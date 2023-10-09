新開幕「九號咖啡-石城館」黃春明特展 體驗蘭陽在地藝術與生活

作家黃春明對家鄉宜蘭有著強烈的土地情感，作品《龜山島》一詩即描寫了遊子情懷。 圖：九號餐旅休閒事業／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】坐擁宜蘭無敵山海美景的「九號咖啡-石城館」日前舉行開幕茶會，現場除邀請嘉賓們共襄盛舉，也攜手作家黃春明於1樓公共空間分享作品，邀請旅客走入石城館休憩放鬆的同時，也能近距離欣賞藝術創作，感受品味不同以往的石城風情，當天也邀請蘭陽的孩子、民族樂器創作的融合樂團「A Root 同根生」蒞臨表演。

▲「九號咖啡-石城館」開幕當天也邀請樂團「A Root 同根生」蒞臨表演。 圖：九號餐旅休閒事業／提供

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長期力推永續旅遊，進行石城園區整建，2023年由九號餐旅休閒事業營運管理的「九號咖啡-石城館」開幕，從空拍上看起來像是建立在懸崖峭壁上的小屋，空間設計結合天然景觀資源，更以大面採光落地窗注入滿滿山海綠意，讓旅客可以在自然光影的美景中用餐。2樓用餐空間採預約制，希望提供舒適、比較安靜、不被打擾的休憩空間，自5月試營運起就獲得許多好評！在餐點部分，大量使用在地食材及新鮮蔬果，尤其水果燕麥奶系列飲料口感豐富、濃郁細膩，是必點的人氣商品。近期更引進超人氣的甜點店「地熱小姐」限量乳酪蛋糕，旅途中的美食與美景，全都讓人怦然心動。

▲作家黃春明蒞臨「九號咖啡-石城館」開幕致詞並分享作品。 圖：九號餐旅休閒事業／提供

為讓旅客感受宜蘭的人文風情，「九號咖啡-石城館」邀請作家黃春明展出膾炙人口的系列作品，黃春明對家鄉宜蘭有著強烈的土地情感，作品中《龜山島》一詩，描寫了遊子離鄉、在異地生活以及歸鄉的心情。「火車行到伊都，阿末伊都丟，唉唷磅空內……」，大家都會唱的台灣民謠《丟丟銅仔》中提到的火車山洞，就是全長2,167公尺的「舊草嶺隧道」，昔日從福隆通往石城，出隧道望出去就是遼闊的太平洋與龜山島，這就是宜蘭孩子回鄉時的第一印象。

▲位於舊草嶺隧道南口的「九號咖啡石城館」日前舉行開幕茶會。 圖：九號餐旅休閒事業／提供

「九號咖啡石城館」即位於舊草嶺隧道南口，舊草嶺隧道地面的鐵路軌道和懸掛的油燈燈罩，濃濃復古風味，南口出來就到宜蘭了，一邊是海景，一邊是山景及鐵路，不時可以聽到轟隆隆的火車聲，這些都是專屬於石城的特殊風景。無論是騎車或是在石城散步、休憩，停下來喝杯咖啡及享用美食，感受大自然給予的舒服、自在，是輕鬆旅行的最佳安排。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野