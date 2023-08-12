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在七星潭過浪漫七夕！ 「流星花蓮」天文主題旅遊 聽見、看見、享受星光的夜晚

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：花蓮縣政府／提供
圖：花蓮縣政府／提供

花蓮星光音樂會將於8/19在七星潭舉辦。　圖：花蓮縣政府／提供
花蓮星光音樂會將於8/19在七星潭舉辦。　圖：花蓮縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】自2020年起開始推動「流星花蓮－山海星光」天文主題旅遊，今年「星光音樂會」8/19將在七星潭舉辦，結合花蓮獨具的自然景觀，透過山海美景結合音樂的感動，讓大家享受「聽見星光、看見星光、享受星光」的夜晚。

▲七夕相約美麗七星潭，與戀人一起疊石體驗。　圖：花蓮縣政府／提供
▲七夕相約美麗七星潭，與戀人一起疊石體驗。　圖：花蓮縣政府／提供

七夕七星潭疊石七顆 愛情更長久

盛夏夜帶著輕鬆愜意的心情，來到七星潭賞星廣場旁海灘，與心愛的人一同參與疊石活動，將您的愛一層層堆疊上去，相傳只要和心愛的人一起在七星潭疊超過七層石頭，在美麗七星潭的見證及祝福下，感情就會長長久久。

欣賞以不同曲風詮釋以天文為主題的音樂，並有星光市集網羅花蓮在地美食、甜點及文創商品，讓大家享受音樂及星空的同時，享用多元的美食，搭配天文老師的星空導覽及星光音樂等悅耳美聲、星空及特色美食，療癒大家的身心靈，沈浸秋夏夜之際的徐徐晚風中感受花蓮山海星光的療癒美好。

▲花蓮絕美步道－瓦拉米步道。　圖：花蓮縣政府／提供
▲花蓮絕美步道－瓦拉米步道。　圖：花蓮縣政府／提供

永續遊花蓮獎勵方案 11/30前獎勵一波波

隨著國門開放，為了活絡觀光，花蓮縣政府推「永續遊花蓮獎勵方案」，自4/1-11/30止，分別針對自由行旅客及旅行社推出獎勵措施，國內自由行旅客來花蓮住宿旅遊期間，將有機會獲得最大獎特斯拉，旅行社則提供500萬元帶團獎勵金，鼓勵旅行社多多安排國內外旅遊團至花蓮觀光。

花蓮素來以自然風光和旅宿品質吸引旅客，更於 Booking.com「2023旅客評分卓越獎」名列最好客城市全球第二名、亞洲第一名。今年，「永續遊花蓮獎勵方案」除了將各經典活動景點列入指定旅遊點，更精選20條絕美步道，同步於4月1日推出「花蓮絕美步道2大推廣」活動，包含入選 Yahoo奇摩調查「台灣十大絕美步道」之太魯閣白楊步道、瓦拉米步道及獲得冠軍的錐麓古道，旅客於步道健行期間參加活動，即可獲得運動水壺、Goretex 防水帽及雙人休閒折疊椅等多項好禮。活動更與歐都納公司合作，推出小百岳認證，完登花蓮4座或是全部7座的小百岳，即可獲得限量登山杖。

▲海洋月光賞星船。　圖：花蓮縣政府／提供
▲海洋月光賞星船。　圖：花蓮縣政府／提供

▲在星光音樂會享受音樂及特色美食，還能逛七星潭星光市集。　圖：花蓮縣政府／提供
▲在星光音樂會享受音樂及特色美食，還能逛七星潭星光市集。　圖：花蓮縣政府／提供

體驗天文遊程 9大永續觀光活動選擇多

除了爬山換好禮，同時抽特斯拉 Model Y 大獎，獎勵方案更鼓勵旅行社帶團體驗花蓮的天文特色遊程。花蓮縣政府自109年起，結合花蓮在地特色產業融合賞星環境教育，開辦天文培訓課程，也發展了多項天文旅遊及特色活動。

今年推出之9項系列活動包含【銀河．螢河】馬太鞍休閒農業區賞螢活動、【柚見星空】夜探柚園導覽及柚子飲品點心淺嚐、【皂訪．星河】手工皂DIY體驗、【星空郊饗宴】東大門夜市結合美食及天文導覽、【染一片星空】植物染體驗、【23.5度品味星空】品嘗星空下的精品咖啡、【縱谷星光】療癒假期體驗星空下的靜心活動、【星光音樂會】享受音樂及特色美食還能逛七星潭星光市集，以及【海洋月光賞星船】出海賞星空、鯨豚搭配花蓮地景解說，參加旅客可以輕鬆、互動方式了解天文，體驗花蓮具深度及永續的生態觀光。

▲縱谷星光－秧悦美地漫遊星空香草花園。　圖：花蓮縣政府／提供
▲縱谷星光－秧悦美地漫遊星空香草花園。　圖：花蓮縣政府／提供

「流星花蓮－山海星光」https://www.starseahualien.tw/activities-20211002.html

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