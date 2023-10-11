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接地氣！「野伙食驗室」首站插旗宜蘭 與在地團隊打造「食」境野餐派對

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圖：璐露野／提供
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沉浸式的體驗讓五感升級，打造高質感ESG野餐派對。　圖：璐露野／提供
沉浸式的體驗讓五感升級，打造高質感ESG野餐派對。　圖：璐露野／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】戶外美學品牌「璐露野生活 Luluyelife」旗下新品牌「野伙食驗室」於日前舉辦首場 ESG 百人野餐派對，在宜蘭蘇澳大鯖魚夢工廠舉行，由璐露野、魚樂天地鄉鎮應援團以及大鯖魚夢工廠共同合辦，匯聚了宜蘭及東北角海岸地區的地方創生團隊，透過全新策展演繹食材、料理與產地價值，打造充滿宜蘭味的特色精緻料理。

▲戶外柴爐料理「食」境秀，秉持永續、在地、美學、體驗四大精神。　圖：璐露野／提供
▲戶外柴爐料理「食」境秀，秉持永續、在地、美學、體驗四大精神。　圖：璐露野／提供

活動現場真實呈現戶外柴爐料理「食」境秀，秉持著「永續、在地、美學、體驗」四大精神，以「吃在地、食當季」的核心理念，嚴選台灣在地食材，此外，也邀請在地知名表演團體於大自然中展演，藉此認識台灣不同地區的人文特色與飲食文化，沉浸式的體驗讓五感一次升級，打造高質感 ESG 野餐派對，創造永續生活和戶外美學的無限可能。

「野伙食驗室」以永續策展演繹食材、料理與產地價值，從友善環境的角度出發，在活動當天選用龍眼木獨特香氣的柴燒方式，讓大家聞香專屬台灣的味道，現場佈置物以再利用回收的廢棄物品重新美化加工，打造綠色自然的野外主題風格，例如：將咖啡麻袋變成陳列裝置；廢氣油桶搖身一變成為廚師們烤肉時的柴爐；盛裝食物的器具和擺設則使用大自然中隨處可得的椰殼碗、竹筒、石器等，化腐朽為神奇，在共享歡樂的同時體現綠色永續的精神。

▲海葡萄野菜冷麵。　圖：璐露野／提供
▲海葡萄野菜冷麵。　圖：璐露野／提供

▲碳烤南方澳花腹鯖。　圖：璐露野／提供
▲碳烤南方澳花腹鯖。　圖：璐露野／提供

同時，為發揮在地精神，活動中的菜品特別邀請宜蘭餐飲品牌「壯圍十八島」和「圍食堂」的團隊進行合作，經歷多年在地飲食調查與食材網絡的累積，精心設計出宜蘭的風土餐桌食譜，一次帶來15道特色菜餚！

像是主食海葡萄野菜冷麵，完美融合了宜蘭養殖的海葡萄和在地小農所產的新鮮野菜，兩者堆疊交織創造出層次豐富的味蕾體驗，清爽獨特的口感擁有極高的營養價值；碳烤南方澳花腹鯖則使用大鯖魚夢工廠產地直送的新鮮漁獲，除了低熱量、高蛋白深受女性喜愛，更富含 EPA、DHA等不飽和脂肪酸，極適合碳烤烹調，讓每一口都能品嚐到南方澳豐饒海洋所孕育的鮮美滋味；甜點蘭陽金柑磅蛋糕以可鮮食的金柑聞名，加上宜蘭得天獨厚的水質與環境，賦予金柑酸甜多汁的特質，蛋糕綿密的口感搭配酸甜適中的果香味，令人回味無窮。

▲蘭陽金柑磅蛋糕。　圖：璐露野／提供
▲蘭陽金柑磅蛋糕。　圖：璐露野／提供

「野伙食驗室」將持續走入台灣各地，以食會友，用最接地氣的方式做「懂食」的台灣人，一邊享受美食，一邊成為地方永續發展的行動伙伴，更發揮戶外生活美學的企業影響力，達到低碳排的永續目標。

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磅蛋糕 葡萄 南方澳

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