花東最美風景！ 「蒸汽藍皮列車」圖輯收集 鐵道迷、攝影迷必珍藏

臺鐵觀光列車「藍皮解憂號」與CT273蒸汽機車女王合體，留下經典畫面美照，《欣傳媒》一次整理讓你回味！跟著蒸汽藍皮列車，我們一起去拜訪花東最美的小站與風景！

最具復古氣息的「藍皮解憂號」、與蒸汽機車女王CT273合體，讓人宛如遁入時光隧道。圖片來源｜欣傳媒 盧育君攝

最具復古氣息的「藍皮解憂號」、與線條優美而有「蒸汽機車女王」稱號的CT273合體，讓人宛如遁入時光隧道，蒸汽藍皮列車於12/16限定趟次合體，從台東出發到花蓮玉里，行經站點台東、山里、關山、池上、東里、玉里，讓搭載的旅客，一路飽覽花東最經典的景色，而蒸汽藍皮列車，奔馳行駛於花東稻田、山林之間的瞬間，也成為鐵道迷、攝影迷珍藏的美麗畫面。

被作家劉克襄形容為「到不了的車站」–山里站，周邊聚落保有傳統原住民聚落氛圍，擁有與世無爭的秘境風貌，車站附近百年福音老教堂–山里教堂，斑駁白色石牆的外觀，刻畫出歲月痕跡，古老優美的小教堂隨著山里站爆紅，成為拍照熱點，歌手王宏恩《向前衝》的MV曾在此取景。

鹿寮溪橋上蒸汽藍皮列車乘載著讓人懷念的身影。圖片來源｜欣傳媒 盧育君攝

山里之後，卑南溪河谷地形險峻，寸草不生，被稱為東台灣的月世界，成為旅客拍攝粗獷荒涼系美照的地點。鹿寮溪橋是追火車族喜歡的駐點之一，空曠的大地上，只見蒸汽藍皮列車，乘載著讓人懷念的身影，逕自冒著煙轟隆而過。

蒸汽藍皮列車與花東最經典的稻田景色合影。圖片來源｜欣傳媒 盧育君攝

花東最經典的景色無疑是綠油油的稻田，台東關山、池上鄉、花蓮富里鄉都是當地米倉，四季擁有不同的稻田美景，春季有著花海、尚未結穗時一片翠綠、豐收時有著金色稻浪、休耕時有水面倒影，也都為搭火車的旅客、拍火車照片的攝影族，帶來更生動曼妙的背景風光，

黑藍色系的蒸汽藍皮列車，與鮮紅色的拱型鐵橋、綠油油的田野，組合成最具張力的紀念畫面。圖片來源｜欣傳媒 盧育君攝

玉里的客城鐵橋，也是愛攝影的朋友最愛的拍照點，黑藍色系的蒸汽藍皮列車，與鮮紅色的拱型鐵橋、綠油油的田野，組合成最具張力的紀念畫面。

這次沒追到蒸汽藍皮列車？得標經營「藍皮解憂號」的雄獅旅遊表示，未來計畫申請定期蒸汽機車與「藍皮解憂號」合體，希望能滿足民眾的期待。

By 方雯玲

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