花蓮遊升級版！化身美人魚學自由潛，探索溪流＆海洋；住遠雄悅來享池畔派對，海洋公園一票玩2天

根據Booking.com公布的2023「旅客評分卓越獎」榜單，花蓮勇奪全球最好客城市第2名，這是花蓮首次奪得此殊榮。那麼去花蓮該怎麼玩？是和伙伴探訪海洋與溪流，還是與家人同享水世界狂歡和舒適飯店假期？這些在花蓮遠雄竟然不衝突！

花蓮遠雄集團2023年致力軟硬體升級，凝聚200多家花蓮在地業者的力量，集思廣益，創造了更多的花蓮旅遊新可能，原先可能2天1夜匆匆來去的旅遊行程，直接升等為4天3夜玩不完，更朝5天4夜的新標配邁進！想玩SUP、露營溯溪或體驗人文風情？想在海洋公園感受全新「冰風暴」歡樂設施，還是在遠雄悅來大飯店與美人魚共舞或跟著教練學自由潛水？全新遠雄花蓮之旅，值得你重新認識。 想化身美人魚嗎？花蓮遠雄教你！

喜歡花蓮的人，沒有不愛那片繽紛的海，與自然友善連結，也是來到花蓮旅客心中的願景。根植花蓮的遠雄海洋公園，今年成立了「海生物救援基地」，由專業醫護團隊待命，讓受傷的鯨、海豚、海龜及其他海洋生物，獲得完善醫療救護的機會。遠雄海洋公園已積極投入國際海洋組織服務，預計3年內爭取國際認證，獲得美國人道協會（American Humane）、台灣動物園暨水族館協會 (TAZA)、國際海洋動物培訓師協會(IMATA)等國際認證，用行動支持遠雄海洋公園的品牌願景，遠雄集團與花蓮美麗海洋的連結，一再升級。 在遠雄海洋公園有機會看到許多可愛的海洋動物。

自由潛水開課 3億打造全新海底王國海洋公園一票玩兩天 冰風暴雙重享受

為了讓更多人在玩中學，遠雄海洋公園推出許多新的體驗課程，如親親美人魚體驗及美人魚教練自由潛水教學、小小獸醫師等，讓遊客連結海洋更有感。 其中，深受大小朋友喜愛的「親親美人魚」有了升級版，遊客除了可化身美人魚體驗外，今年首次推出由專業級教練手把手教學，設計一整天的課程，帶領自由潛水的體驗學習，這是花東目前唯一的自由潛水課程，對前潛水愛好者而言，在花蓮就能進階學習，具有特別的意義。 儒遠雄海洋公園的夢幻美人魚表演秀。

今年暑假，海洋公園推出暑假＋1行動，不論票種都能夠買一張票玩2天，超過50%的旅客一玩再玩大呼過癮，周末入園人數均超過5,000人，比去年同期成長逾2成，暑假入園人數有望突破27萬人次。遠雄海洋公園砸重金設置4隻大水砲、4台碎冰機、巨大風扇2台，大型噴水槍4隻，營造出超大型冰＋水的「冰風暴雙重涼夏派對」，更是讓遊客暑氣全消，在花蓮「涼一夏」。遊樂園餐飲也有多元化套餐，如與哈根達斯合作的「美人魚聖代」，「花漾棉花糖」、「雪山冰沙」、「冰凍爆米花」等，透過系列設計，提升遊樂園的餐飲質感。此外，遠雄海洋公園已投資3億元資金提升遊樂設施，全新「海底王國」將於年底完工營運，備受期待。

遠雄悅來南洋夏豔 泳池音樂派對＋戶外SUP溯溪

遠雄悅來大飯店今年暑期以「南洋夏豔」主題，推出「戶外泳池畔音樂派對」，白天池畔邊提供清涼飲品和燒烤小食，夜晚有電音派對DJ和街頭藝人歌唱演出！暑假飯店規劃了豐富的水域活動，有「SUP立式划槳」和「獨木舟」划行，全程由遠雄悅來專業教練團隊帶隊，在花蓮鯉魚潭清澈湖面上，欣賞大自然和群山環繞的清幽；體力好的也可選「溯溪體驗遊程」，由專業教練領路，在花蓮美麗的天然溪谷中，恣意享受沁涼親水樂趣。 近年水上活動越來越熱門，專業教練帶領的獨木舟和SUP立槳提供遊客更豐富的飯店小旅行。

走過疫情歷時2年全面整改，遠雄悅來大飯店2022年啟用全新英倫西餐廳、唐苑中餐廳、秋草日式鍋物3大主題餐廳，美食美酒是頂級飯店的標配，唐苑中餐廳大幅改裝，集結五星級主廚團隊，兼容粵、滬精選菜式，嚴選花蓮有機蔬果與現流海鮮，搭配食材，引酒入菜，推出以唐朝四大詩人命名的獨家私房料理套餐！包括「杜甫茶津套餐」、「孟浩田香套餐」、「李白杜康套餐」、「王維清齋套餐」等，餐席以中國山水潑墨意象客製容器盛裝出席，讓遊客吃得到美食，更吃得到品味，在微醺之際，舉杯相慶：與爾同銷萬古愁！ 遠雄悅來大飯店唐苑中餐廳集結五星級廚藝團隊，兼容粵、滬精選菜式，嚴選花蓮在地食材，引茶與酒入菜，並以唐朝四大詩人命名推出獨家私房料理套餐。

想在飯店玩？特別推薦獨攬270度太平洋海景的「瑞奇活力館」，館內規劃適合全齡兒童與青少年的親子活動設施；今年3月全新啟用的「悅沐館Le Space」，則為大人們規劃瑜珈伸展、手沖咖啡專業課程，讓身心都獲裨益；此外還有新系列的特色主題房，像是充滿野奢露營風情的「探索主題客房」，以靜謐森林山丘風格為主的「發現主題客房」等？飯店內還有提供在地選品的維多利亞小舖、麥坊烘焙坊…等全新場域！即使待在飯店不出門，也能享受豐富館內設施和活動，享受愜意假期。

瑞奇活力館-6-12歲兒童遊戲區有超大型球池與遊樂設施，非常適合小朋友釋放活力。

「悅沐館Le Space」為旅人設計了手沖咖啡、靜心瑜珈等相關課程，為自己來杯好咖啡吧！

編輯／廖苡安

圖片／花蓮遠雄海洋公園、花蓮遠雄悅來大飯店

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