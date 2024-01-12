生意強強滾！ 宜蘭美食「百匯窯烤雞餐廳」得獎的窯烤雞和下飯的五更腸旺是必點

香噴噴的「窯烤雞（甕窯雞／甕仔雞）」是許多朋友到宜蘭旅遊時必嚐的美食，至於哪一家好吃呢！？其實這個問題見仁見智，每個人可能心中都有不同的答案，但我個人相信曾經受過得獎肯定的餐廳基本上應該是倍受肯定、不太會踩雷的，所以今天要分享給大家的是一間位於宜蘭五結鄉的得獎名店 - 「百匯窯烤雞餐廳」，它已經連續兩屆都在「宜蘭勁好TOP10」被評選為「十大好食」的餐廳之一，而主要獲獎原因就是他們的「窯烤雞」以及「五更腸旺」真的很厲害，另外餐廳內還有供應數十種的熱炒、鐵板料理、炸物、冷盤、湯品等品項，保證多人一起聚餐的時候可以吃得相當盡興，但假日生意很好，強力推薦你們來用餐以前一定要先打電話訂位一下唷！

百匯窯烤雞餐廳

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

電話：(03)950-1386

營業時間：平日 11:00 ~ 15:00跟17:00 ~ 21:00／週末假日 11:00 ~ 15:00跟16:30 ~ 21:00

官方網站：https://restaurant-61933.business.site/

「百匯窯烤雞餐廳」位於五結鄉的五結路三段上，離交流道還蠻近的，附近的民宿以及景點很多，然後這邊其實以開車或騎車來說的話，離羅東火車站也不遠，如果你們有安排到羅東玩的話也非常推薦其中一餐可以過來這裡吃個美味的窯烤雞。

大家如果開車來的話，餐廳的後方就有相當寬廣的停車空間可以免費停車。

其實我以前要去宜蘭吃這種窯烤雞都會先想到礁溪那幾間老字號的，但最近在朋友的推薦之下才曉得原來五結鄉也有這種很厲害的，吃飽飽以後再去附近的「宜蘭傳藝園區」、「鴨寮故事館」或「五十二甲溼地」等景點走走，就可以規劃成很豐富又充實的一日遊行程了。

這裡的窯烤雞都是用照片中這種「龍眼木」去窯烤而成的，燻烤過程中整個香氣都會滲入烤雞裡頭，保證大家一吃就會愛不釋手。

當天我們比預期的時間還提早到達（因為雪隧一路順暢），不過還沒中午十二點就已經看到很多其他客人都一一入座了，過了中午以後更是幾乎都座無虛席，生意超好！

這裡的餐桌幾乎全都是這種適合吃合菜的圓桌，小桌跟大桌的都有，很多組客人看起來都是攜家帶眷或者好幾組家庭相約一起來這裡用餐，氣氛十分熱絡。（也有提供兒童專用座椅）

餐廳內整個用餐空間其實算蠻寬敞的，因為桌上都有鋪那種辦桌的塑膠紙，所以基本上也沒有什麼整潔方面的問題。

飲料的部份上都有清楚的標價，需要的話可以自取，最後結帳時服務人員會來清點有拿了哪些飲料。

因為免收一成服務費，所以用餐時的餐具要自取，如果需要打包食物帶回去的話，這邊也有提供打包袋、提袋、橡皮筋...等等，都可以自由取用。

當天我們一行中年大叔團點了照片中這樣一桌的好料，吃完以後整個有飽到天靈蓋的感覺XD（最後只有「清燉西魯肉」有打包帶走，其他幾乎都有清盤）

【双茶花綠茶＆芭樂汁 70元／瓶】

飲料應該不用特別介紹了吧？芭樂汁是我個人愛喝的，然後左邊那瓶是想說等下的料理可能口味大多偏重，配無糖綠茶解膩功效比較好。

【白飯 10元／碗】

白飯的部份基本上一碗是10元，聽說以前本來都是免費贈送，但很多客人都很浪費，剩一堆不吃，最後變成一鍋一鍋都要倒掉，才改成像現在這樣一碗10元，不過如果你們一次點了好幾碗就會直接端出這種鍋裝的，我是覺得量有超出原本的碗數，可以吃得很飽，而且他們的飯也炊煮得口感很不錯，不會有結塊或太乾、太濕的感覺。

