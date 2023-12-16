捏捏苔球熊熊！ 「太湖原生植物園」認識豐富的台灣原生植物

【圖／文：行遍天下】

「太湖原生植物園」收藏豐富的台灣原生種植物，以在地特有蘭科、蕨類、草本植物居多，提供學術交流、導覽參觀，以及大人小孩都愛的手作植栽DIY體驗。

從小追隨父親上山採藥的植物園主人黃月葉，提倡植物保種、復育，永續發展。目前園中有近兩百種蘭花，40至50特有種，其他像是蕨類、石松等植物近千。廣受大人小孩喜愛的手作熊熊苔球植栽，在小小的花園裡呀，捏呀∼捏呀捏∼輕鬆拿捏獨一無二的萌熊苔球，這過程也太療癒！

導覽人員如數家珍介紹著珍稀特有種，「這是在蘭嶼發現的台灣特有種多羽三叉蕨，這些是台灣特有種台灣捲瓣蘭、大花豆蘭（屏東捲瓣蘭）、鸛冠蘭，光是大武山豬窟就有粗莖鶴頂蘭、地生蘭、心唇金釵蘭等多達10幾種台灣特有種。台灣4大蝴蝶蘭原生地為台東大武鄉、小蘭嶼、太麻里鄉和恆春半島。台灣原生種蝴蝶蘭經長年濫採，在原生地幾近滅絕，大武鄉的原生種蝴蝶蘭生長於海拔800至1,500公尺的陰涼處樹幹上。」在太湖原生植物園零距離認識繽紛迷人的台灣原生種，聽到許多在地人文生態故事。





景點資訊

太湖原生植物園

地址：台東縣大武鄉尚武村21鄰太湖路19號

電話：0978-903-880

FB：太湖原生植物園

費用：1.入園費100元/人。（參加手作植栽者免付入園費）。2.療癒苔球手作500元/人，含園內原生種植物解說，作品自行帶回。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」