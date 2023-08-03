神出鬼沒餐車在台東！ 人氣必吃宵夜「夢碗粥」 鹹粥天天秒殺，看YT直播才知道在哪
udn走跳美食／Airne
有種美食必須看直播才知道位置的餐車宵夜，在台東鐵花村周遭神出鬼沒，只在深夜出沒的餐車「夢碗粥」，一現蹤影馬上排隊…，晚到就買不到。
夢碗粥餐車位置
通常在如下地圖位置（星巴克斜對面、肯德基旁），不會離太遠，記得看直播確認位置。
夢碗粥
名字取得很有意思，呼應宵夜時段，暖心暖胃的夢碗粥，夏天就這麼多人，冬天還得了。
當你準時抵達會發現，太晚了，已經大排長龍！
菜單
主體單一品項鹹粥 $50/碗，其餘小菜均一價$30。
小菜會不定期更換，有皮蛋、溏心蛋、醃小黃瓜、豬頭皮、豬舌頭、豆皮、炸蛋等等，尤其炸蛋必吃！！超多人推薦。
看著老闆熟練舀著粥、配著料、加高湯，還好是在深夜，否則夏日的白天怎麼受得了。
兩碗粥、三份小菜，兩個人宵夜$200有找，是不是蠻便宜的！
這次小菜拿了皮蛋、豆皮絲及炸彈，都是站長的最愛。
粥跟料幾乎1:1，湯匙舀起滿滿的料，夢碗粥的粥比較濃稠，喜歡較稀的朋友可能不太習慣。
心得分享
平常不喜歡吃粥的站長居然被夢碗粥收服，而且還是炎炎夏日時候，一碗不大不小的鹹粥，滿滿的料，裹肚子剛好，且只要$50元超便宜！
主要有筍絲、肉絲及香菇絲在配上蔥及芹菜組成，滑嫩的肉配上處理恰好的筍絲及香菇絲，再加上靈魂高湯，這碗鹹粥吃起來看似單調卻超有層次感，鹹甜的後勁配上滿是入味的配料，好吃～地一口吃下去完全驚訝。
小菜推薦炸蛋，雖然醬汁稍鹹蛋很好吃，而且不油膩，豆皮及皮蛋較普通，不過也是清爽超搭配。
以上為站長個人心得，僅供參考，食記非長效性內容，可能會隨著季節改變菜單內容或價格等等。
夢碗粥
電話：無電話
營業時間：22:30–02:00（無固定休，看直播餐車出動就是有營業）
直播專頁：夢碗粥（看直播確定位置）
✓建議提早抵達附近等待
✓雖然可內用，但只有2-3個位置
✓排隊、耐心等待
✓通常提早賣完，太晚去就沒了
文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東
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