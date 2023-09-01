花蓮國際石雕藝術季「石宇宙 STONEVERSE」9/30登場

「2023花蓮國際石雕藝術季」將於9/30在花蓮縣文化局園區隆重登場。 圖：花蓮縣政府／來源

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2023花蓮國際石雕藝術季」將於9/30-10/29在花蓮縣文化局園區隆重登場，日前舉行全國宣傳記者會花 縣長徐榛蔚表示，花蓮縣自1995年起辦理「花蓮國際石雕藝術季」迄今邁入第28年，是臺灣目前舉辦歷史不間斷、最悠久的藝術活動之一。因為大自然的力量，造就了花蓮獨特的創造力及文化魅力源源不絕，感謝文化局排除萬難，與石礦工業、旅遊業等產業界共同合作，成就這場國際盛會。

「花蓮國際石雕藝術季」活動品牌行之有年，一直以來保持初心，始終隨著時代浪潮變化學習成長，不斷推陳出新，方能歷久彌新、與時俱進。今年第十三屆主題訂定為「石宇宙 STONEVERSE」，係結合當今潮流科技－區塊鏈技術（Blockchain），一大亮點是將大型石雕載體轉化成虛擬 NFT，並利用「空投」機制獲取，讓手機就能收藏數位藝術，利用科技結合藝術手法，期望引領觀眾想像石雕藝術更多的可能性。

策展人胡朝聖在記者會中詳細闡述本屆活動策展概念，傳達出後疫情時代的石雕藝術季，不僅延續探討石雕創作的外在造型和美感構成，同時更深入探索藝術創作者內心的「實宇宙」。外在與內在兩者間的連結該如何透過雕塑手法轉譯及詮釋，是本屆花蓮國際石雕藝術季整體帶給觀眾的一種全新思維。

尤其花蓮國際石雕藝術季今年挺過疫情打開國門，將在石雕博物館辦理主題特展《心形之爆》，分別以「石心、石本及石形」為主軸貫穿特展，邀請來自南非、日本、中國、韓國以及台灣等雕塑家展出創作超過15件，其中包括 Dillon Marsh、LEE SISAN、大和田俊、平川祐樹、展望、賴金池、吳孟璋、陳為榛、張永達、詹士泰、曾彥翔、廖昭豪以及吳瑋庭等，除了展出受邀藝術品以外，更有藝術家為了花蓮特地打造作品等著民眾蒞臨展場發掘！策展單位也統整出石雕藝術創作在花蓮的歷史脈絡所呈現的文件展，為本屆花蓮國際石雕藝術季更增添風采。

▲石雕藝術作品。 圖：花蓮縣政府／來源

相對於主題特展《心形之爆》，9/30-10/29整整一個月，也將有來自法國、義大利、德國、保加利亞及伊朗共5國10位國際藝術家進駐活動現場進行戶外大型石雕創作，近距離與民眾互動。記者會中這10位藝術家也特別錄製短影片與現場貴賓媒體 Say Hi，隨後同步啟動活動官方網站預告活動倒數，花蓮縣文化局於現場也特別邀請在地石礦業者堤供來自花蓮蛇紋石礦山中的邊角石贈與現場的媒體朋友體驗觸感與重量，並且邀請手碟演奏家 Myling Ho（何彥伶）特別為活動創作曲目《缽浪soulwave》，演奏內容融合手碟音樂加上花蓮七星潭現場聲音採集創作，另帶來榮獲台灣百大伴手禮的「花蓮麻卡龍石頭餅」分享，透過視覺、觸覺、聽覺、味覺等，感受花蓮石頭多重層次之美。

▲石製樂器作品。 圖：花蓮縣政府／來源

本屆花蓮國際石雕藝術季開幕典禮訂於9/30（六）上午10時30分於花蓮縣文化局園區舉辦，將邀請享譽國際的藝文團體現場演出，除精彩展覽與戶外創作營之外，活動期間有3場藝術座談、2場文化產業之旅、5周假日創意市集及20場「民眾共創活動」等，每周皆有不同主題之美食及手作文創體驗，9/30-10/29一起到花蓮登陸石宇宙！

喜愛石雕藝術的朋友請鎖定「2023花蓮國際石雕藝術季」官方網站，或上「花蓮國際石雕藝術季」Facebook粉絲專頁，關注最新消息！

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