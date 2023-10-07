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宜蘭必訪茶藝天堂！茶葉、茶具通通有 更有茶藝DIY可體驗

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於中興文創園區的【珍韻】是一個充滿茶香的獨特空間，店裡不僅有各種茶葉、茶製品可以選擇之外，更有許多茶藝DIY可以體驗，讓喜歡喝茶的朋友可以有絕無僅有的茶香體驗。

一踏進店內便會被其中濃濃的氣氛感染，將各種木質調的元素融入製茶器具與環境中，打造出韻味十足的品茶空間，在這裡不僅可以體驗到深厚的茶藝文化，更可以體驗到茶的永續利用。

最特別的便是櫃台上方，店家自己製作的茶葉燈具了，利用茶葉多變的外型附著在燈具表面，投射出變化萬千的光影，彷彿纖細的製茶程序一般，各種因素最終都會形成每一批茶葉獨一無二的口感。

茶室的氛圍滿滿，質感十足的空間不論是拍照還是品茶都相當合適，從櫃檯延伸到落地窗前的展售區也有不少精緻的茶具可以挑選。

除了茶葉與茶具之外，店內也有販售茶湯皂，分別有凍頂烏龍海鹽茶湯皂、禪靜紅茶茶湯皂、四季春茶湯皂以及玫瑰四季春茶湯皂四種款式，每款都有自己獨特的香氣與功效，在外包裝更融入與中興紙廠息息相關的紙元素，運用廢紙搭配麻繩打造獨一無二的環保包裝。

茶禮盒

精緻的禮盒包裝，現場也有多款茶葉可以自由搭配，讓你可以輕鬆將迷人的茶香帶回家，質感十足的包裝更是送禮自用兩相宜。

焙茶牛舌餅

只有店內吃得到的獨特牛舌餅風味，餅內加入了研磨過的阿里山茶葉，並降低糖與油的比例，入口前就能感受到濃厚茶味，咀嚼間更能感受到微微的回甘，使用最簡單的原料製作出最獨特的美味，素食也可食用喔！

阿里山手沖咖啡

除了茶葉之外，在店裡也可以嚐到遠近馳名的阿里山手沖咖啡，以老闆的獨家手藝，將難得一見的好豆分享給每一位饕客。

石磨茶體驗

親手將烏龍茶葉磨成茶粉，成品不只可以直接沖泡，更可以添加在牛奶、豆漿之中，作為香料點綴料理與甜點中也相當合適。


【珍韻Jhentea】

店家地址：宜蘭縣宜蘭市五結鄉中正路二段6-8號

店家電話：0982591759

營業時間：開閉館│10:00-18:00

戶外場域│ 22:00熄燈

休園日│每周三 （除夕、特殊活動另行公告）（休園日室內及戶外空間皆不開放）

粉絲專頁：https://reurl.cc/q8KZQp


延伸閱讀//宜蘭最萌陶藝體驗！多種可愛陶藝品全都收 還有DIY可體驗

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阿里山 咖啡 禮盒

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