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「龜山島」限時開放登島！ 4至10月來賞鯨豚、乘船繞島、牛奶湖打卡就對了

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每年4月至10月為最佳賞鯨豚時期。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
每年4月至10月為最佳賞鯨豚時期。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）日前於頭城區漁會舉辦「2024龜山島鯨艷奇航暨淨灘活動」，號召超過600人參與淨灘，清出3.5公噸垃圾，盼能共同守護美麗的生態島嶼－龜山島，並歡迎3/1起可來龜山島體驗生態旅遊！

▲龜山島淨灘活動空拍合照。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲龜山島淨灘活動空拍合照。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

交通部觀光署林副署長信任表示，疫後觀光國境開放，永續及生態旅遊為觀光發展重點，龜山島自開放以來即實施總量管制措施，保護龜山島珍貴的生態資源，同時也維持遊客高品質的旅遊服務，近年並連續獲國際獎項肯定，今日舉辦淨灘活動共同維護龜山島旅遊環境，龜山島並於3/1開放登島，國內外旅客可來到宜蘭、龜山島，親身感受龜山島自然生態及美景

▲龜山島401高地。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲龜山島401高地。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

龜山島於2022年9月以「龜山島遊客承載量管理機制」榮獲全球「綠色目的地百大故事獎（2022 Green Destinations Top 100 Stories Competition Award）」，2023年4月又再以「龜山島生態旅遊管理實例」，獲亞洲生態旅遊聯盟（Asian Ecotourism Network, AEN）第一屆「國際生態旅遊獎（International Ecotourism Award）」之目的地治理類等國際大獎，顯示龜山島永續觀光的經營，獲國際高度重視與肯定；龜山島每年於3月至11月為開放登島期間，並採取每天對外開放1800名總量管制的措施；週三只開放學術研究，一般遊客不開放。而最高處的401高地，更是限制每日僅100個名額能登頂，登島及401高地一律採網路報名。

▲環湖步道。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲環湖步道。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

龜山島擁有豐富的動植物生態及歷史文化，島上景點可以走訪環湖步道，欣賞其湖光山色的秀麗風光，還有乘龍觀音塑像及神秘的軍事坑道，而登上401高地不僅能夠俯瞰龜山島全貌，龜山島牛奶海、龜首潭等亦是美景絕佳享受；除了登島外，乘船繞行龜山島也是十分受歡迎的熱門旅程，從海面上龜山島壯闊地質景觀、懸崖峭壁、牛奶海的海水色澤之美景，都是近距離呈現眼前，而每年4月至10月最佳賞鯨豚季節，更是非常值得體驗的活動，牠們隨時會跟遊客不期而遇，親眼看到時都會令人驚喜不已。

▲乘船賞鯨豚。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲乘船賞鯨豚。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

龜山島周邊宜蘭縣頭城地區有許多旅遊、住宿選擇，包含蘭陽博物館、大坑觀景台、外澳服務區，還有海鮮美食及海景咖啡廳，鄰近的礁溪溫泉、清水地熱更是泡湯吃美食最佳地點。這次活動結合旅行社推出「藍色海洋生態旅遊」及「綠色賞螢生態旅遊」等1日遊行程（每人為2,980元），帶領大家旅遊龜山島、賞螢火蟲、品嚐在地美食及體驗質感手作，深度旅遊東北角永續及生態旅程！更多活動詳情及套裝遊程報名事宜，可至「東北角之友」臉書粉絲專頁查詢。

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美景 觀光 龜山島

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