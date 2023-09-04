花蓮台東腳踏車「懶人行程包8選」 賞花海、尋秘境、慢療癒都能滿足

最節能綠色減碳的玩法，重新定義花東縱谷，騎乘單車暢遊花東山水風景，用最剛好的速度，捕捉縱谷最美的景色，電輔車神支援，用最省力的方式騎乘，從新城到鹿野；從海岸美景到部落美味，以及一年一度的金針花海/熱氣球盛宴，在地嚮導帶路，來趟有深度的綠色文化之旅。









花蓮台東腳踏車懶人包目錄：

關於單車旅行

花蓮台東腳特車旅行

花蓮腳踏車自行車道

台東姐踏車自行車道

懶人最佳神器E-blike電輔車

花蓮台東腳踏車人包行程：

入門路線－六十石山金針花海

入門路線－新城老街時光機

入門路線－龍田單車劇場

休閒路線－鳳林緩慢時光

休閒路線－鹿野鄉間小秘境

休閒路線－鯉魚潭生態走讀

深度路線－大農大富療癒森林

深度路線－永康部落獵人餐桌

徐行縱谷 ~ 輕鬆騎乘 . 遊讀花東

更多花東旅遊玩法

更多花東旅遊攻略









關於單車旅行

▲花蓮台東單車道懶人包。海岸單車 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

除了低碳旅行的環境友善概念外，自行車旅行也被稱為「最剛好的速度」，既能深度體驗當地風光，又比純步行稍稍省力；許多專為自行車設計的步道和路線近年來逐漸完善，沿途可欣賞許多開車無法看見的美麗風景。







花蓮台東腳踏車旅行

被中央山脈與海岸山脈圍繞的花東縱谷，擁有清晰的空氣，隨著時節換上不同的田園景致，成為許多單車族心之嚮往的單車天堂，9條規劃完整的腳踏車車道，讓人一路從湖光山色的潭邊風景騎進綿延無際的稻田之中，用時速20公里來欣賞花東縱谷風景，慢遊在浪漫與自由的田野風情中。





花蓮腳踏車自行車道：

鯉魚潭環潭自行車道：

腳踏車道長度：約4.8公里

騎乘時間：約30分鐘





光復自行車道：

腳踏車道長度：約15.9公里

騎乘時間：約1.5小時





瑞穗自行車道：

腳踏車道長度：約19.6公里

騎乘時間：約1.5小時





玉里自行車道：

腳踏車道長度：約9.7公里

騎乘時間：約1小時





羅山自行車道：

腳踏車道長度：約3.7公里

騎乘時間：約30分鐘









台東腳踏車自行車道：

池上環鄉自行車道：

腳踏車道長度：約29.8公里

騎乘時間：約2小時





關山環鎮自行車道：

腳踏車道長度：約12公里

騎乘時間：約1.5小時





鹿野龍田自行車道：

腳踏車道長度：約7.2公里

騎乘時間：約1小時





武陵綠色隧道自行車道：

腳踏車道長度：約4.7公里

騎乘時間：約30分鐘









懶人最佳神器『E-blike電輔車』

E-bike電輔車，正式名稱為『電動輔助自行車』，外型和一般自行車相同，有腳可以踏踩的，是以人力為主，電力為輔；需要透過自己踩動踏板在騎車的時後會提供動力的輔助，讓你在長時間長距離的騎行下，也不需擔心自己的體力，爬坡也變得好省力，可以真的體驗到騎乘單車的感受與樂趣，又讓過程變得更輕鬆上手。









花蓮台東腳踏車懶人包行程：

花東腳踏車入門路線－2H輕騎行

花東單車『入門路線』#1

花蓮六十石山金針花海

▲花蓮台東單車道懶人包。六十石山金針花海 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

每年八九月，正式到六十石山欣賞金黃色花海的好時節。這趟半日行程從玉里車站接駁出發，來到鄰近金針花海最佳觀賞點的益順休閒農場。特別安排騎乘「電動輔助自行車」，更可以輕鬆自在地穿梭於金針花海中，感受整片山頭漫佈金色的浪漫美景。

搜尋【趣吧】路線預約：花蓮六十石山單車漫遊金針花海｜車站接駁

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★ 8~9月限定 / 車站專車接駁 / 巧遇耶穌光









花東單車『入門路線』#2

花蓮新城老街時光機

▲花蓮台東單車道懶人包。新城老街時光機 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

跟著地方領騎團隊，踩著單車深入太魯閣山腳下寧靜小鎮－新城鄉吧！欣賞著彷若諾亞方舟的百年天主教堂，走過充滿神秘感的日式鳥居，彷彿坐時光機回到歷史情境之中。回到現實後，一品美味豆花、小米甜甜圈等在地美食，讓段穿越古今的騎行之旅帶你認識新城小鎮。

