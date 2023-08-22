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隱身巷弄的新開冰店！宜蘭羅東「白紙寓所」銅板價40元綿綿冰，招牌必點「水果豆腐」新鮮製作每日限量

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

炎炎夏日就是想吃冰，隱藏在羅東市場內有間懷舊老屋民宿-白紙寓所，裡面居然有賣冰，銅板價40元就可以吃到三種不同口味綿綿冰，CP值超高，還有每天限量的水果豆腐，使用當季新鮮水果製作，不添加人工色素及防腐劑超好吃的，有機會來羅東夜市，不妨來品嚐有著純天然古早味綿綿冰消暑一夏。

光大門就超好拍，白色的招牌白紙寓所，裡面有各式各樣的懷舊古董家具、讓我們一秒穿越來到懷舊復古50年代。影片分享

白紙寓所白紙DM，剛開幕目前只有綿綿冰和水果豆腐系列可選擇。

在充滿濃懷舊氛圍的老宅吃冰隔外有FU。

老闆的娘還請我們吃糖相當熱情。

看老闆現場製作餐點好療癒，期待中～

經典招牌綿綿冰，小碗40元，可任選三種口味，上面還有灑上巧克力碎片，莫名的搭。

招牌必點：水果豆腐系列，牛奶杏仁豆腐70元，裡面有滿滿的新鮮水果，好吃又便宜。

水果拼盤100元，一樣可以任選三球綿綿冰，可惜水果份量有點少。

白紙寓所-blank slate

地址：宜蘭縣羅東鎮民族路24號

營業時間：10:00-15:30（周一二公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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水果 懷舊 老屋 古早味 巧克力 宜蘭美食

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