夜間限定！小礁溪「火金姑的故鄉」迎接螢光盛宴 奇幻美景登場

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2024火金姑的故鄉－小礁溪賞螢季，將於4/9開放線上報名。　圖：居悠谷原生態體驗農莊／提供
2024火金姑的故鄉－小礁溪賞螢季，將於4/9開放線上報名。　圖：居悠谷原生態體驗農莊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】清明之後，最美的螢光季又來囉！每逢四、五月春夏之夜，全台各地掀起一股賞螢熱潮，礁溪鄉公所致力推動生態旅遊，營造「小礁溪螢區廊帶」，成為絕佳賞螢首選之一。

▲礁溪鄉公所致力推動生態旅遊，營造「小礁溪螢區廊帶」，成為絕佳賞螢首選之一。　圖：居悠谷原生態體驗農莊／提供
▲礁溪鄉公所致力推動生態旅遊，營造「小礁溪螢區廊帶」，成為絕佳賞螢首選之一。　圖：居悠谷原生態體驗農莊／提供

每年安排的螢火蟲免費生態解說，場場報名秒殺，今年4/9 12:00開放線上報名，活動期間也提供「線上語音生態導覽」服務，民眾到現場管制點的服務站掃 QR Code，也可透過手機聆聽。

礁溪鄉長張永德指出，「火金姑的故鄉－小礁溪」是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，地點位於礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶，俗稱「小礁溪」，有清澈的河川溪流及草木扶疏，環境未受汙染，自然生態豐富且多元，適合螢火蟲生長及繁殖的生態環境；由於螢區位於道路旁，螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選。

▲4/20-5/5每個 (六)、(日) 將進行為期6天、12場次的螢火蟲生態解說。　圖：居悠谷原生態體驗農莊／提供
▲4/20-5/5每個 (六)、(日) 將進行為期6天、12場次的螢火蟲生態解說。　圖：居悠谷原生態體驗農莊／提供

鄉長張永德表示，鄉公所為了生態保育，把螢火蟲出沒路段的路燈換成「紅光」，除了能讓民眾了解螢火蟲成長所適合的生態環境，也能與滿山遍野的螢光小精靈，共同展開漫天飛舞的「螢光舞會」。鄉公所邀請民眾與螢火蟲漫步在大自然的星光大道，特別規劃4/20~5/5的每個 (六)、(日) 為期6天、12場次的螢火蟲生態解說，由專業螢火蟲生態導覽解說人員，帶領民眾一睹「火金姑」在山林間飛舞點點星光，交織成夜間限定的奇幻美景。免費導覽於4/9 12:00開放線上報名，額滿為止，敬請把握機會。

▲「火金姑的故鄉－小礁溪」是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區。　圖：居悠谷原生態體驗農莊／提供
▲「火金姑的故鄉－小礁溪」是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區。　圖：居悠谷原生態體驗農莊／提供

賞螢步道來回約1公里多，時間將近1小時，建議民眾穿著輕便的鞋子，輕鬆放慢您的步伐、降低聲量，靜靜聆聽專業導覽解說，歡迎大小朋友與親子同遊，也請遊客自帶盥洗用品，減少使用一次性旅宿用品，共同來一趟豐富深度螢火蟲之旅。

▲礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱小礁溪，整個四月～五月一起來賞螢火蟲，遊秘境。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱小礁溪，整個四月～五月一起來賞螢火蟲，遊秘境。　圖：礁溪鄉公所／提供

為了兼顧生態旅遊，方便遊客欣賞螢光及保育螢火蟲生態區避免受到燈光、廢氣、噪音等衝擊破壞，訂定活動期間交通管制，時間為4/1~5/20，每日17:00-20:00的3小時管制，管制路段從匏杓崙路137-3號至小礁溪橋（小礁溪一號橋上方約300公尺以上路段），屆時請用路人配合。

活動詳情請至「真愛趣礁溪」粉絲專頁或礁溪觀光旅遊網（https://jiaoxi-tourism.tw/index.php/zh/）查詢。 礁溪鄉公所免費導覽活動－報名 https://reurl.cc/YVA19D (4/9 12:00開放報名，額滿為止！)

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礁溪 螢火蟲 賞螢

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