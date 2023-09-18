9月週末限定，宜蘭傳藝越夜樂驚喜！9月23日「YA！傳藝」來點新鮮事，五感大滿足

繽紛螢光泳池？戶外螢光派對？有魚遊曳於宜蘭傳藝的夜空！顛覆你的想像，傳藝原來可以這樣玩！從傳統經典轉換微醺面貌，就在今秋，宜蘭傳藝園區以另一種迷人角度展露歡樂，9月週末，「YA！傳藝」帶來最chill的秋日派對！白天黑夜迷離變換，螢光餐桌，光舞幻飲，只在夜獨享。給你最大驚喜：17:00後免費入園！

撫茶香手抄紙、舟遊月河秘境，秋日餘韻繚繞再三；千年工藝跨界日常配飾，感受緙絲「寸金」魅力；由日而夜，輕歌漫遊於光影迷霧。全聯善美的文化藝術基金會與交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處攜手，舉辦「YA！傳藝」活動，將秋日風光與宜蘭傳藝彩麗燈景、踩街演出，再加上隨性自在的餐車市集、手作體驗與螢光餐桌，錦繡金秋成為記憶裡的感動，在宜蘭最美麗的河畔旁邀你同歡，先不管日頭起落與光影輝照，盡享一段美食樂舞與千年藝術交織的美好時光。 今秋，宜蘭傳藝園區以另一種迷人角度，帶來最chill的秋日派對！炫麗的「魚耀隧道」，點亮傳藝秋夜。

意想不到 最潮的宜蘭傳藝 螢光餐桌、DJshow、光舞表演

「YA代表歡呼愉悅、秋野野火與夜間美景，這是宜蘭傳藝最潮的模樣！」全聯善美的文化藝術基金會表示，九月秋意沁心，氣候宜人，宜蘭傳藝園區以秋日盛會，邀請遊客同樂。每日有踩街表演及百項手作體驗，九月還有限定的街頭遊藝互動！周末六、日特別規劃「YA！傳藝」、「巧藝·巧衣」首部曲－緙絲潮等活動，從視、聽、味、嗅、觸五感，邀請旅客來感受限定演出的傳藝風情，多層次體驗，日夜皆精彩、Chill遊傳藝！ 「YA！傳藝」夜間限定螢光派對由藝想台灣劇團以演譯光之絕美的「極光之翼」震撼開場！

「YA！傳藝」系列活動，橫跨九月兩個週末，活動包含秋野工作坊、異國餐車、DJ show、DJｘ傳統音樂跨界演出、極光之翼光舞表演、餐車市集、微醺時光、螢光餐桌、童趣YA市及夜間燈景，9月23日主秀活動到底有什麼非去不可的魅力？一起來看看！

亮點一／夜間限定：野味市集餐車美食、螢光派對超吸睛

由藝想台灣劇團以演譯光之絕美的「極光之翼」震撼開場！特別邀請DJ汝妮結合具原民、民俗音樂風格的DJ SHOW，以融合傳統與現代音樂節奏，炒熱現場氣氛，加上DJｘ傳統音樂跨界演出、火舞光舞輪番上陣，在唯美的光影氛圍與主題夜間燈景，跟著音樂愜意搖擺，漫遊「夜魚狂想」的浪漫美景，怎麼拍怎麼好看。 邀請結合具原民、民俗音樂風格的DJ汝妮，以融合傳統與現代音樂節奏，炒熱現場氣氛。

傳藝也與野餐界領導品牌「璐露野生活」攜手推出異國風格的餐車市集，有宜蘭在地食材如宜蘭限定金桔蜜茶，酸甜好滋味；還是想來點吉姆老爹精釀啤酒？還有多種異國風味美食！為鼓勵遊客響應永續環保，自備餐具至指定餐車購買餐點可折抵10元（現場公告！傳藝也提供環保餐具免費租借，降低一次性餐具的消耗，珍愛地球原來這麼容易！最令人期待的「戶外主題風格螢光用餐區」，則打造超吸睛野外露營風格，搭配DJ LIVE音樂放鬆全身細胞，吃吃喝喝輕歌漫舞超chill，顛覆想像的傳藝新魅力，秋日限定場怎能錯過！ 野味市集結合多種宜蘭在地與異國風味美食餐車及微醺飲品。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

