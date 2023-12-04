宜蘭巷內咖啡廳！專業自家烘豆，手沖咖啡每季更換豆品

佇立於羅東夜市巷弄內的的Deep coffee紳度咖啡，一踏入店內便能感受到濃濃歐洲風情，店內裝飾融合了各式植物與藝術品，創造出典雅、清幽且舒適的氛圍，讓此處不僅是快節奏商圈中的一處綠洲，更是咖啡愛好者的天堂。

▲二層樓的落地窗設計，讓自然光線和綠意交織，營造出適合下午茶時光的典雅空間。

▲除了品嚐下午茶外，也提供預約服務，包括會議租借、包場以及婚紗拍攝場地等，都可透過臉書進行預約。

品牌對於每處細節都非常講究，從店內裝潢到商品的選擇，無一不是親自挑選、精心打造；對咖啡的熱情更不在話下，曾遠赴瓜地馬拉深造咖啡知識，對於咖啡的研究與鑽研達到了專業境界，每一杯手沖或義式咖啡，都是對味蕾的一次深度探索。

店內不僅展現專業與高雅的氣質，還提供自家烘焙的多種咖啡豆，手沖咖啡尤為特別，每個季節都會推出不同莊園及國家的豆子，讓咖啡愛好者能嚐試到各種獨特風味，除此之外，店內還有義式咖啡及甜點，包括曾任職於五星級飯店的甜點師精製的蛋糕，以及三十多年歷史在地冰淇淋工廠製作的高品質冰淇淋，滿足客人對品味的極致追求。

▲自家烘焙的咖啡豆。

▲耳掛式咖啡可以選擇單包裝或盒裝購買。

｜手沖咖啡

選用瓜地馬拉碧雅莊園的水洗深焙咖啡豆，具有葡萄乾、花香及巧克力的風味口感，層次層出不窮，絕對是來此必點。

｜原味拿鐵

店內咖啡皆使用莊園級咖啡豆，焙度也都是由老闆親自操刀，而原味拿鐵則採用義式咖啡豆，由衣索比亞與瓜地馬拉豆結合而成，豆品的選擇則會依季節做調整，夏天以清爽的水洗豆作為基底，能嚐到莓果、巧可力奶油及堅果的風味。

｜氮氣咖啡

市面較少見的氮氣咖啡在這裡也能品嚐到，屬於冷萃咖啡的一種，通過高壓氣閥將氮氣注入咖啡之中，使咖啡產生細小氮氣氣泡，喝起來絲滑綿密，彷彿在喝咖啡氣泡飲般，令人陶醉於其中 。

｜生巧克力乳酪

店內甜點皆使用天然乳源，海藻糖製作，並採用法國米歇爾巧克力，搭配卡夫乳酪和堅果底，濃郁的香甜巧克力滋味甜而不膩，是下午茶不可或缺的存在！

Deep coffee紳度咖啡是處讓人們暫時脫離世俗喧囂，沉浸在藝術與品味的綠洲，更是個讓人放慢腳步，享受生活細節之美的聖地，下次來訪宜蘭時，記得邀請親朋好友一同前來享受一場視覺與味覺的雙重盛宴。





Deep coffee紳度咖啡

店家地址：宜蘭縣羅東鎮民生路88號

店家電話：03-9551981

營業時間：週六日 13:00 – 18:00

粉絲專頁：https://psee.io/5dx4hg





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