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用瑜珈與溫泉擁抱山林冥想　「丘丘‧森旅」結合渡假與靜心療癒身心靈

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

「丘丘‧森旅CHU Resort」由Home Hotel團隊經營，這裡原本隸屬於新光兆豐農場，經過團隊重新改造，以「身心平衡Balance your flow」理念為主軸，透過頌缽、瑜珈、冥想等課程打造身心靈一體的優質渡假莊園。團隊以「渡假」與「靜心」為理念，打造草原上的渡假莊園，旅宿品牌「丘丘」，是因地處中央山脈與海岸山脈之間，放眼望去彷彿在「兩座小山丘」之間，並同時以「丘」為題邀請大家來「近山」也「敬山」。

▲站在「於岳Hill接待主廳」前，可眺望兩側山巒與大草原風光。
▲站在「於岳Hill接待主廳」前，可眺望兩側山巒與大草原風光。

▲坐在大草原樹下的特製躺椅，愜意地享受花東縱谷特有的寧靜氛圍。
▲坐在大草原樹下的特製躺椅，愜意地享受花東縱谷特有的寧靜氛圍。

入住時，接待人員開著迎賓車帶旅客導覽園區，丘丘森旅有小島親子房型52間、心流靜旅28間共兩個住宿區，其中特別推薦親子主題的小島度假區，雙人、四人與家庭房都有。荷蘭穀倉小木屋環繞四周，中央設置沙灘兒童遊憩區，住宿區禁止車輛進入因此安全無虞。走入屋內漂亮的淺色原木裝潢，後方窗邊還有優雅的造型浴缸，暖色系的柔和燈光加上精選設施與備品，讓渡假的旅人心能夠徹底靜下來。

▲大廳懸掛以原民傳統編織結合玻璃浮球漁具創作的《尋光種子》，呈現斑斕的光影。
▲大廳懸掛以原民傳統編織結合玻璃浮球漁具創作的《尋光種子》，呈現斑斕的光影。

▲小島「空旭Sunrise」四人房型可左右連通，適合包棟或是家族旅行。
▲小島「空旭Sunrise」四人房型可左右連通，適合包棟或是家族旅行。

▲丘丘森旅特聘五星飯店主廚，以頂級肉品搭配在地食材製作精緻佳餚。
▲丘丘森旅特聘五星飯店主廚，以頂級肉品搭配在地食材製作精緻佳餚。

　

源自二子山溫泉的滑溜美人湯

二子‧泉旅是此行最期待的目的，二子山溫泉屬於碳酸氫鈉鹽泉，無味帶點金黃色澤泉質細膩滋潤，洗後肌膚滑潤舒服極了。二子‧泉旅內部設備同樣更新升級，設置男、女裸湯、個人與家庭湯屋兼備，湯屋地板採用花蓮玉里的蛇紋石，這種色澤碧綠質地堅硬的漂亮石材與丘丘森旅形象極為搭配，湯屋裡備品、礦泉水一應俱全，水量也很大，泡湯不須久候，這點讓人很滿意，日式風格造型浴池男女裸湯讓人覺得置身日本山中溫泉旅館。

▲二子‧泉旅以花蓮蛇紋石打造碧綠典雅的的家庭湯屋。
▲二子‧泉旅以花蓮蛇紋石打造碧綠典雅的的家庭湯屋。

丘丘‧森旅結合縱谷環境，以山谷、草原、溫泉結合瑜珈、頌缽、SPA等身心靈課程，推廣「靜心旅程（Retreat）」的旅遊方式，為住客帶來全新的住宿體驗。例如清晨瑜珈、DIY課程、靜心冥想、藥草農學等，到了晚上再到二子‧泉旅泡湯，讓自己徹底放鬆活力滿滿。

　

旅宿資訊

丘丘‧森旅CHU Resort

地址：花蓮縣鳳林鎮永豐路6號

電話：038-772-929

網址：churesort.com

消費：定價15,000元起。除了含早餐純住宿方案，另有心流靜旅、阿育吠陀能量淨化旅程、身心充電旅程、個人僻靜旅程等套裝行程，詳情請上網查詢。

　

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