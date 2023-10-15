台東也有夜生活？帶你體驗充滿在地風情的台東夜生活！

康杯 Comeback

希望以在地年輕的力量，讓大家體驗不同台東的「康杯 Comeback」，裝潢以仿清水模的牆面配上大量綠色植栽作為點綴，顯得特別自然寫意。至於座位的部分，兩層樓的空間提供吧台、沙發區和類似涼亭式的座椅，而菜單提供少許炸物，酒單則大多為店家特調，據說都是老闆自創的名字，以歌名、口感或當下心境所命名的，非常有趣！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@bo_s_drinks

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@bo_s_drinks

地址｜台東縣台東市福建路217號

電話｜08 931 0857

營業時間｜20:00-03:00

原始部落山地美食

到台東體驗慢活，當然也要品嚐在地美食啦！「原始部落山地美食」的老闆為餐廳精心搭建卑南族傳統建築，裝潢也是打造出濃厚的原住民風格，餐點類的部分則是提供桶烤全雞、烤魚、石板烤肉、涼拌過貓、山蘇、羊奶樹頭排骨湯、山豬肉等部落美食。店家的每道菜都讓人口水直流，不僅料理好吃，同時還可以俯瞰台東夜景，是台東的超人氣餐廳，建議有興趣的讀者提前訂位喔。

圖／IG@you_guan_

圖／IG@you_guan_

地址｜台東縣卑南鄉利嘉路689巷19號

電話｜08 938 0473

營業時間｜17:00-23:00

寶桑吧

「寶桑」是阿美族語「台東」的意思，而「寶桑吧」位在THE GAYA HOTEL的一樓，交通十分方便，更是一處能給予人們靜謐感的微醺空間。在寶桑吧，寬敞的空間，搭配迷幻的燈光，假日還會有現場演奏，整體而言都讓人覺得放鬆舒服，此外酒單也很多樣，提供啤酒、紅酒、白酒、威士忌與各式調酒，無論是獨自前往或是與好友聚會暢談都很合適。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@david_shiah

圖／IG@david_shiah

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@david_shiah

地址｜台東縣台東市新生路169號

電話｜08 934 1593

營業時間｜20:00-03:00

鐵花村音樂聚落

說到台東夜生活，應該很多人都會想到「鐵花村音樂聚落」吧？由台鐵貨倉宿舍改造而成的鐵花村，現為在地音樂人和藝術工作者共同打造的音樂聚落，每週三至週日晚上皆有音樂表演，且會不定期舉辦市集活動和體驗課程。每當夜幕低垂，園區便會點亮一顆顆熱氣球造型的小燈，一邊欣賞充滿特色的在地小物，一邊沈浸在原住民歌手的歌聲中，體驗台東樂活自在的愉快氛圍。

圖／IG@yang5858livemailtw

圖／IG@yang5858livemailtw

圖／IG@alin541814

地址｜台東縣台東市新生路135巷26號

電話｜08 934 3393

營業時間｜17:00-22:00（週一～二公休）

星星部落景觀咖啡

「星星部落景觀咖啡」位在卑南鄉富源村，將用餐分成戶外與室內空間，而餐點部分提供咖啡、茶飲、泡麵和炸物等輕食，且不僅價格十分親民，座位也相當多，最讚的是坐在戶外區域就能將台東夜景盡收眼底！入夜後，店家會準備油燈給客人們自行取用，所以大家可以去拿油燈，將其放置在自己的桌面上，搭配百萬夜景，感受遠離喧囂城市的愜意。

圖／IG@pei_yin0915

圖／IG@pei_yin0915

圖／IG@xin.__.k

地址｜台東縣卑南鄉富源村富源116之3號

電話｜08 923 8089

營業時間｜18:00-01:30

大巴六九景觀餐廳

每週只營業三天！座落於卑南鄉的「大巴六九藥用植物園」，專門種植生機蔬果與抗癌藥草，而園區內的「大巴六九景觀餐廳」採預約制，以自種的各式蔬菜為主，由客人自行汆燙，而餐廳還會提供紫米飯、水果甜湯、排骨竹筍湯、雷公茶飲雞湯等養生餐點。店家會先介紹煮法與吃法，帶領大家大啖生機飲食，絕對是很難得的晚餐體驗。

圖／IG@hsinyicindy

圖／IG@hsinyicindy

地址｜台東縣卑南鄉543-8號

電話｜08 938 0341

營業時間｜週五～日 17:30-20:30

加路蘭遊憩區

台東看海秘境多，我們這回則是推薦大家到台11線157.7公里附近的「加路蘭遊憩區」。加路蘭遊憩區原為空軍建設志航基地時的廢棄土置放場所，後來經過重整規劃後，將此地增設了觀景台、裝置藝術和停車場，成為遊客短暫休息，以及在地人吹風、看海的療癒小天地。在日落過後，很適合來到加路蘭海岸聽聽海浪聲，等待璀璨美麗的星空，靜靜地享受專屬於台東的慢活愜意。

圖／IG@kimi551

地址｜臺東縣臺東市富岡漁港往北走1公里

電話｜089-281530

延伸閱讀>>台東鹿野景點｜除了熱氣球，原來鹿野還可以這樣玩！台版小奈良、特產紅烏龍讓你愛上不一樣的鹿野

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」