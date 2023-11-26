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「2023礁溪溫泉燈花季」絢麗登場 光影藝術饗宴越夜越美

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▲美麗的燈飾，點綴著夜晚的美好，營造浪漫氣氛。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲美麗的燈飾，點綴著夜晚的美好，營造浪漫氣氛。　圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉長張永德宣布「2023礁溪溫泉燈花季」璀燦登場，歡迎全國的朋友來礁溪賞燈泡湯。 　圖：礁溪鄉公所／提供
礁溪鄉長張永德宣布「2023礁溪溫泉燈花季」璀燦登場，歡迎全國的朋友來礁溪賞燈泡湯。 　圖：礁溪鄉公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「溫泉勝地 接軌國際」，礁溪鄉公所於11月24日晚上在溫泉廣場啟動「2023礁溪溫泉燈花季」點燈儀式，今年美麗璀璨的燈花分布在溫泉廣場、迎賓廣物、地景廣場及水景廣場4大區域，主燈是超過一層樓的「溫泉之光」矗立於溫泉廣場，打造溫泉水從太陽的中心湧出意象，療癒人心。冬天來到礁溪，除了賞燈花，也能享受著素有美人湯之稱的碳酸氫鈉泉，讓身心靈滿載而歸！

▲「2023礁溪溫泉燈花季」與你相約在冬季。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲「2023礁溪溫泉燈花季」與你相約在冬季。　圖：礁溪鄉公所／提供

「礁溪溫泉」連續獲得兩屆台灣好湯-金獎殊榮，去年「2022礁溪溫泉燈花季」榮獲美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards—金獎。為了結合在地文化及創意光景，宣傳礁溪溫泉文化藝術，「2023礁溪溫泉燈花季」即日起展演至明年3月1日，每日傍晚6點至11點，在浪漫燈海下，越夜越美麗！

▲「2023礁溪溫泉燈花季」每日傍晚6點至11點，在浪漫燈海下，越夜越美麗！　圖：礁溪鄉公所／提供
▲「2023礁溪溫泉燈花季」每日傍晚6點至11點，在浪漫燈海下，越夜越美麗！　圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉公所表示，礁溪溫泉燈花季利用色彩豐富的燈光、溫暖的色調結合趣味的造型燈飾，營造溫泉燈花季的各場景特色，許多展區還有互動設備與造型光雕，展現繽紛絢爛及歡樂旅遊趣味的視覺感，增加光景藝術貼近民眾的趣味。

▲色彩豐富的燈光、溫暖的色調，營造溫泉燈花季的各場景特色。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲色彩豐富的燈光、溫暖的色調，營造溫泉燈花季的各場景特色。　圖：礁溪鄉公所／提供

今年燈花季點燈由「LUXY BOYZ」藝術團隊揭開序幕，以現代光翅舞融合紳士街舞，配合創新的LED光效及視訊光影互動，呈現浮空投影虛擬效果，帶來夢幻實境新體驗，創造令人驚嘆的光影藝術饗宴，顯現震撼迷人的光影藝術之美，燈花主要分布在4大區域。

▲步道上的花叢也點上溫暖豐富的燈光。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲步道上的花叢也點上溫暖豐富的燈光。　圖：礁溪鄉公所／提供

主燈是超過一層樓高度的「溫泉之光」矗立於礁溪溫泉廣場，打造溫泉水從太陽的中心湧出的意象，象徵溫泉猶如太陽的能量和溫暖，療癒人心，應用繽紛的色彩打造層次感由近而遠的空間光廊，形塑絕佳打卡點。「溫泉廣場旁步道區」則是「拱映蝶光」，意象拱門設計為蝴蝶翅膀的形狀，使用優雅的曲線來模擬蝴蝶展翅飛翔的姿態，象徵希望藉此鼓舞人心，勇敢追尋夢想。

「地景廣場」以實體藤花、魔幻蝶鏡及動物光雕等多元化燈飾，打造豐富生命力場景，拍照結束後還能享受礁溪最棒的美人湯泡腳。「迎賓廣場」為愛心造型搭配炫彩虹膜，日與夜皆可展現趣味的造型布置，夜晚配合光點使氣氛更加分。「水景廣場」燈飾以飄逸的水母燈層層相疊，順勢而下的七彩光芒成為了生命之泉，以投影燈帶入在地特色與俏皮可愛的造型龍迎接龍年的到來。

▲實體藤花、魔幻蝶鏡及動物光雕等多元化燈飾，打造豐富生命力場景。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲實體藤花、魔幻蝶鏡及動物光雕等多元化燈飾，打造豐富生命力場景。　圖：礁溪鄉公所／提供

▲樹上也布置上美麗的燈飾，為冬夜點燃溫馨氣氛。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲樹上也布置上美麗的燈飾，為冬夜點燃溫馨氣氛。　圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉長張永德表示，今年「2023礁溪溫泉燈花季」以「溫泉之光」概念，打造出療癒人心的燈飾，歡迎全國的朋友來到礁溪不妨放慢步伐，欣賞周圍美景，享受泡湯當下的寧靜與愜意。礁溪夜晚氣氛更具迷人，美麗的燈飾，點綴著夜晚的美好，營造浪漫氣氛，「2023礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季」。

▲點上燈飾的花藤造景。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲點上燈飾的花藤造景。　圖：礁溪鄉公所／提供

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