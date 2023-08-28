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CP值超高！娜路彎大酒店「親子水陸活動」感受後山無限活力

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

碧水藍天之下，不怕酷暑的孩子們，開心在寬敞的戶外鹹水游泳池暢泳、大玩水上跑墊，並且在游泳教練指導下，學習水上安全教育，一旁林蔭下的爸爸媽媽，趁機休息充電，下榻台東市的娜路彎大酒店，CP值超高。

▲娜路彎大酒店是環保署「節能減碳行動標章」的示範點，獲得「銀級環保旅館」標章肯定。
▲娜路彎大酒店是環保署「節能減碳行動標章」的示範點，獲得「銀級環保旅館」標章肯定。

▲偌大的戶外鹹水游泳池可促進新陳代謝，游泳還可排毒。
▲偌大的戶外鹹水游泳池可促進新陳代謝，游泳還可排毒。

　

親子同樂從早玩到晚

為了暑假，酒店親子活動全面開跑，房客只需憑房卡入場，即可FREE體驗多項設施、趣味DIY等活動，每日下午茶時段的「Happy-Hour」還能免費品嘗在地特調與餐點，身心皆降溫。入夜後豔陽熱力消退，晚間時段，娜路彎大酒店的專業導覽人員，會帶領住客穿越時空鐵道，步行前往台糖文化園區，沿途講解日治時代製糖廠、鳳梨罐頭廠及東方大鎮造鎮計畫，認識台東過去和未來。

▲室內兒童休憩區不擔心天氣影響。（圖片提供：娜路彎大飯店）
▲室內兒童休憩區不擔心天氣影響。（圖片提供：娜路彎大飯店）

白天玩累了，更需要一夜好眠，專為親子量身規劃的豪華親子房，爸媽與孩子各有專屬空間，並以布簾隔開，方便就近照顧。全新裝潢的景觀蜜月豪華房位在高樓層，裝潢與設計時尚有型、賞心悅目，最大賣點包括獨立景觀浴缸和視野絕佳的露台，體驗奢華。

▲景觀蜜月豪華房位在高樓層，露台視野遼闊，客房裝潢新穎時尚，還有景觀浴缸可以邊泡澡邊賞景。（圖片提供：娜路彎大飯店）
▲景觀蜜月豪華房位在高樓層，露台視野遼闊，客房裝潢新穎時尚，還有景觀浴缸可以邊泡澡邊賞景。（圖片提供：娜路彎大飯店）

酒店餐飲部分，中庭咖啡廳夏季自助晚餐，結合台灣、東南亞與歐陸精華，並以在地搭配食材搭配東部原住民香料，推出鬼頭刀烤全魚、酒釀檳榔蝦和松阪豬料理，吃在地也吃當季；早餐時光的歐風西餐廳，有深層海水手作的歐式麵包和養生豆花，粥品小菜則有鬼頭刀魚酥、剝皮辣椒、池上豆腐乳等台東特產，一早就吃得很滿足。

▲歐風西餐廳供應自助式早餐，有許多台東特色美食和飲品。
▲歐風西餐廳供應自助式早餐，有許多台東特色美食和飲品。

　

多元活動推動永續旅遊

身為環保署「節能減碳行動標章」示範點，娜路彎大酒店今年迎來22週年慶，為推動環保、倡導永續旅遊價值，以教育、文化及環保為主題規劃一系列活動，其中包括有益健康的瑜珈、健身、電輔車、娜路彎類鐵人等活動。除了房客免費參加的水上安全教育活動，每週三下午也接待台東在地的小朋友，跟著游泳教練學習正確水上安全教育；每週六、日早上，也能在泳池畔跟著瑜珈老師運動；在專業選手指導下，進行游泳、跑步肺活量等娜路彎類鐵人三項的基本訓練。同時，房客也能自費參加台東知名的環保電輔車遊程「軌迷心竅」，騎乘電輔車穿越台東舊鐵道，欣賞沿線稻田風光，一路前往台東森林公園，享受療癒放鬆的綠色時光。

▲暑假入住可參加酒店的水上安全教育、水上跑墊和游泳教學。（圖片提供：娜路彎大飯店）
▲暑假入住可參加酒店的水上安全教育、水上跑墊和游泳教學。（圖片提供：娜路彎大飯店）

▲房客可自費參加環保電輔車遊程，由專業領隊擔任解說。
▲房客可自費參加環保電輔車遊程，由專業領隊擔任解說。

　

飯店資訊

娜路彎大酒店

地址：台東縣台東市連航路66號

電話：089-239-666

網址：www.naruwan-hotel.com.tw

　

2023菁鑽券住宿專案

1.豪華雙人房一晚，含歐風自助式早餐2客，每張票券$3999(一大床/二床)

2.贈客房迎賓小點、中庭自助式晚餐77折優惠券、中庭自助式晚餐＄600抵用券、小白球揮桿體驗券(30顆球免費)、電動輔助車券2張

使用菁鑽券注意事項

*平日每房每晚加價＄600、旺日每房每晚加價＄600、假日每房每晚加價＄1,500、連續假日每房每晚加價＄2,500。

*農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵，並補足當日售價差額。

*如指定入住其他房型，需另付房價差額。

*平假日定義及展期(節慶)活動使用房型價差方式，參閱飯店行事曆或官網公告。

　

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