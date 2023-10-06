環島必遊！花蓮免費景點推薦 清澈見底三棧溪、看海秘境、魚刺人咖啡館、清水斷崖觀景台

有一種綠，是花蓮的綠，就位在秀林鄉三棧溪，走路不用一分鐘，即可看見清澈見底湖水綠，自從來過一次就深深愛上，這次環島之旅特別安排這裡，和家人一起見證花蓮的美，除此之外還到訪七星潭看海秘境新文創聚落、玩味蕃樂園、佳興冰菓室、清水斷崖最美觀景台等，為花蓮環島必遊景點。

環島必遊景點：花蓮三棧溪，推薦原因：就位在省道旁，可開車直達，走路不用一分鐘即可到達。

來花蓮想看湖水綠？想見清澈見底的溪？想碰觸一下清涼的水？來三棧溪就對了～

它的水超乾淨的，清澈見底，還有湖水綠溪水，到處都可以看到湖水碧綠小溪

走路下去不用一分鐘即可到達人間仙境，超推薦的，真是花蓮玩水秘境～

有機會到花蓮，一定要來感受一下花蓮最美的溪水，清涼一夏～

我們全家都超愛的～

每回來花蓮必買的佳興冰菓店。

花蓮七星潭IG打卡景點：徜徉曼波海景鞦韆

花蓮看海秘境：新文創聚落魚刺人雞蛋糕。

周邊景點：洄瀾灣景觀餐廳花園農場。

花蓮推薦景點：玩味蕃樂園，可以穿越時空，這裡提供50年代懷舊復古的場景，讓你免費拍到爽～影片分享

全年無休，從早上8:00-晚上18:00，提供超大停車場免費停車，好玩好拍好買一次滿足。

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環島花蓮最後一站來到清水斷崖觀景台

列為台灣十景的清水斷崖為外國旅客來台必遊景點，最佳遊玩方式是來匯德景觀步道。

這裡有個絕美觀景台是欣賞清水斷崖最佳視角，地勢陡峻，懸崖峭壁，還能飽覽一望無際的太平洋，盡而將山海美景盡收眼底。

就位於蘇花公路上，步道平緩好走約600公尺可扺達觀景台，將清水斷崖的山光水色映入眼簾，讓人嘆為觀止，刊稱世界級美景。

環島孝親之旅

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玩味蕃樂園

：花蓮縣新城鄉17-2號；營業時間：08:00-18:00

花蓮三棧溪

：花蓮縣秀林鄉景美村15鄰三棧98-2號（三棧社區發展協會）

魚刺人雞蛋糕咖啡館

：花蓮縣新城鄉海岸路22號；營業時間：10:30-17:30

匯德景觀步道入口

，花蓮縣秀林鄉位於匯德隧道北端出口約100公尺處，沿著蘇花公路北行，出匯德隧道後靠右即可到達。

七星潭海岸風景特定區

：花蓮縣新城鄉七星街79巷5號

佳興冰果室

：花蓮縣新城鄉博愛路22號；營業時間：08:00-17:00（周三公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享

FB：大海愛上藍天

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