探索東海岸！5種旅遊風格、超過10條全新路線 滿足在地旅人的渴望

東海岸觀光圈推出5種旅遊風格，邀請遊客前來體驗豐富多樣的旅遊路線。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】關於旅遊，你是戶外冒險家、心靈追求者、文化探索者，或是具有藝術家特質的手作達人呢？東海岸觀光圈業者聯合為各種旅行者推出10條全新的旅遊路線，無論你是哪一種，這片土地都將滿足你的渴望。

沿著東海岸的綿延公路，從南迴一路向北，這些路線為你提供獨特的體驗。你可以深入卑南族的建和部落進行文化走讀，參加富岡港港好的樹皮燈製作，或者在東河賞星，參與瑜珈課程，甚至與婚入都蘭的新移民女性一起製作越南美食。如果你對海洋文化充滿好奇，不妨前往秀姑巒溪，深度體驗阿美族的海洋文化。不只如此，你還可以參加蘭嶼的地下屋導覽，沉浸在達悟族森林文化的知識中，或者選擇前進綠島，進行兩天一夜的永續旅遊，探索東海岸的豐富人文風貌和特色景觀。2024年即將到來，選擇一條路線出發吧！

│ 戶外冒險家路線推薦 │

▲對於熱愛探索海洋的遊客來說，東海岸是個絕佳好去處。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

東海岸對於喜愛戶外冒險的遊客而言，絕對是一個極具吸引力的地方。首先，遊客可以參加「東海岸單車走讀」，有兩條電輔車挑戰路線可供選擇。從玉里車站取車出發，挑戰全長近16.26公里的玉長公路。您將沿著緊鄰花東縱谷的公路騎行，同時在轉彎處的制高點欣賞太平洋的壯麗美景，絕對是難得的體驗。抵達台東後，向北前往長濱和豐濱地區，可以參加「雙濱生活趣」的海岸咖啡活動，啜飲一杯海岸風土的咖啡，以及感受貓公部落的文化導覽；或是往南騎乘品嘗「成功人．事」在地海鮮料理。或是往南騎乘品嘗「成功人．事」在地海鮮料理，還可以參加「東河大風吹」祥銓農創的倒流香體驗活動，親身體驗這獨特的製作過程。

此外，如果想要領略「秀姑巒溪大河戀」的脈動，可以選擇依浪 idang 推出的三條行程。這些行程包括潛進大浪潮間帶進行實境採集，滑行獨木舟跟著當地居民，感受秀姑巒出海口的浪潮變化。最後，您將有機會品嘗阿美族傳統飲食料理，為您的冒險留下美好的回憶。

│ 文化探索家路線推薦 │

▲體驗蘭嶼達悟族的海洋生活。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

對於著迷文化底蘊的遊客來說，「悠遊南迴」的卑南族建和部落絕對是一個值得一遊的地方。在這裡，您可以跟著族人走進部落巷弄，感受街角的雕刻故事，有關於未成年男子嚴厲訓練的教育、傳統祭屋所背負的文化任務、還有兄弟變成鳥的神話故事，還可以跟著部落工藝師學習傳統藤編，製作精巧的鑰匙圈。

另一個精彩的選擇是前往「蘭嶼區」，由蘭嶼島上的印記團隊推出的蘭嶼逹悟族生活海洋文化之旅。在這個行程中，您可以探訪逹悟族水芋田和百年泉水源頭，參加野銀地下屋導覽，並體驗拼板舟文化，透過豐富的部落文化，深刻領略東海岸土地的多元文化故事。

│ 心靈追求者路線推薦 │

▲透過尋覓植物的香氣，找到與自己對應的香草。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

以慢活、漫遊魅力聞名的東海岸，是許多旅人追求內心平靜、和諧共生的好去處。在這裡不僅適合安排三天兩夜的行程，有時還會進行LONG-STAY的假期。在這個寧靜的天堂，「東河大風吹」的東遊星樂趣團隊規劃兩天一夜及三天兩夜的星遊程體驗。白天，您可以在南八里民宿開闊的草地上，伴著微風及陽光進行日間瑜珈、手做獨家的陶杯；還可以透過植物的香氣特徵，尋找隱藏於其中的力量與訊息，了解自己靈魂與對應的香草香氣如何結合相互呼應。夜晚，跟著專業的星空導覽老師遨遊東海岸的星空，徹底地讓疲憊的身心靈感到前所未有的平靜。

│ 手作藝術家路線推薦 │

▲樹皮燈飾的製程。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供 <▲樹皮燈飾的製程。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

若你是一位熱愛用雙手發揮創意的旅人，位於「富岡港港好」的海歸工作坊絕對不可以錯過。由返鄉青年綺綺經營，透過爬梳富岡漁港、老街與文化故事，推出富岡漁市走讀，並結合當地阿美族文化，手作樹皮燈具DIY，透過敲打構樹木頭，將樹皮與木質部分離季進而產生樹皮布，再經過巧手裝置即變成美麗的樹皮燈飾。

此外，位於「雙濱生活趣」的復興部落，發想出溪流生態觀察與藍染結合的雙藍色體驗，旅人可以天馬星空發揮創意，染出世界上獨一無二的染布作品。

│ 不開車的低碳旅遊路線推薦 │

▲遊客自在暢騎東海岸，悠閒且環保。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

為擴大東海岸交通的可及性，同時實現低碳的旅遊方式，位於「綠島天堂島嶼」的島嶼綠工作室推出了大湖聚落的永續旅遊計畫，皆以環保及永續為宗旨，例如入島後搭乘台灣觀巴綠色運具，減少機車的廢氣排放，安排遊客DIY隨身杯，降低垃圾量，並選擇使用具有綠色餐廳的富富廚房，享用時令料理，降低食物的碳足跡。

此外，「東海岸電輔車之旅」提供了四條不同的路線，提供遊客更自在、更機動性的暢騎東海岸，不僅可以騎乘在通往海邊的小徑上，或是轉角進入巷弄，都能增加旅行的樂趣，同時讓遊客能透過導覽解說，深度感受在地之美，以更低碳的方式探索東海岸。

■ 東海岸觀光圈 打造九大品牌新亮點

▲美好的風景、多元的文化與親切的人們，構築東海岸觀光圈的遊程。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

東海岸觀光圈目前有「跳浪洄瀾風」，「秀姑巒大河戀」、「東河大風吹」、「雙濱生活趣」、「成功人．事」、「東河大風吹」、「富岡港港好」、「悠遊南迴」、「天堂島嶼」，以及於2023年加入的「蘭嶼區」九大區域品牌，是由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處攜手與業者共同經營，透過串聯區域業者，並針對遊程規劃、品牌包裝、數位轉型及特色亮點推動，開拓東海岸觀光圈市場的深度及廣度，創造國際旅人首選新亮點。

你是屬於哪一種特質的旅人呢？2024年即將到來，選擇一條路線出發吧！犒賞辛苦的2023年，並用旅遊充實自我，迎接2024年的到來。詳細遊程內容可參考「探索東海岸」或「花東觀光圈」官網。

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