夜晚的龜山島你看過嗎？推薦7個宜蘭夜晚好去處，夜景、酒吧、居酒屋一次公開

夜幕低垂，在宜蘭的人們也即將迎來繽紛多彩的宜蘭夜生活。宜蘭的夜晚絕對不只是逛夜市、泡溫泉那麼簡單而已，這裡還有熱鬧的酒吧、壯麗的夜景，以及那令人垂涎三尺的居酒屋，夜晚的宜蘭如此多彩豐富，藏著一座座寶藏，等待著人們去探索。今天就要來介紹七個來到宜蘭旅遊，絕對不能錯過的宜蘭夜晚好去處，就讓我們一起揭開宜蘭夜生活的神秘面紗吧！

宜蘭夜景：空ㄟ農場

空ㄟ農場 圖片來源/ IG@fei20950

說道宜蘭夜生活，就一定要提到宜蘭夜景的最佳打卡點──「空ㄟ農場」。位在礁溪的空ㄟ農場，可以俯瞰礁溪市區，夜晚的繁華盡收眼底，幸運的話，還能清楚看見遠方的龜山島！不過來到這裡並不方便，需要先開車到停車場，再搭接駁車上山，但眼前的美景絕對值得。來空ㄟ農場看夜景的人們特別多，建議大家提早出門，可以先來欣賞夕陽西下的美景，等到夜幕低垂時，城市的燈光點亮，夜景更是迷人！這裡同時也提供了香氣四溢的披薩和炸物等美食，讓你同時大飽眼福與口福！

空ㄟ農場

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號

電話：0912089795

營業時間：平日15:00–23:00；周末15:00–00:00

宜蘭夜景：淡江大學蘭陽校區

淡江大學蘭陽校區 圖片來源/ IG@yilanasin

想要享受免費的百萬夜景嗎？那就來到位在礁溪的淡江大學蘭陽校區吧！蘭陽校區坐落在林美山上，離『湯圍溝溫泉公園』開車只要10分鐘。遊客只要換臨時停車證，就可以進去這個仙境一般的校園。登上觀景平台，就能將整個太平洋風光盡收眼底，還能看到龜山島和蘭陽平原喔。來到這裡看夜景還有另一個優點，那就是即使沒有開車，也很容易就能抵達。只要從礁溪轉運站搭乘台灣好行綠11就可以直達校園。還沒想好宜蘭夜生活要去哪，就別猶豫了，直接搭上公車到淡江大學蘭陽校區欣賞這番美景吧！

淡江大學蘭陽校區

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路180號

宜蘭夜景：兔子迷宮咖啡餐廳

兔子迷宮咖啡餐廳 圖片來源/ IG@juju_foodie101

來到宜蘭員山鄉，別錯過兔子迷宮這個適合親子同遊的絕佳去處！這裡不僅提供球池、戲沙區等讓孩子好好放電的遊戲區，還有獨特的玻璃天空步道，絕對是拍攝打卡美景的絕佳地點。進入兔子迷宮的門票只要250元，還可以全額折抵園內的消費。園內餐廳也準備了各種美味輕食、披薩和特調，讓您在玩樂之餘也能品嚐美食，可以說是很划算的門票。下回來到宜蘭就帶上家人，一起來兔子迷宮享受歡樂時光吧！

兔子迷宮咖啡餐廳

地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號

電話：03 9229575

營業時間：每日11:00–23:00

宜蘭酒吧：The Roof 190

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Roof 190 圖片來源/ IG@qqna1224

想要一邊享受美景，一邊品味美酒嗎？那麼你絕對不能錯過「THE ROOF 190」。這個星空酒吧就位於宜蘭度假飯店「村却國際溫泉酒店」頂樓。對於住客來說，來到這裡邊喝酒邊欣賞宜蘭夜景是最棒也最方便的宜蘭夜晚行程，但就算你不是這裡的住客，也可以輕鬆上樓，隨心欣賞這片360度無死角的浪漫夜景。只需要300元的低消，就能坐在這星光閃耀的露天平台，醉心於城市的繁華與夜色。在宜蘭的夜晚，不如就來到THE ROOF 190，沉醉於美酒與美景的雙重饗宴，創造浪漫回憶吧！

THE ROOF 190

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號R樓

電話：03 9057988

營業時間：每日15:00–00:00

宜蘭酒吧：鐵樓居酒Bar

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鐵樓居酒Bar 圖片來源/ IG@valerie__chen

比起看夜景，更想要好好的品嘗美酒嗎？那麼「村却國際溫泉酒店」的這家鐵樓居酒Bar也是個不錯的選擇。這家在宜蘭當地特別有名的酒吧，距離羅東夜市步行只要十分鐘，可以先逛夜市再來這裡喝酒續攤。這裡的餐點種類非常多元，從韓式炒泡麵到下酒的炸物和串燒，都能讓你大大滿足，直接在這裡吃晚餐也是不錯的選擇。店內除了提供特色調酒外，更可以為你製作專屬的客製化調酒，絕對是來到鐵樓必試的獨特體驗。

鐵樓居酒Bar

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路220號

電話：0971106866

營業時間：每日18:00–01:00

宜蘭居酒屋：買醉串燒酒場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

買醉串燒酒場 圖片來源/ IG@milife999

看完夜景下一站不知道要去哪嗎？不如就來到礁溪的「買醉串燒酒場」吃宵夜吧！這裡除了有美味的串燒、海鮮燒烤外，還有冰涼的生啤酒和特調調酒，絕對是美食愛好者的天堂。來到這裡，一定要試試他們家的日本大生蠔，加上鮭魚卵和魚子醬的生蠔，口感豐富又鮮甜。價錢以居酒屋來說也很親民，甚至有九元的串燒可以選擇。更棒的是，這裡的營業時間到半夜兩點，一起和朋友來買醉串燒酒場大快朵頤，享受開心的夜晚吧！

買醉串燒酒場

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路51號

電話：0933482850

營業時間：每日18:00–02:00

宜蘭酒吧：Coming Home Bar

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Coming Home Bar 圖片來源/ IG@dianehigurashi

喜歡特色調酒嗎？那你絕對不能錯過這家位在宜蘭市區的地下酒吧。乍看之下是室內設計工作室的 Coming Home Bar，其實有個通往酒吧的小機關，想要進來喝酒還得先動動小巧思。酒吧內有著多種店內特調，特別適合喜愛特色調酒的你。店裡還有一隻慵懶的店貓陪伴，等酒上桌的同時還可以與貓咪互動。更棒的是 Coming Home Bar其實還是家結合了民宿的酒吧，不用擔心喝醉找不到回家的路，直接上樓休息即可。來宜蘭遊玩，別忘了安排一個晚上來到 Coming Home Bar，好好的品味美酒，享受宜蘭夜生活的舒適氛圍吧！

Coming Home Bar

地址：宜蘭縣宜蘭市農權路110號1F

電話：039315199

營業時間：周三四20:30–01:30；周五六20:30–02:30；周日20:30–00:00；周一二公休

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