■活動時間：2023.9.23(六) 17:00-21:00

■活動地點：中央廣場、迷霧森林、文昌街

■活動節目&時間：17:00-21:00 野味市集、童趣YA市｜18:30-21:00 星光夜秀（開場螢光演出「極光之翼」、DJ show－DJ汝妮、DJｘ傳統音樂跨界演出、火舞光舞表演）

亮點二／秋野工作坊：月河獨木舟、茶香手抄紙 來場秋日的風土體驗

滑著獨木舟，穿梭有傳藝小四草之稱的綠色隧道，悠遊月河。樂聲遠遠，槳下的水聲隨著用力的弧度激盪，伴著沈靜的呼吸，探尋傳藝秘境。走過夏日炙熱天候，來點秋季療癒漫行，宜蘭傳藝園區的月河風光及在地冬山茶，調和出獨一無二的風土體驗，無論是輕划獨木舟悠遊，穿梭於傳藝綠色隧道，抑或來試試親手製作「茶香手抄紙」，屏氣凝神搖晃出均勻的厚度，品嗅隱隱浮動的茶香與紙香共舞，感受指尖划過紙端，略帶粗糙的紋路。這是專屬秋日的療癒之旅。《秋野工作坊》包含月河獨木舟及茶香手抄紙體驗，活動時間為9月16、23日（每周六），詳細報名資訊請至藝趣GO官網 https://px-sunmake.welcometw.com/tour/listAll?category=npd 查詢。 獨木舟賞景和手抄紙體驗，秋野工作坊的兩個活動，哪一個更吸引你？

亮點三 ／工藝時尚：「巧藝·巧衣」首部曲－緙絲潮

有千年歷史的緙絲工藝堪稱「織中之聖」，因為製作工藝繁複，而有「一寸緙絲一寸金」的美名。全聯善美的基金會邀請人間國寶藝師黃蘭葉與2023台北時裝周開幕秀設計師唐宗謙、藝術創作家魏士翔，首度合作設計以緙絲布料融入時尚、潮元素，推出10套時裝與聯名款襯衫、T恤及配件，激盪出既傳統又新潮的工藝時尚風，首波發表會特別將傳藝巧藝館外平台化身為走秀舞台，邀請民眾秋日共賞「巧藝 · 巧衣」的時尚緙絲潮。

人間國寶藝師黃蘭葉在宜蘭傳藝的緙絲展，把材料、機器和技法展現在精緻作品中。

■活動時間：2023.9.23(六) 14:30-15:30

■活動地點：宜蘭傳藝園區 巧藝館

亮點四／九月限定－街頭遊藝互動 馬戲音樂帶你玩

■活動時間：9月10日（日）至9月30日（六）15:30-16:00

■活動地點：廟埕廣場、文昌街

《路上曼波》不同於劇場的舞台演出，表演者們將觀眾拉進劇中互動，共同參與聲音製造演出，親身感受零距離的馬戲趣味共舞。

想一睹宜蘭傳藝最潮的日夜丰采，千萬別錯過9月23日的主秀活動，只要購買宜蘭傳藝園區門票（普通票150元、縣民票100元）即可入場，17:00後則免費入園，最新活動訊息可至宜蘭傳藝園區官網https://www.px-sunmake.org.tw/ 及FB粉專https://www.facebook.com/sunmakecultures 查詢。相關活動報名網址：藝趣GO https://px-sunmake.welcometw.com/tour/listAll?category=npd

9 / 23（六）活動總表－從早到晚的滿足

時間：10:30-11:30

項目：「大河織道 生生不息」交流講座-從傳統到現代-緙絲與泰雅織布的轉變

地點：傳藝巧藝館

時間：14:30-15:30

項目：「巧藝·巧衣」首部曲－緙絲潮

地點：傳藝巧藝館

時間：15:30-16:00

項目：圓劇團ｘ一公聲藝術《路上曼波》

地點：廟埕廣場、文昌街

時間：15:30、17:30

項目：秋野工作坊－月河獨木舟、茶香手抄紙

地點：迷霧森林、東興客家文化館

時間：17:00-21:00

項目：野味市集、童趣YA市

地點：迷霧森林 文昌街

時間：18:30-21:00

項目：星光夜秀(開場螢光演出-極光之翼、DJ show－DJ汝妮、DJｘ傳統音樂跨界演出、火舞光舞表演)

地點：中央廣場

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編輯/廖苡安

圖片/宜蘭傳藝提供

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214088