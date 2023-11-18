「宜蘭觀光工廠」體驗親手製作珍奶、蜜餞、宜蘭餅！深入了解在地品牌與產業
宜蘭是許多人在安排旅遊時的首選，除了能夠享受宜蘭的田園風光之外，宜蘭也有許多特色景點可以踩點。這次要和大家介紹的是位於宜蘭的 6 間觀光工廠，不論大人、小孩都適合，還有各式 DIY 可以體驗，一起來看看宜蘭有哪些有趣的觀光工廠吧！
奇麗灣珍奶文化館
說到台灣最具代表性的飲料，那一定就是珍珠奶茶了。位於宜蘭蘇澳的奇麗灣珍奶文化館是全球第一座珍珠奶茶綠工廠，注重永續發展，融入周圍環境。館內能夠體驗手搖珍奶、手作珍珠DIY，除了能調配出屬於自己的珍珠奶茶之外，也能夠更了解這項人氣飲品。此外，還能喝到造型特殊的「燈泡珍奶」，珍奶控一定不能錯過！
地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號
聯絡電話：03 990 9966
營業時間：9:30-17:30
大鯖魚夢工廠
由明堯海產加工廠所設立的觀光工廠「大鯖魚夢工廠」就在宜蘭蘇澳，入內參觀不用門票、也不需事先預約，館內有與漁產相關的展覽和賣場，如果想帶孩子更加了解食魚文化，也可以預約木雕鯖魚吊飾或是鯖魚鹽漬達人 DIY 等活動，除了能更了解海產加工之外，也能夠吃到海產料理、買到新鮮的海產。
地址：宜蘭縣蘇澳鎮大圳路118號
聯絡電話：03 990 4111
營業時間：9:30-17:00
橘之鄉蜜餞形象館
橘之鄉蜜餞形象館是全台首座蜜餞觀光工廠，館內有許多好拍的場景，像是巨人的椅子、擺滿蜜餞罐的架子等，可以輕鬆拍出美麗的照片。此外，也可以到此體驗金桔手作蜜餞、季節限定果醬、香桔酥等各式各樣的 DIY，其中，果醬 DIY 可以根據不同季節，製做金柑、金桔、芒果、洛神果醬，在不同時間到訪，都可以享受到不同的樂趣！
地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路33號
聯絡電話：03 928 5758
營業時間：8:30-17:30
潭酵天地觀光工廠
要釀好醋，需要好水、好米、好菌等三大條件，而宜蘭礁溪龍潭剛好聚齊了三者於一身，因而在此有了「潭酵天地」。透過觀光工廠內的文化走廊和透明製程參觀走道，得以更加了解潭酵天地的歷史以及釀造的流程工法，也能夠從中學習有關釀造相關的知識。園區內還有兩、三層樓高的溜滑梯可以體驗，也有提供醋品試飲，有機會到龍潭時記得要進來參觀一下！
地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路25號
聯絡電話：03 928 9096
營業時間：8:30-17:30
宜蘭餅發明館
說到宜蘭名產，最先想到的可能會是到宜蘭必買的伴手禮「宜蘭餅」。除了買幾盒宜蘭餅回去，如果想要更認識這項具代表性的宜蘭伴手禮，或者是想要體驗親手製作宜蘭餅樂趣，都可以到結合了在地人文、寓教於樂的「宜蘭餅發明館」參觀。（宜蘭餅 DIY 可預約時間為週五～週一，可以電話或是線上預約）
地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號
聯絡電話：03 990 5999
營業時間：8:30-18:00
溪和水產觀光工廠
到了宜蘭五結的溪和水產觀光工廠，可以透過館內的展示更加了解漁業文化、品牌故事，還能夠看到水產品包裝的過程，現場還有販賣新鮮冷凍產品的水產市場和提供餐飲的海鮮膳食堂，可以直接在此品嘗。如果想體驗動手做的樂趣，那麼也可以到簡易水產加工的 DIY 空間進行體驗，汆燙當季的新鮮海產。
地址：宜蘭縣五結鄉利興二路11號
聯絡電話：03 990 7998
營業時間：週三公休，9:00-16:30
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