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IG超紅！ 宜蘭冬山「阿桶嬤糬」真材實料 古早味純米手作，還有烏龍茶麻糬喔

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

「阿桶嬤糬」是IG火紅的宜蘭麻糬小吃，早先前是羅東市區的小餐車，後來才在宜蘭冬山老街開設實體店面，目前在宜蘭冬山與羅東都有店面可以買，而我們這次是到復古好拍的「阿桶嬤糬冬山創始店」。

「阿桶嬤糬」的麻糬都是當日以純米手作、沒有添加防腐劑，所以購買後盡量於當日食用完畢，沒吃完的話可以冰冷藏保存，最多三日，如果要買「阿桶嬤糬」回去當伴手禮要注意保存期限喔～

【阿桶嬤糬冬山創始店】

電話：(03)959 4196

地址：269宜蘭縣冬山鄉冬山路173號

營業時間：早上10:00-下午17:00(賣完為止)

公休日：週二、週三，不定期公休需查看FB粉絲頁確認

阿桶嬤糬冬山創始店 FB 粉絲頁

阿桶嬤糬地圖位置

阿桶嬤糬位置在冬山老街，就在冬山火車站步行4分鐘的位置，附近還有一間小華村純米手作粿店也蠻好吃的喔～

阿桶嬤糬店面以木頭邊框搭配透明玻璃與復古窗花，打造出古早味的懷舊風格，非常好拍，難怪常滑到IG美照呀～

阿桶嬤糬菜單

阿桶嬤糬菜單如下，除了傳統的白麻糬之外，還有黑金、芝麻、紅糯米、烏龍茶、小山圓抹茶…等多種口味，也可以選擇包餡的，單顆價位在15-45元之間。（不用加一成服務費）

阿桶嬤糬餐點

紅茶米蕨餅，一份80元。其實我本來只打算買麻糬的，結帳時店員說它們家蕨餅也很受歡迎我就買了，腦波很弱呀！

但是不得不說，它們家紅茶蕨餅真的有好吃耶！軟彈蕨餅甜度比平常吃的再低一點，微甜不膩口，細細品嚐還能感受到淡淡茶香，沾點黃豆粉很涮嘴，忍不住就一口接著一口吃。

綜合客家麻糬，一份180元。每種口味的麻糬都想吃，最後乾脆買綜合的，可以一次吃到芝麻、烏龍茶與白麻糬各3顆。

白麻糬口感軟黏帶Q，單吃原味不沾粉，有著淡淡的米香甘甜。而芝麻與烏龍茶麻糬口感是一樣的，只是芝麻麻糬多了細緻芝麻粉的香氣口感；而烏龍茶麻糬則吃得到清新茶香，我都蠻喜歡的耶～

沾粉有「花生糖粉」與「抹茶糖粉」兩種：「花生糖粉」有細小花生碎粒很百搭，三種口味麻糬加花生糖粉都好吃；不過我個人更喜歡少見的「抹茶糖粉」，拿來灑在烏龍茶與白麻糬上，多了茶香清爽好吃耶！

阿桶嬤糬評價

這次在阿桶嬤糬吃到的傳統麻糬跟蕨餅我都很喜歡，麻糬+抹茶糖粉的吃法有特色又好吃，會讓人想再訪喔！對了！查網路評價時，發現阿桶嬤糬假日很容易提早賣完，想吃記得早點來買喔~

阿桶嬤糬常見問題

Q1. 阿桶嬤糬價位？

A1. 阿桶嬤糬單顆價位在15-40元之間。

Q2. 阿桶嬤糬麻糬保存方式？

A2. 阿桶嬤糬的麻糬不加防腐劑每日製作，購買後需當日吃完，若沒吃完需冰箱冷藏，三日內需吃完。

【消費資訊】

到訪時間：2023年8月

阿桶嬤糬冬山創始店|FB

電話：03 959 4196

地址：269宜蘭縣冬山鄉冬山路173號

營業時間：早上10:00-下午17:00(賣完為止)

公休日：週二、週三，不定期公休需查看FB粉絲頁確認

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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抹茶 老街 復古 IG 古早味 宜蘭美食

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