隱身巷弄的新開冰店！宜蘭羅東「白紙寓所」銅板價40元綿綿冰，招牌必點「水果豆腐」新鮮製作每日限量

跟著 我是女友陳阿容 於 2023-03-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 大邱骨道 | 韓式鍋物 【花蓮美食】、182 (詳情時間請參考IG及臉書資訊)、梯田山民宿 。 忙了大半年都沒有空上來更新遊記，今天總算抓到一些時間，可以來分享一些行程❤️這次要分享的，是我在台灣私心最喜歡、覺得對毛孩最友善、剛好離北部還不算太遠，我們最常帶阿美去玩的花蓮！不知道大家有沒有聽過「花蓮的土地會黏人」這樣的說法，我覺得我就是深深體會到的那個人🥰 因為去過好多次花蓮，應該可以分個兩篇以上來介紹。這篇先抓出幾個花蓮好住的、好吃的、漂亮的點分享給大家。如果認真看照片，應該會發現這篇的時序拉得很長，春夏秋冬都囊括了，從我長頭髮記錄到剪短，又慢慢留長；兩間民宿還都是二訪過的精選，所以照片包含了兩次旅程，喜歡的足跡太多太多，希望大家也喜歡！

2023-08-18 10:00