搜尋【趣吧】花蓮新城老街時光機｜2小時輕騎行

★ 彈性場次 / 在地打卡美食 / 2小時輕路線









花東單車『入門路線』#3

台東龍田單車劇場

▲花蓮台東單車道懶人包。龍田單車劇場 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

踩著踏板騎從龍田道鹿野，綿延山巒常伴左右、在地領騎帶你躺在草原上聞著清新草香、倒看天空的創意視野，從龍田一路聽著在地故事，再騎行綠色隧道，享受綠意悠閒吹風，最終來到花東縱谷最美的鹿野，眺望卑南族聖山「都蘭山」，一切都是那麼的愜意！

搜尋【趣吧】台東龍田單車劇場 ｜2小時輕騎行

★ 躺草原倒看天空/ 騎行綠色隧道/ 超值價$300起

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花東腳踏車休閒路線－半日遊騎行

花東單車『休閒路線』#1

花蓮鳳林緩慢時光

▲花蓮台東單車道懶人包。鳳林緩慢時光 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

騎行單車走讀鳳林小鎮，放下都市的步調，感受緩慢生活節奏，跟著在地導覽老師，一探全台小學校長密度最高的小鎮，走訪充滿故事的鳳林菸樓、鄉間秘境林田虹吸水圳等。當然鳳林小鎮的美食更是不能錯過的。

搜尋【趣吧】路線預約：花蓮鳳林緩慢時光｜半日遊騎行

★ 在地老師解說 / 手作木桿鋼筆 / 加贈電輔車全日租借









花東單車『休閒路線』#2

台東鹿野鄉間小秘境

▲花蓮台東單車道懶人包。鹿野鄉間小秘境 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

用最剛好的時速，穿梭在鹿野鄉間小徑，愜意遊覽鹿野小秘境－新良溼地、二層坪水橋，看什麼叫「水在走的橋」，騎行過龍田綠色隧道，吹撫自然涼風，品一口在地特產阿薩姆紅茶，順心快意的半日時光，絕對讓你留戀。

搜尋【趣吧】路線預約：台東鹿野鄉間小秘境｜半日遊騎行

★ 鹿野的小秘境 / 電輔車輕鬆騎 / 4人成行









花東單車『休閒路線』#3

花蓮鯉魚潭生態走讀

▲花蓮台東單車道懶人包。鯉魚潭生態走讀 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

跟著在地領騎，踩踏單車一探花蓮縱谷間，最美的山光水色-鯉魚潭，吹拂涼風，放慢旅途節奏，超適合放空~好好深呼吸呀，欣賞自然美景後，與在地達人聊聊守護大地自然的共生理念，體驗自己手做方巾藍染。

搜尋【趣吧】路線預約：花蓮鯉魚潭生態走讀｜半日遊騎行

★ 鹿野的小秘境 / 電輔車輕鬆騎 / 適合包團活動

★ 參加填寫問券，每人加贈『$200旅遊金』！









花東腳踏車深度路線－一日遊騎行

花東單車『深度路線』#1

花蓮大農大富療癒森林

▲花蓮台東單車道懶人包。大農大富療癒森林 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

花蓮的縱谷原來這麼療癒！平地就有的廣闊森林群，是享受綠意芬多精的好去處，在森林中跟隨老師的引導，開啟感官重新感受自然與大地的頻率，體驗用竹子烤麵包，營造出這場美好的午茶時光。什麼日常的繁亂，就讓單車踩踏起的風吹走吧！讓手感與火光烤出的麵包，溫暖胃與值得好好放鬆的自己。

搜尋【趣吧】路線預約：花蓮大農大富森林療癒｜一日遊騎行

★ 2023/12/31前線上預訂，"現省$500"！

★ 森林療癒體驗 / 竹趣味午茶 / 採摘香草









花東單車『深度路線』#2

台東永康部落獵人餐桌

▲花蓮台東單車道懶人包。永康部落獵人餐桌 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

來到台東鹿野舒展身心，體驗一場由美食、文化與單車踩踏之間，開啟新視野的舒壓旅程吧！在鹿野縱谷旁的永康部落，你將化身布農族獵人，穿梭獸徑，取材自然，與品嘗滿桌的布農滋味，午後跟著在地領騎團隊，遊覽隱藏在鹿野田野間的小秘境。這才發現！原來鹿野的魅力不在地圖上。

搜尋【趣吧】路線預約：台東永康部落獵人餐桌｜一日遊騎行

★ 2023/12/31前線上預訂，"現省$500"！

★ 穿越獸徑廊道 / 射箭擲矛競賽 / 獵人餐桌





▲花蓮台東單車道懶人包。徐行縱谷 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





徐行縱谷 ~ 輕鬆騎乘 . 遊讀花東





徐行台灣花東縱谷，剛剛好的速度馳乘在筆直的台9線上，感受部落人文與山海自然之美。

Ebike電輔車神支援，騎車超輕鬆，讓你的旅程更加趣味又不怕累，在地領騎團隊深度導覽，給你遊讀花東新滋味。





。 電輔車騎行：腳踩踏板+電力輔助，騎車超輕鬆。

。 美味饗宴：品嚐隱藏縱谷之中，取用自然的美味。

。 尋覓美景：專業在地領騎，尋覓隱藏鄉間的風景。





更多花東旅遊玩法

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