【窯烤雞 750元】

噔噔～這個就是有得獎的「窯烤雞」啦！稍微看了一眼，它幾乎是每一桌客人都必點的品項，聽說都是以當日現殺溫體雞去窯烤而成，一上桌就有香氣撲鼻的感覺。

有些餐廳的窯烤雞會使用大量的醃料跟調味料去入味，但這裡的溫體雞因為本身就很鮮甜可口，所以並不會下重手去過度調味，比較希望可以讓客人吃得出肉質的美好以及龍眼木純粹的香氣。

跟其他賣窯烤雞的餐廳一樣，這裡也是提供麻布手套和塑膠手套讓大家自己動手把烤雞給大卸八塊～

因為我要負責拍照，所以這項任務就交給我們那位平常很擅長烤肉又擅長剝雞的朋友了。

剝的過程中不斷有雞汁滲出，看得我們旁邊的人都忍不住口水直流。

這位友人說他以前都習慣剝一塊、一塊比較完整的雞肉，然後有些會帶骨，不過這次想嘗試完全剔骨，然後撕比較小塊、小塊這樣，讓大家吃得時候更方便。

最後剝完的成品就長這樣，其實肉量真的蠻多的，我們四個大男人都吃得非常滿足，而且大家也覺得這裡的窯烤雞的確名副其實，雞皮有一股迷人的焦脆感，但又不會讓人覺得油過頭，然後雞肉的部份吃得出鮮嫩感，不會讓人覺得太柴或是太平淡。

吃了幾塊原味的以後，建議也可以沾點旁邊的雞汁一起享用，這樣咬下去會有更Juicy的感覺，連雞胸肉的美味程度都可以大大提昇～

然後他們的白胡椒粉味道也很香，但沾了以後記得要慢慢吃，不要像我那天其中一個朋友一樣沾完以後吃太快，整個被胡椒粉嗆到一直咳嗽...

【五更腸旺 260元】

另外這一鍋是也有得獎的「五更腸旺」，上桌時還有小火在底下加熱，然後我一開始看到一片紅通通，本來以為辣度會很高，但實際吃了一塊，覺得辣度非常恰到好處，應該算大眾都很能接受的口味。

這一鍋的大腸頭跟鴨血可以說是料多實在，而且處理得很乾淨，吃起來都沒有奇怪的鮮味，兩者都很軟嫩入味，又不會讓人覺得很膩口。

這一道真的堪稱是當天的白飯小偷無誤，我們吃到最後還在用湯匙仔細撈鍋內還有沒有遺留的鴨血或大腸頭，因為此般美味如果不吃個精光就太對不起廚師的好手藝了！

【鐵板牛柳 280元】

下一道是我去快炒店時很愛點的「鐵板牛柳」，有些快炒店的上桌時看起來會甜椒、洋蔥一大堆，牛柳沒有幾塊...但這一盤給的牛柳量是很讓人滿意的，而且還加了我很愛的洋菇、木耳、玉米筍、碗豆等蔬菜。

牛肉這種食材最怕就是料理到又硬又柴，但這裡的炒出來除了香氣十足以外還吃得出嫩度，咀嚼起來絲毫不須費太大力氣。

另外業者還有一個巧思，就是加了一顆有半熟蛋黃的荷包蛋（我在其他餐廳都沒看過這樣的搭配），蛋液整個淋在牛柳上面，吃起來感覺似乎又更銷魂了說～♥

【三杯臭豆腐 220元】

再來這個是我個人非常有興趣的「三杯臭豆腐」。

「三杯」料理的特色就是有加入麻油、米酒和醬油去烹調，再加上蔥、薑、蒜、辣椒等食材一起去炒製，所以非常惹味，這裡的主要食材臭豆腐取自於「甲子園」的自然發酵豆腐，除了臭豆腐本身的香（或說臭）以外，還帶著一點微微的酸味，我自己是還蠻喜歡的，然後豬血糕融合了三杯的調味以後也很可口，口感又不會太硬。

