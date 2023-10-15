快訊

竹北「新天坑」晚間瓦斯外洩戒備中 建商認了可能與建案有關

中職／大聯盟翻版防偷暗號？兄弟洋投故意掉球犯規成功解危

綠電分配沙盒為台積電量身打造？ 經濟部回應

台東也有夜生活？帶你體驗充滿在地風情的台東夜生活！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／左上IG@bo_s_drinks、左下IG@you_guan_、右IG@yang5858livemailtw
圖／左上IG@bo_s_drinks、左下IG@you_guan_、右IG@yang5858livemailtw

康杯 Comeback

希望以在地年輕的力量，讓大家體驗不同台東的「康杯 Comeback」，裝潢以仿清水模的牆面配上大量綠色植栽作為點綴，顯得特別自然寫意。至於座位的部分，兩層樓的空間提供吧台、沙發區和類似涼亭式的座椅，而菜單提供少許炸物，酒單則大多為店家特調，據說都是老闆自創的名字，以歌名、口感或當下心境所命名的，非常有趣！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@bo_s_drinks
圖／IG@bo_s_drinks

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@bo_s_drinks
圖／IG@bo_s_drinks

地址｜台東縣台東市福建路217號

電話｜08 931 0857

營業時間｜20:00-03:00

原始部落山地美食

到台東體驗慢活，當然也要品嚐在地美食啦！「原始部落山地美食」的老闆為餐廳精心搭建卑南族傳統建築，裝潢也是打造出濃厚的原住民風格，餐點類的部分則是提供桶烤全雞、烤魚、石板烤肉、涼拌過貓、山蘇、羊奶樹頭排骨湯、山豬肉等部落美食。店家的每道菜都讓人口水直流，不僅料理好吃，同時還可以俯瞰台東夜景，是台東的超人氣餐廳，建議有興趣的讀者提前訂位喔。

圖／IG@you_guan_
圖／IG@you_guan_

圖／IG@you_guan_
圖／IG@you_guan_

地址｜台東縣卑南鄉利嘉路689巷19號

電話｜08 938 0473

營業時間｜17:00-23:00

寶桑吧

「寶桑」是阿美族語「台東」的意思，而「寶桑吧」位在THE GAYA HOTEL的一樓，交通十分方便，更是一處能給予人們靜謐感的微醺空間。在寶桑吧，寬敞的空間，搭配迷幻的燈光，假日還會有現場演奏，整體而言都讓人覺得放鬆舒服，此外酒單也很多樣，提供啤酒、紅酒、白酒、威士忌與各式調酒，無論是獨自前往或是與好友聚會暢談都很合適。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@david_shiah
圖／IG@david_shiah

圖／IG@david_shiah
圖／IG@david_shiah

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@david_shiah
圖／IG@david_shiah

地址｜台東縣台東市新生路169號

電話｜08 934 1593

營業時間｜20:00-03:00

鐵花村音樂聚落

說到台東夜生活，應該很多人都會想到「鐵花村音樂聚落」吧？由台鐵貨倉宿舍改造而成的鐵花村，現為在地音樂人和藝術工作者共同打造的音樂聚落，每週三至週日晚上皆有音樂表演，且會不定期舉辦市集活動和體驗課程。每當夜幕低垂，園區便會點亮一顆顆熱氣球造型的小燈，一邊欣賞充滿特色的在地小物，一邊沈浸在原住民歌手的歌聲中，體驗台東樂活自在的愉快氛圍。

圖／IG@yang5858livemailtw
圖／IG@yang5858livemailtw

圖／IG@yang5858livemailtw
圖／IG@yang5858livemailtw

圖／IG@alin541814
圖／IG@alin541814

地址｜台東縣台東市新生路135巷26號

電話｜08 934 3393

營業時間｜17:00-22:00（週一～二公休）

星星部落景觀咖啡

「星星部落景觀咖啡」位在卑南鄉富源村，將用餐分成戶外與室內空間，而餐點部分提供咖啡、茶飲、泡麵和炸物等輕食，且不僅價格十分親民，座位也相當多，最讚的是坐在戶外區域就能將台東夜景盡收眼底！入夜後，店家會準備油燈給客人們自行取用，所以大家可以去拿油燈，將其放置在自己的桌面上，搭配百萬夜景，感受遠離喧囂城市的愜意。

