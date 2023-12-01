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東漂慢生活！將傳統中融入時尚「向日葵藍染」用一抹藍找回療癒出口

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

在東漂慢生活的浪潮中，文創是不可或缺的療癒元素，向日葵藍染文創工作坊的侯妤姍和母親向日葵老師，從台北重返台東，在藍染植物發酵的氣味中摸索，找回生命最初始的純粹，在傳統中融入時尚元素，也吸引年輕人接觸藍染文化，在學習過程中更加惜物尊重自然。別於北台灣傳統藍染植物原料取自大菁，台東的藍染原料是耐旱耐熱又容易繁植的小菁（木藍），葉片呈羽葉狀，也是一種中藥材。

手作藍染課程，會帶學員從認識原料開始，用海水浸潤布料後，設計綁好圖型再置入發酵的染液中反覆浸染、等待氧化，過程讓人沉澱放鬆。工作坊課程選擇多樣，除了提供DIY體驗課程，也鼓勵客人攜帶舊衣來當素材，給予舊衣新生命。手作坊的店舖中，有一塊愛心天地，架上陳列著牧心憨兒的布製品，是向日葵藍染文創工作坊給予智能發展中心學員生命的另一個出口。

　

店家資訊

向日葵藍染文創工作坊

地址：台東縣台東市中興路二段191號（台東糖廠文創園區庫空間）

電話：0970-005-279

時間：11:00-16:00

FB：向日葵藍染文創-台東

費用：低消500／人，以人數總價計算；舊衣再生活動，「重新染製」為秤重計算，5元／每公克。（課程皆需預約，三人成團開班）

連結：課程體驗報名專區：https://reurl.cc/x7rkx5

　

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