遼闊草皮和隆起山丘，也成為東海岸國家風景區管理處多年舉辦「東海岸大地藝術節」的作品展示舞台，各種大型裝置藝術皆出自花東在地原住民，藝術家們就在看得到大海的地方創作，完成與自然融合的藝術。加路蘭遊憩區也是東海岸經典的藝文海岸休息站點，白天遠眺大海、探索地質奇觀、夜晚觀賞星空，為花東海岸遊程帶來美好體驗。

▲加路蘭遊憩區

沿著台11線公路返回台東市區後，不妨租輛單車前往台東海濱公園、鄰近的台東森林公園一遊。台東海濱公園規劃了主題步道、單車路線、露天廣場、藝術相框，地標建築是一座結合台東地景與公共藝術的圓形藤編景觀台。單車騎士亦可順遊鄰近的台東森林公園，穿越幽靜的木麻黃林，於琵琶湖、活水湖下車欣賞湖光山色，享受城市森林的豐饒與美好。歸還單車後，海濱公園旁的黃記蔥油餅，是高人氣的台東小吃，加蛋、加青蔥、加九層塔的獨特風味，以及厚實又帶有酥炸口感的餅皮和辣椒醬，味覺備感驚喜。

▲台東海濱公園

▲黃記蔥油餅





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」