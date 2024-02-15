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體驗台版北國風情　宜蘭森呼吸泡湯美食遊

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

太平山位處「東北季風第一排」，冬日追雪成為必要的儀式，沿著日治時期修築的森林鐵道深入巨木林中，滿滿負離子的沁涼空氣喚醒身體感知，鐵道轉型的森林步道各具特色，茂興線仍奔馳著蹦蹦車，而見晴懷古步道沿著陡峭山勢而建，視野最為開闊，足下雲海翻騰，行走其間，如若漫步在雲端，若有幸在降雪時造訪，殘存的鐵道上覆上雪白，妝點成太平山獨有絕景，也許還有機會一睹「最萌殺手」黃喉貂的身影。黃喉貂看似可愛靈巧，實際上是凶猛殺手，被譽為「羌仔虎」，近來太平山黃喉貂受到遊客影響，甚至違法刻意餵食，改變了生活習性，常出現在遊客活動區域覓食、乞食，在此也呼籲民眾和野生動物保持距離，勿接觸餵食。

在體感零度以下的山林走跳，冷凝緊繃的身軀渴望救贖，下得山來跳進鳩之澤溫泉美人湯舒暖筋骨，鳩之澤溫泉源自地熱，大眾池中的巨石取自一旁多望溪沖刷而來，挖空後置於池中引入溫泉，極受歡迎，也被稱為「石頭湯」。

歷經自然風光淬煉，冰火交融，打通筋脈功力大增，血條飽滿重返塵世，在礁溪享用庶民美食正常鮮肉包，夜宿小雨林民宿前，趁著夕陽餘暉登上礁溪後山的空ㄟ農場，蘭陽平原萬家燈火盡入眼底，蔣渭水高速公路蜿蜒穿過，浪漫指數爆表，若說別處有「百萬夜景」，此景堪稱無價。農場主人當初看上這一片荒山景致，幾乎全用枕木打造的半開放式空間，唯通往山區的產業道路陡峭狹窄，沒有會車空間，恐怕無人願意上山光臨，自嘲「空ㄟ」，如今已是名揚國際，許多國外遊客也慕名而來，吹著寒風拍照打卡炫耀。為求顧客平安賞景，店家在山腰上設置停車場免費接駁，把一車車「空ㄟ」送上山。

近年宜蘭成為網紅景點的代名詞，礁溪熱門打卡點渭水之丘，天氣好時可以俯瞰整個蘭陽平原及龜山島美景，山丘上是台灣新文化運動之父－蔣渭水長眠之地，因而得名。渭水之丘由知名建築師黃聲遠設計，以極簡建築詩意結合地景美學，讓墓園變得不再陰森，獲得台灣建築獎首獎肯定，偏遠生命紀念園區還能吸引遊客絡繹造訪打卡。即使陰雨綿綿，無緣眺望山海美景，入口「櫻花橋」下流線型的清水模長廊，呼應山區遼繞的雲霧，實用功能的橋樑融入建築美學，充滿張力，吸引遊客「墓仔埔也敢去」。

在梅花湖風景區附近的斑比山丘，住著滿園溫馴的梅花鹿，被譽為「台版小奈良」，還有許多可愛呆萌水豚君，是動物迷和親子天堂，加上兩隻愛撒嬌的迷你驢，讓遊客可以近距離互動餵食（迷你驢減肥中禁止餵食）。農場以友善關懷土地和動物出發，各個細節都極具巧思，如果在愛情這條「鹿」上有所迷失，還可以帶著愛心胡蘿蔔祈求「情鹿籤詩」，在柵欄外敲鐘吸引小鹿覓食，看是幾號小鹿吃掉愛情胡蘿蔔，有相對應號碼搭配個人生日「生命靈數」取得詩籤，為愛情這條鹿指點迷津，不再徬徨迷鹿！進駐農場的宜蘭人氣咖啡廳「美美子咖啡廳」和「美美子霜淇淋」也走質感路線，冰淇淋選用北海道十勝牛奶製作，甜品用料實在又美味，可以一邊享受午茶時光，一邊欣賞動物的療癒模樣。

此外，也別錯過礁溪人氣美食柯氏蔥油餅、諾貝爾奶凍，蔥油餅老店光靠一張餅屹立50載，手擀麵糰加上大量青蔥，炸得金黃酥脆，即使雨天排隊人潮依然絡繹不絕！回程前可至礁溪素問足體工坊，讓身心靈徹底放鬆，再帶上幾盒香濃奶凍捲，為這趟徜徉森林的泡湯小旅行畫下完美ENDING。

　

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