圖／IG@pei_yin0915
圖／IG@pei_yin0915

圖／IG@pei_yin0915
圖／IG@pei_yin0915

圖／IG@xin.__.k
圖／IG@xin.__.k

地址｜台東縣卑南鄉富源村富源116之3號

電話｜08 923 8089

營業時間｜18:00-01:30

大巴六九景觀餐廳

每週只營業三天！座落於卑南鄉的「大巴六九藥用植物園」，專門種植生機蔬果與抗癌藥草，而園區內的「大巴六九景觀餐廳」採預約制，以自種的各式蔬菜為主，由客人自行汆燙，而餐廳還會提供紫米飯、水果甜湯、排骨竹筍湯、雷公茶飲雞湯等養生餐點。店家會先介紹煮法與吃法，帶領大家大啖生機飲食，絕對是很難得的晚餐體驗。

圖／IG@hsinyicindy
圖／IG@hsinyicindy

圖／IG@hsinyicindy
圖／IG@hsinyicindy

地址｜台東縣卑南鄉543-8號

電話｜08 938 0341

營業時間｜週五～日 17:30-20:30

加路蘭遊憩區

台東看海秘境多，我們這回則是推薦大家到台11線157.7公里附近的「加路蘭遊憩區」。加路蘭遊憩區原為空軍建設志航基地時的廢棄土置放場所，後來經過重整規劃後，將此地增設了觀景台、裝置藝術和停車場，成為遊客短暫休息，以及在地人吹風、看海的療癒小天地。在日落過後，很適合來到加路蘭海岸聽聽海浪聲，等待璀璨美麗的星空，靜靜地享受專屬於台東的慢活愜意。

圖／IG@kimi551
圖／IG@kimi551

地址｜臺東縣臺東市富岡漁港往北走1公里

電話｜089-281530

延伸閱讀>>台東鹿野景點｜除了熱氣球，原來鹿野還可以這樣玩！台版小奈良、特產紅烏龍讓你愛上不一樣的鹿野

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

夜景 咖啡 炸物

延伸閱讀

影／高雄男喝茫醉停路中 「我停這樣嗎？」警喚醒依法送辦

北市8個月來取締酒駕數又升高 處罰同車乘客152人也增加

中秋連假防酒駕！台南市中西區取締14件

這次不逛花蓮夜市、賞花蓮夜景！帶你走訪特色花蓮酒吧，感受微醺浪漫的東部夜晚

相關新聞

台東也有夜生活？帶你體驗充滿在地風情的台東夜生活！

在與疫情共存的生活中，健康成為你我關注的焦點之一，而台東更是連續兩年被評選為「最好客目的地」，很適合後疫情時代大家所追求的觀光養生。這回，我們要來推薦台東夜生活好去處，一起看看有哪些地方可以好好chill一下，享受真正的慢活。

「巨無霸可頌」比臉大！ 宜蘭唯美「奶油麵包旗艦店」秒飛南法歐風 早午餐、下午茶、甜點伴手禮 一次蒐羅超滿足

巨無霸可頌超夢幻，想吃先預訂！ 宜蘭知名「奶油麵包」最新推出比臉大的「巨無霸可頌」，以正統法式外層酥脆、內裡蓬鬆又有韌度的手工製口感，想吃這款清爽不油膩的吸睛可頌，就在鄰近礁溪轉運站的「奶油麵包 礁溪

花蓮網紅名店「平和飯店」掰！網友嘆：吃不到甜甜圈了

花蓮網紅名店「平和飯店」將於10月底走入歷史，店家於臉書公告「甜甜圈掰掰」、「重要公告文」、「這不是愚人節」，還加註「每...

接地氣！「野伙食驗室」首站插旗宜蘭 與在地團隊打造「食」境野餐派對

【旅奇傳媒/編輯部報導】戶外美學品牌「璐露野生活 Luluyelife」旗下新品牌「野伙食驗室」於日前舉辦首場 ESG 百人野餐派對，在宜蘭蘇澳大鯖魚夢工廠舉行，由璐露野、魚樂天地鄉鎮應援團以及大鯖魚

百年日式老屋吃拉麵！「山嵐」進駐花蓮安通溫泉 美呆網友

有在百年歷史的建築物內吃過拉麵嗎？具有高度人氣的拉麵店「山嵐拉麵」，近期於花蓮的安通溫泉飯店開設最新分店。不同於一般的拉...

除了熱氣球，原來鹿野還可以這樣玩！台版小奈良、特產紅烏龍讓你愛上不一樣的鹿野

台東鹿野的海拔相對高，溫度和氣候相較其他地區更舒適，這裡每年暑假都會舉辦國際熱氣球嘉年華的活動，總是吸引全台各地來朝聖，此外鹿野更擁有純淨零污染的空氣、豐沛水源和充足的陽光，才能孕育出高品質的茶園，產出台東鹿野特有的紅烏龍，暑假還不知道去哪玩嗎？來台東鹿野體驗熱氣球的同時，一起深度走進鹿野吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。