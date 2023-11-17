倒數兩週！集章消費趣 「花蓮太平洋溫泉季」 泡湯賞燈過暖冬

今年溫泉季在瑞穗溫泉區的活動於「瑞穗溫泉公園」舉辦，可免費泡露天足湯，現場大型竹編柚「柚見星空」燈飾，讓民眾感受滿滿柚子鄉的魅力。 圖：花蓮縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 花蓮十分鐘就能上山下海，也能一次享有兩種溫泉體驗！「2023花蓮太平洋溫泉季」自即日起至11/26止在瑞穗溫泉區、安通溫泉區舉行，「集章消費趣」已於11/13抽出活動第二週日本大阪機票幸運遊客，住在花蓮縣瑞穗鄉的林先生得知自己中獎後，開心表示：「趁著活動期間帶著小朋友去蜜滋賀溫泉飯店住宿，原本抱持著志在參加心情，沒想到就抽到了日本大阪機票了！」。

另一名幸運遊客為桃園市桃園區的林先生表示：「很意外！與女朋友很早就規劃騎機車去瑞穗泡溫泉，順遊去瑞穗溫泉公園、微風市集、綠茶肉圓等，沒想到這麼幸運！」中獎名單隨即公布於花蓮觀光粉絲團FB，歡迎國內外遊客來花蓮瑞穗、玉里安通體驗花蓮好湯的魅力。

▲深秋來臨，在花蓮十分鐘就能上山下海，也能一次享有兩種溫泉體驗。 圖：花蓮縣政府／提供

「2023花蓮太平洋溫泉季」全國遊客只要活動期間（10/28-11/26）前往瑞穗、安通兩大溫泉區活動合作店家住宿或泡湯(溫泉季活動之泡湯、旅宿趣店家)即可索取「集章卡」1張及獲得第1枚戳章（藍章），並且至其他合作店家（溫泉季活動之推薦民宿及享樂趣店家）消費滿100元就可獲得另1枚戳章（紅章），集滿2枚戳章後（紅章＋藍章），可至瑞穗展區服務台或活動合作店家摸彩箱投遞集章卡，就有機會參加周周抽日本大阪來回機票；當周未中獎者將自動累計至下一週抽獎名單中，越早來瑞穗、安通溫泉區泡湯、住宿與消費，中獎機會越大。

花蓮縣政府觀光處處長張志翔表示，今年邁入第四年的「花蓮太平洋溫泉季」深受國內外遊客喜愛，同時也打響「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」溫泉品牌。縣府也每年推出太平洋溫泉季「花蓮溫泉專車」，今年於10/7-11/26提供一日遊及二日遊行程，由於名額幾乎都秒殺，縣府決定加碼延長至12/10，每天從花蓮轉運站發車，並新增於瑞穗溫泉區住宿的二日遊行程供遊客選擇，讓遊客輕鬆前往兩大溫泉區及中南區特色景點旅遊。

▲「2023花蓮太平洋溫泉季－集章消費趣」活動自即日起至11/26止，可參加周周抽日本大阪來回機票。 圖：花蓮縣政府／提供

觀光處表示，今年溫泉季在瑞穗溫泉區的活動於近期全新啟用的「瑞穗溫泉公園」舉辦，遊客可以免費泡露天足湯，現場有瑞穗特產－柚子的大型竹編柚「柚見星空」燈飾、「銀河星彩」、「銀河星彩」、「流星迷縱」、「SuperStar」、「仰望星空」、「星星相印」等裝置藝術，另每週五、六晚上有「假日胖市集」、「星空下輕唱」，歡迎大家一起到花蓮度過最浪漫的太平洋溫泉季。

▲活動期間每周五、六晚上7點「星空下輕唱」，讓在地歌手變成最閃耀的一顆星SuperStar，11月10日的表演歌手－黃登極（阿極），要用歌聲留住每一位遊客的心。 圖：花蓮縣政府／提供

花蓮滿滿秋冬系列活動從白天玩到夜晚，11/30前來花蓮觀光只要符合住宿及旅遊等條件，即可參加「永續遊花蓮獎勵方案」，就能參加抽特斯拉 Model Y 電動汽車；親臨山林、放慢腳步前往兩大溫泉區鄰近的花蓮絕美步道（有大農大富平地森林園區步道、富源國家森林遊樂區景觀步道、瓦拉米步道、羅山村竹林步道及豐濱親不知子海上古道等）與「指定拍照點」合照，並上傳「花蓮絕美步道」活動網站，完成20條步道中任5條步道即有機會獲得超多好禮。更多活動詳情請至花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/）或活動官網查詢（https://www.hl-onsen.com/）。

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