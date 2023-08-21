事業愛情兩得意！有情人七夕愛相黏 宜蘭傳藝送甜蜜蜜麥芽糖

為迎月老作客傳藝，迎神隊伍精心打扮，並沿途發送甜蜜祈福情人糖，分福給民眾。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭傳藝園區日前至宜蘭四結福德廟恭請月下老人，請神隊伍特別精心打扮為不同時代的古著裝扮，並由舞者演出開路，沿途發送甜蜜祈福情人糖，盛大歡迎月老至傳藝文昌祠作客，象徵穿越時空的愛情，將於宜蘭傳藝浪漫登場。

全聯善美的文化藝術基金會副執行長張曉怡表示，以往宜蘭傳藝園區多與文昌帝君、戲曲祖師爺田都元帥、西秦王爺及工藝祖師爺魯班公等神尊，和其他廟宇交流互動，今年則首度與四結福德廟的月下老人結緣，搭配傳藝園區古意氛圍與傳統七夕節令，期盼透過月老的祝福，能牽起更多緣份。福德廟主祀土地公，以保佑豐收求財的信眾為多，2003年增奉月下老人，因常有新人成對返廟叩謝，口耳相傳下人氣竄升，連外國遊客都來台朝聖，情人節前後通常是求取姻緣的高峰期。

此次宜蘭傳藝七夕「愛的康莊大道」系列活動，包括向月老及文昌帝君擲筊求紅線及筆符，祈求事業愛情兩得意；還可走鵲橋掛祈福卡，以及參加「甜蜜蜜好康」換麥芽糖、喝甜茶等，園區還推出玉石情人鑰匙圈、漢藥按摩藥草球、心型羊毛妝刷、愛心紙模、日檜對杯、藍染情侶T桖等七夕特選商品，甜甜價就能帶回家，活動時間自即日起至27日止，更多詳情可至宜蘭傳藝園區官網及FB粉專查詢。

│擲筊求神力│

．活動時間：即日起至8/22 10:00-12:00 / 14:00-16:00（每日兩場）

．活動地點：宜蘭傳藝園區 文昌祠

．活動內容：宜蘭傳藝邀請四結福德廟月下老人來作客，向文昌帝君與月下老人擲得一個聖筊，即可獲得一組「文昌筆符+月老紅線」讓文昌帝君及月下老人陪你過七夕，事業愛情兩得意！（數量有限、兌完為止）。

│食甜茶 招良緣│

．活動時間：即日起至8/22 10:00-12:00 / 14:00-16:00

．活動地點：宜蘭傳藝園區 廟埕廣場

．活動內容：憑園區消費發票滿520元（我愛你）以上可兌換「甜茶」（數量有限、兌完為止）。

│串串心 甜蜜蜜│

．活動時間：即日起至8/27

．活動地點：宜蘭傳藝園區 遊客資訊站、飴之鄉

．活動內容： 憑愛心圖樣或對戒、對練等定情信物，並追蹤宜蘭傳藝園區的FB或IG，即可至遊客資訊站領取一張貼紙，憑貼紙可於園區飴之鄉兌換一份「甜蜜蜜麥芽糖」；此外，入住指定民宿或飯店還有機會獲得「愛的明信片」兌換券，一起烙印愛的圖騰。以上皆數量有限、兌完為止。

│鵲橋傳情│

．活動時間：即日起至8/27 10:00-17:00

．活動地點：宜蘭傳藝園區 文昌祠、鵲橋

．活動內容：至文昌祠向文昌帝君、月下老人焚香稟告後，自行拿取許願卡寫上心願，再將許願卡綁於鵲橋祈福；每日限量，索完為止。

│七夕選物商品 甜甜價帶回家│

．活動時間：即日起至8/27 9:00-18:00

．活動地點：宜蘭傳藝園區 文昌街、魯班街

．商品項目：台灣玉、林三益、古典美、明遠琉璃、小花園、漢藥體驗館、Baza工坊、青木工坊、卓也藍染等商家推出七夕選物商品的優惠價。

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