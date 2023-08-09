台東池上人氣小吃！ 金黃酥脆掉滿地「好煎炸」必吃大大的煎炸春捲包 內餡超飽足
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池上人氣小吃「好煎炸」大大的春捲包煎炸後超香酥脆，原本只是小小的攤販，現在有了自己可愛文青小店，他們主打創意料理為春捲皮將蛋、高麗菜、豬肉和蝦子等多種食材包裹在一起，然後將其煎炸至金黃酥脆，超好吃！
內文簡單食記、心得分享。
好煎炸位置
店家就位在池上市區主要幹道上！離池上車站走路約5分鐘而已。
本來是在住家門口的小攤販，現在變成小店面，從外觀上看可愛不少。
好煎炸
名字取的很有意思，奸詐?煎炸? 雖然不知道葫蘆賣什麼，但肯定跟煎或炸有關係！
內用有低消每人100，請注意，也沒有提供廁所。
廚房與內用區域半開放式，只有兩張2人桌及1張4人桌，自行斟酌人數內用～
老闆們喜歡貓貓，還特別製作一個貓貓專區，與用餐區隔開，衛生又可觀賞，很用心！ 脫鞋子可入內摸摸，但不要嚇貓貓喔
菜單內容
好煎炸主要是賣煎炸春捲，有「起司」跟「豬蝦」口味，也有在地特產豆包，及一些特調飲料。
現炸的春捲包，抽油煙做很好，即便開放空間也文不太到油炸味。煎炸其實是半煎炸，油量沒有整個蓋過食材，但也沒有像一般煎的那麼少，此做法不僅整體外皮酥脆，又能保有一些些「煎」的口感香氣。
黑糖紅茶，黑糖不搶味，淡淡的與紅茶呼應，順口。
內用會附一個小籃子裝食物，建議不要一次太大口咬下，非常燙～～
料頗飽滿，而且是整隻的蝦仁配上特製醃豬肉片。
外表已撒上胡椒鹽，不喜歡要先告知店家。
心得評價
第一次吃到這樣的春捲包，大大一個，外皮超酥脆，剛吃要小心，內餡超燙，滿滿的菜配上肉及蝦子，超鮮甜，建議先吃原味，再配上辣椒醬也有不一樣風味。不過感覺有點偏鹹，也許是胡椒鹽太多? 吃的時候也要小心酥脆的皮掉滿地。總之來池上想要吃點不一樣的小吃很推薦，不過吃一個會有飽足感，自行斟酌食量！
以上為站長個人心得，僅供參考，食記非長效性內容，可能會隨著季節改變菜單內容或價格等等。
好煎炸
地址：台東縣池上鄉中山路204號
電話：0975-917300
營業時間：11:30–18:30，公休日可參考粉專
粉絲專頁：好煎炸
貼心提醒
✓不好停車請注意
✓現炸等約10多分
✓內用位至少，總共8個位置
文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東
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