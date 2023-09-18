串聯全台！台灣好湯「浪漫星晨∙暖時光」 啟動，打造浪漫療癒體驗

金氣秋分，微微的涼意正是適合泡湯的好時節。交通部觀光署攜手全台19個溫泉區於今日在宜蘭礁溪溫泉公園-礁溪劇場舉辦「2023-2024 台灣好湯年度啟動儀式」，現場貴賓雲集，包含交通部王國材部長、交通部觀光署周永暉署長、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處馬惠達處長、中華民國溫泉觀光協會李吉田理事長、宜蘭縣林姿妙縣長、宜蘭縣礁溪鄉公所及全國各溫泉協會理事長、大東北角觀光圈產業夥伴及越南14家主力旅行社業者；還有廣受大小朋友喜愛的喔熊組長及東北角吉祥物─福氣龍也受邀出席記者會。配合這次台灣好湯主題「浪漫星晨‧暖時光」活動現場呈現幸福浪漫的氛圍，並特別量身設計含有龜山島、夕陽星晨及溫泉等來表達浪漫意象浴衣，活動當天中央及地方機關與19位溫泉區、喔熊組長、福氣龍一同穿搭浴衣參與啟動儀式，邀請國內外遊客一同享受台灣溫泉的浪漫溫馨體驗。

交通部部長王國材。

交通部王國材部長表示，交通部近年持續透過優化景點遊憩服務、觀光圈合作串聯及強化大眾交通運具提升國內旅遊品質及打造國際觀光形象，期促進國內外旅遊更加蓬勃發展；為行銷台灣溫泉觀光，交通部觀光署以「台灣好湯」行銷品牌，整合台灣北、中、南、東等19個溫泉區，推廣各區多樣化的泉質、在地自然風景、特色美食及旅遊體驗，本次活動並結合永續觀光理念，期盼帶動國內外旅遊泡湯的風氣，享受溫泉帶來的身心舒暢及溫暖時光，並讓台灣溫泉之美深入人心、永續經營。

宜蘭縣政府林姿妙縣長表示，礁溪一直以來都是宜蘭推廣的重點景區，礁溪溫泉區今年度更在「台灣好湯金泉獎」的評比中，再度蟬聯雙料冠軍，獲得「十泉十美」及「最佳新創獎」兩項獎項，非常感謝交通部觀光署、各國家風景區管理處及中華民國溫泉協會協助全台各地的溫泉產者行銷宣傳，本次台灣好湯活動來到礁溪舉辦，希望藉此機會讓大家體驗台灣最棒的礁溪溫泉，也希望大家齊心一起努力，將台灣的溫泉推薦給國內外遊客！

交通部部長王國材（前左五）、交通部觀光署署長周永暉（前右四）與全省19個温泉區理事長合影。

中華民國溫泉觀光協會李吉田理事長表示，台灣19個溫泉區都深具特色，近年並推動四季皆可泡湯，民眾到各溫泉區泡湯不僅能體驗台灣多樣泉質特色，還能品味在地美味佳餚及特色旅遊，且不同季節搭配溫泉的泉溫，都能享受溫泉的放鬆紓壓感受，歡迎大家來到全台各溫泉區觀光旅遊，感受泡湯的暖時光！也感謝交通部觀光署及各縣市政府每年致力於推動台灣溫泉觀光，讓更多民眾認識台灣優質溫泉，期盼持續推向國際，讓國外旅客來感受台灣好湯的魅力。

台灣因地理位置特殊，造就各深具特色之溫泉區，泡在湯泉中，白天，地景的山川秀麗呈現在眼前，夜晚，穹蒼的星河璀璨閃爍於空中，台灣好湯在星夜晨昏間，帶給每個旅人浪漫溫馨的感受，刻劃了難以忘懷的回憶及暖時光。為宣傳2023-2024 台灣好湯正式啟動，為全台各地即將展開的溫泉季活動熱身「開泡」，今年活動希望讓遊客感受各溫泉區美好氛圍及在地生活魅力，以「浪漫星晨•暖時光」為主題，並結合永續旅程（東北角及宜蘭海岸國家風景區連續7年獲選為全球百大綠色旅遊目的地國際認證），特別邀請全台19個溫泉區以及大東北角觀光圈綠色旅行標章業者舉辦市集活動，同時安排東北角在地特色的茶席與茶枕DIY體驗，呈現宜蘭在地豐富多元的文化特色，為今年的台灣好湯活動揭開序幕，並讓參與活動者體驗東北角區域永續旅遊與觀光魅力。此外，本次活動交通部觀光署駐胡志明市辦事處更邀請越南14家主力旅行社業者前來共襄盛舉，也將隨後陸續參訪北投、苗栗泰安、台中、台南關子嶺及高雄等溫泉區，期在疫後觀光復甦、國境開放，讓在地觀光溫泉產業累積接待國際旅客經驗，並積極迎接國際旅客來到台灣，促進台灣好湯知名度。

「2023-2024台灣好湯」系列行銷活動於即日起至明年6月底止，串連台灣北部、南部、東部共19大溫泉區，透過「浪漫星晨∙暖時光」主題，傳遞從日到夜，從山到海，從星到晨，都是享受溫泉暖旅行的最好時光，集結各溫泉區共同推廣經營，為旅人打造出美好浪漫療癒的泡湯體驗。另外活動亦將整合串連各溫泉區優惠活動，推出最受歡迎的抽獎活動，期盼民眾多多享受泡湯樂趣外，也能抽中好獎帶回家。

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