快訊

以色列下令全面封鎖約旦河西岸 加油站大排長龍、民眾搶買燃料爆怒氣

第6次以阿戰爭！哈瑪斯無預警突襲 QA看以色列、巴勒斯坦百年仇恨

新開幕「九號咖啡-石城館」黃春明特展 體驗蘭陽在地藝術與生活

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：九號餐旅休閒事業／提供
圖：九號餐旅休閒事業／提供

作家黃春明對家鄉宜蘭有著強烈的土地情感，作品《龜山島》一詩即描寫了遊子情懷。　圖：九號餐旅休閒事業／提供
作家黃春明對家鄉宜蘭有著強烈的土地情感，作品《龜山島》一詩即描寫了遊子情懷。　圖：九號餐旅休閒事業／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】坐擁宜蘭無敵山海美景的「九號咖啡-石城館」日前舉行開幕茶會，現場除邀請嘉賓們共襄盛舉，也攜手作家黃春明於1樓公共空間分享作品，邀請旅客走入石城館休憩放鬆的同時，也能近距離欣賞藝術創作，感受品味不同以往的石城風情，當天也邀請蘭陽的孩子、民族樂器創作的融合樂團「A Root 同根生」蒞臨表演。

▲「九號咖啡-石城館」開幕當天也邀請樂團「A Root 同根生」蒞臨表演。　圖：九號餐旅休閒事業／提供
▲「九號咖啡-石城館」開幕當天也邀請樂團「A Root 同根生」蒞臨表演。　圖：九號餐旅休閒事業／提供

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長期力推永續旅遊，進行石城園區整建，2023年由九號餐旅休閒事業營運管理的「九號咖啡-石城館」開幕，從空拍上看起來像是建立在懸崖峭壁上的小屋，空間設計結合天然景觀資源，更以大面採光落地窗注入滿滿山海綠意，讓旅客可以在自然光影的美景中用餐。2樓用餐空間採預約制，希望提供舒適、比較安靜、不被打擾的休憩空間，自5月試營運起就獲得許多好評！在餐點部分，大量使用在地食材及新鮮蔬果，尤其水果燕麥奶系列飲料口感豐富、濃郁細膩，是必點的人氣商品。近期更引進超人氣的甜點店「地熱小姐」限量乳酪蛋糕，旅途中的美食與美景，全都讓人怦然心動。

▲作家黃春明蒞臨「九號咖啡-石城館」開幕致詞並分享作品。　圖：九號餐旅休閒事業／提供
▲作家黃春明蒞臨「九號咖啡-石城館」開幕致詞並分享作品。　圖：九號餐旅休閒事業／提供

為讓旅客感受宜蘭的人文風情，「九號咖啡-石城館」邀請作家黃春明展出膾炙人口的系列作品，黃春明對家鄉宜蘭有著強烈的土地情感，作品中《龜山島》一詩，描寫了遊子離鄉、在異地生活以及歸鄉的心情。「火車行到伊都，阿末伊都丟，唉唷磅空內……」，大家都會唱的台灣民謠《丟丟銅仔》中提到的火車山洞，就是全長2,167公尺的「舊草嶺隧道」，昔日從福隆通往石城，出隧道望出去就是遼闊的太平洋與龜山島，這就是宜蘭孩子回鄉時的第一印象。

▲位於舊草嶺隧道南口的「九號咖啡石城館」日前舉行開幕茶會。　圖：九號餐旅休閒事業／提供
▲位於舊草嶺隧道南口的「九號咖啡石城館」日前舉行開幕茶會。　圖：九號餐旅休閒事業／提供

「九號咖啡石城館」即位於舊草嶺隧道南口，舊草嶺隧道地面的鐵路軌道和懸掛的油燈燈罩，濃濃復古風味，南口出來就到宜蘭了，一邊是海景，一邊是山景及鐵路，不時可以聽到轟隆隆的火車聲，這些都是專屬於石城的特殊風景。無論是騎車或是在石城散步、休憩，停下來喝杯咖啡及享用美食，感受大自然給予的舒服、自在，是輕鬆旅行的最佳安排。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 美景 龜山島

延伸閱讀

中颱小犬增強變胖 吳聖宇：暴風圈預估涵蓋新竹以南、宜蘭以南

山西太原／天龍山石窟 燦爛的雕塑藝術

傳專員欠債2億元失聯 宜縣府：曠職逾3天已解僱

宜蘭公共造產雇用專員欠債上億落跑 警僅接獲1被害人報案

相關新聞

除了熱氣球，原來鹿野還可以這樣玩！台版小奈良、特產紅烏龍讓你愛上不一樣的鹿野

台東鹿野的海拔相對高，溫度和氣候相較其他地區更舒適，這裡每年暑假都會舉辦國際熱氣球嘉年華的活動，總是吸引全台各地來朝聖，此外鹿野更擁有純淨零污染的空氣、豐沛水源和充足的陽光，才能孕育出高品質的茶園，產出台東鹿野特有的紅烏龍，暑假還不知道去哪玩嗎？來台東鹿野體驗熱氣球的同時，一起深度走進鹿野吧！

宜蘭必訪茶藝天堂！茶葉、茶具通通有 更有茶藝DIY可體驗

走進珍韻就像翻開一篇精彩的故事，寫滿了製茶、品茶、茶藝等知識，以經過歲月累積提取茶葉精華的初心，給喜愛茶品的朋友完美精彩的茶香體驗。

環島必遊！花蓮免費景點推薦 清澈見底三棧溪、看海秘境、魚刺人咖啡館、清水斷崖觀景台

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 有一種綠，是花蓮的綠，就位在秀林鄉三棧溪，走路不用一分鐘，即可看見清澈見底湖水綠，自從來過一次就深深愛上，這次環島之旅特別安排這裡，和家人一起見證花蓮的美，除此之外

國慶連假玩過癮！壽星免費遊樂園 同行親友可享優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】本周就是雙十國慶連假，中秋連假玩不過癮？遠雄海洋公園幫你規劃好雙十連假省荷包攻略，雙十出生的壽星，於10/07～10/10入園，可享免費，另外同行親友可享優惠699元入園；另外

別小看它！小燈塔也能登上國際舞台 「成功燈塔」夜晚亮燈溫暖討海人

udn走跳旅遊／布魯 作為海面航行指引的發光建築物，一般分為燈塔與燈杆兩種，區別在於塔高、光程與建築本身的構造，燈杆算是小型的燈塔，但與燈塔同樣肩負指引航行的重責大任。 日治時期的1932

海水迷人的藍！ 台東海岸踏浪「金樽海灘、金樽陸連島」C形優美弧線海灘

udn走跳旅遊／布魯 布魯車行經過台東金樽休息區，已經快到中午時分，在休息區內的販賣部點了鬆餅咖啡，坐在觀景台內享用，佐以俯瞰的美麗海景。忽然看到北方海邊有一座陸連島，對這樣的地形景觀，布魯一向

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。