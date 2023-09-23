不出國也能體驗渡假的快樂！ 盤點超奢華「宜蘭包棟民宿」　看完這篇立刻下訂來去住一晚

得天獨厚的地理環境，讓景緻怡人的宜蘭，成為眾多旅客選擇渡假時的首選之一。雖然買不起豪宅，宜蘭包棟民宿的奢華絕對能讓你體驗一下有錢人的快感。網美游泳池、私人庭院、烤肉BBQ、ktv、遊戲室、露天影院、河道泛舟，樣樣都有，還有私人管家幫你打理好一切。想要渡假、慶生、辦派對，都相當合適！快帶上行囊，號召你心愛的家人朋友，享受悠閒愜意的假期吧！

宜蘭包棟民宿推薦

小島Villa 頂級人文渡假會館

「小島Villa」清水模建築由知名建築師打造，裝潢走極簡風格、低調奢華。採用的是歐洲皇室御用的超頂級設備，從室內落地窗看出去，美景盡收眼底。園區規劃170米落羽松河道和綠草如茵的大草地，可以悠閒的划獨木舟，就算整天沒有行程，待在民宿也感到舒適放鬆。好多人來過之後就深深愛上這裡寧靜放鬆的氛圍。

圖片來源 / IG@tifandcapybara

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地址：宜蘭縣五結鄉溪濱路2段387號

電話：0954-003-229

藍氣球Villa Le Ballon Bleu

輕奢時尚的「藍氣球Villa Le Ballon Bleu 」，1樓的戶外泳池，下午可以來頓漂浮下午茶！遊戲房超大投影布幕及Switch任你玩，一旁還有盪鞦韆。2樓有三温暖，露台還有溫水按摩浴缸，四周裝飾著月亮吊椅和各種LED燈飾，整體設計裝潢真的很美，處處都是驚喜，超適合朋友閨蜜們一起來，讓你記憶體大爆炸！

圖片來源 / IG@shiny.lu

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地址：宜蘭縣五結鄉大吉村三吉中路52巷15弄30號

電話：0905-390-193

The One Villa 樂灣民宿

號稱把W HOTEL搬到宜蘭，堅持提供最奢華享受的「The One Villa 樂灣民宿」。簡約的豪宅建築風格，隱秘性十足，連天王周董翻牌二度呢！南洋渡假風的游泳池，入夜後變身成泳池夜店。房間全都採用5星級飯店規格，三樓的360度景觀房，更是讓人醒在美麗風景裡。還提供管家服務，在這裡只需盡情玩樂狂歡就行了！

圖片來源 / IG@qqni_124

圖片來源 / IG@itiffany.cc

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地址：宜蘭縣五結鄉大吉五路309巷52號

電話：0963-983-531

Villa V宜蘭頂級會館

「Villa V」 採私人招待所方式，室內設計低調奢華，每天都有管家打掃和備餐，在這裡只需要享受。白天在湖泊划獨木舟、森林釣魚，躺在庭園沙發區曬太陽；晚上在戶外戲水池內欣賞星光電影院，2樓戶外Lounge沙發區三五好友一起喝點小酒，站在觀景平台上看看星星，這種夢幻的氛圍，也吸引不少藝人前來朝聖。

圖片來源 / IG@green0310

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圖片來源 / IG@0804_an

地址：宜蘭縣五結鄉溪濱路二段395號

電話：0912-866-080

小隱日光

獲得Agoda的9.9分評價的「小隱日光」，由於老闆很喜歡東方禪風文化，因此將這些元素融入於民宿的每個角落。從家具、裝潢到擺飾，大量採用木質風格，處處皆能感受到沉穩寧靜的舒適感。民宿總共三層樓，每一層樓都只有一間房間，只因希望讓客人享有最棒的住宿體驗，這份堅持與專注就是小隱日光獨特的魅力所在吧！

圖片來源 / IG@lucialin902

圖片來源 / IG@_cyw_715

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地址：宜蘭縣羅東鎮四維路152巷13號

電話：0909-778-890

蝸牛漫步

「蝸牛漫步」離市區有一小段距離，晚上可以聽著蟲鳴蛙叫的聲音入眠，很適合喜歡恬靜休憩感的人入住。裝潢融合了輕美式與英貴族風格，華麗優雅又溫馨，還貼心的設置了電梯。戶外空間安排了遊戲設施與戲水池，民宿主人用心的打造出自在舒服的空間，希望讓旅客能把步調放慢下來，專心的與家人創造美好回憶。

圖片來源 / IG@rebecca_namie

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地址：宜蘭縣羅東鎮復興路三段388巷49號

電話：0933-727-886

二十輪Villa宜蘭館

獨棟工業風建築群組成的「二十輪Villa宜蘭館」，房間是清水模簡約洗鍊風格，搭配大面落地窗，2個人就可以包棟！有中庭、泳池、酒吧、池畔露台發呆床、滿園綠植以及穿梭園區的落羽松，像是與世隔絕的療癒森林，隨意地找個角落就是放空秘境，VILLA各自獨立，透過水上的木棧道串連，有種身處水上屋的即視感。

圖片來源 / IG@lisasaig2

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圖片來源 / IG@mei__1027

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路一段168巷20弄1號

電話：03-925-3131

宜蘭水岸楓林民宿

外觀白色時尚的「水岸楓林民宿」，結合了法式的時尚優雅與峇里島的自在熱情，主題客房裝潢成浮誇風格，且房型多樣，有獨立浴缸、搖椅、滑梯等，視野極佳觀景無死角，豐富細膩的公共空間，與田相鄰，景觀池、戲水池、露天SPA、發呆亭、水上盪鞦韆等設施，庭院風光跟隨四季變換，都有著不同的迷人風情。

圖片來源 / IG@onedayruby

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圖片來源 / FB@水岸楓林

地址：宜蘭縣冬山鄉八仙一路22號

電話：03-950-8333

峇里島漫活民宿

走進「峇里島漫活民宿」就像一秒穿梭峇里島，濃濃南洋渡假小島風情，有別於其他奢華風的包棟民宿，這裡除了套房區還有幕野帳篷都可包區，千坪戶外園區有落羽松步道、獨木舟、發呆亭、吊床、盪鞦韆，竟然還有貝殼沙灘，晚上在星空酒吧小酌一杯，享受星空下的微醺滋味，很難想像這裡真的是宜蘭。

圖片來源 / IG@yu_wen_0727

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地址：宜蘭縣冬山鄉永和路160號

電話：0905-573-980

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