【豆酥扁鱈 420元】

下一道是「豆酥扁鱈」，其實「扁鱈」就是大比目魚的意思，但口感鬆軟又綿密，魚刺也不難處理，我個人還蠻愛的。

實際品嚐起來滋味真的很不錯，它魚肉很細嫩，魚皮又富含滿滿的膠質，加上香酥風味的豆酥加持，整個風味十分迷人，我覺得是大朋友、小朋友應該都會非常喜愛的一道料理。

【清燉西魯肉 380元】

以前就曉得「西魯肉」是宜蘭名菜之一，早期這道料理的起源是沒錢買肉的窮苦人家把炸好的蛋酥放進什錦的蔬菜羹裡而成的，現在成了宜蘭特色料理後，每家餐廳做出來的都略有配方、製作方法的差異。

這裡的雖然一份要賣380元，但我覺得超大一鍋的～我們四個人努力吃、用力吃都吃不完一半（所以最後有打包帶回家），這一鍋裡頭的食材非常豐富，你可以把它當成豐盛版的白菜滷或者宜蘭版的佛跳牆來看待，拌在白飯上面裡後肉香、蛋香、菜香全部都吃得到，鹹度我是覺得蠻下飯的，涮嘴程度有點類似在吃燴飯的感覺。

【芹菜炒鯊魚 280元】

再來這一份是「芹菜炒鯊魚」，我覺得很加分的部份是它跟剛才的鐵板牛柳一樣有加入玉米筍、洋菇、木耳等我很愛吃的配料～

鯊魚肉吃起來的口感還蠻軟Q的，魚皮的部份柔軟又富有膠質，也不像其他魚肉那樣都有魚刺要挑，搭配脆口的芹菜一起享用，大家都吃得津津有味。

【雙蛋地瓜葉 180元】

吃了那麼多肉類、魚類的料理以後，也是要來點青菜類的均衡一下，所以我們點了這盤「雙蛋地瓜葉」。

其實一般的清炒地瓜葉或是汆燙地瓜葉我是沒那麼愛吃...不過這一份是加了皮蛋和鹹蛋，多了一股迷人的鹹香滋味，讓人有越吃越涮嘴的感覺，而且他們挑選的地瓜葉嫩度也很令人滿意。

【炒麵 80元】

如果你們當中有人是比較不愛吃白飯的話，這裡也是有提供炒麵以及炒飯，不過要注意一下，只有平日提供，週末、假日都是不供應的喔～

我覺得他們的炒麵還不錯吃，調味不是走非常重口味的路線，但這樣搭配其他熱炒和窯烤雞一起品嚐的話其實剛剛好，不會讓人覺得太油或太有負擔。

以上就是這次的分享，真心覺得這樣一桌吃下來很澎派，得獎的窯烤雞和五更腸旺真的都實至名歸，我們在用餐時幾位朋友都讚不絕口，然後其他餐點的表現也是可圈可點，整體吃下來算是一次非常愉快的用餐經驗，難怪都有絡繹不絕的人潮專程來這裡用餐，推薦大家下次去宜蘭旅遊想吃好吃的窯烤雞以及其他各類熱炒的話可以參考看看這間「百匯窯烤雞餐廳」喔～我相信應該是不會讓你們失望的！

百匯窯烤雞餐廳

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

電話：(03)950-1386

營業時間：平日 11:00 ~ 15:00跟17:00 ~ 21:00／週末假日 11:00 ~ 15:00跟16:30 ~ 21:00

官方網站：https://restaurant-61933.business.site/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」