用瑜珈與溫泉擁抱山林冥想 「丘丘‧森旅」結合渡假與靜心療癒身心靈
【圖／文：行遍天下】
「丘丘‧森旅CHU Resort」由Home Hotel團隊經營，這裡原本隸屬於新光兆豐農場，經過團隊重新改造，以「身心平衡Balance your flow」理念為主軸，透過頌缽、瑜珈、冥想等課程打造身心靈一體的優質渡假莊園。團隊以「渡假」與「靜心」為理念，打造草原上的渡假莊園，旅宿品牌「丘丘」，是因地處中央山脈與海岸山脈之間，放眼望去彷彿在「兩座小山丘」之間，並同時以「丘」為題邀請大家來「近山」也「敬山」。
入住時，接待人員開著迎賓車帶旅客導覽園區，丘丘森旅有小島親子房型52間、心流靜旅28間共兩個住宿區，其中特別推薦親子主題的小島度假區，雙人、四人與家庭房都有。荷蘭穀倉小木屋環繞四周，中央設置沙灘兒童遊憩區，住宿區禁止車輛進入因此安全無虞。走入屋內漂亮的淺色原木裝潢，後方窗邊還有優雅的造型浴缸，暖色系的柔和燈光加上精選設施與備品，讓渡假的旅人心能夠徹底靜下來。
源自二子山溫泉的滑溜美人湯
二子‧泉旅是此行最期待的目的，二子山溫泉屬於碳酸氫鈉鹽泉，無味帶點金黃色澤泉質細膩滋潤，洗後肌膚滑潤舒服極了。二子‧泉旅內部設備同樣更新升級，設置男、女裸湯、個人與家庭湯屋兼備，湯屋地板採用花蓮玉里的蛇紋石，這種色澤碧綠質地堅硬的漂亮石材與丘丘森旅形象極為搭配，湯屋裡備品、礦泉水一應俱全，水量也很大，泡湯不須久候，這點讓人很滿意，日式風格造型浴池男女裸湯讓人覺得置身日本山中溫泉旅館。
丘丘‧森旅結合縱谷環境，以山谷、草原、溫泉結合瑜珈、頌缽、SPA等身心靈課程，推廣「靜心旅程（Retreat）」的旅遊方式，為住客帶來全新的住宿體驗。例如清晨瑜珈、DIY課程、靜心冥想、藥草農學等，到了晚上再到二子‧泉旅泡湯，讓自己徹底放鬆活力滿滿。
旅宿資訊
丘丘‧森旅CHU Resort
地址：花蓮縣鳳林鎮永豐路6號
電話：038-772-929
消費：定價15,000元起。除了含早餐純住宿方案，另有心流靜旅、阿育吠陀能量淨化旅程、身心充電旅程、個人僻靜旅程等套裝行程，詳情請上網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言