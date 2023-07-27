熱鬧登場！「2023壯圍生活節－地景藝術季」音樂.藝術.市集嗨翻一夏

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府及壯圍鄉公所共同辦理第五屆「2023壯圍生活節」，已於7/22舉辦「2023壯圍生活節－地景藝術季」開幕活動，活動結合「丘．海嗨音樂會」，在壯圍沙丘生態園區內全新的水岸舞台，讓遊客沉浸在壯圍的自然地景中聆聽音樂饗宴，首場更由蘭陽交響樂團精彩演出，在美妙管弦樂中，點亮壯圍生活節一整年度系列活動!

「2023壯圍生活節」活動延續以自行車旅程為主軸，搭配探索壯圍周邊特色產業和藝文據點，陸續於7-8月在壯圍沙丘生態園區，結合自然地景及藝術創作舉辦3場「丘·海嗨音樂會」，邀請國內外表演者齊聚參與演出，音樂會現場也同時邀請優質商家一同於創意市集展售。遊客到宜蘭可以從壯圍開始，體驗海景相伴的宜蘭濱海自行車旅程、欣賞音樂會、品味在地美食、特色商家，感受宜蘭、壯圍在地生活不同風貌及魅力。

▲以「眺島織夢」作為主題，邀請國內外藝術家創作融入在地意象的藝術作品。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

邀請國內外藝術家 駐地創作

2023年壯圍生活節以「眺島織夢」作為主題，特別邀請5組國內外藝術家:范志明《Mihizai／迎風逐浪》講述每一個織夢者懷抱著希望捕鰻苗賺黑金，以捕撈的三角網與風車的意向為載體隱喻滿心期待、越過層層網子，捕獲鰻苗夢想的實踐的故事。墨西哥藝術家魯娃．里維拉．費傑羅雅（Lua Rivera Figueroa）《沙丘的太陽》用壯圍在地由海風與山風交會形成沙丘的地景不斷地變化，作品將海風與山風的狀態結合龜山朝日呈現。

還有曾參與日本瀨戶內藝術祭的日本藝術家黑田大輔《鳥的視角》，透過與宜蘭噶瑪蘭發展協會的田調，與在壯圍經驗創作出「鳥的視角」影像裝置作品。在鳥瞰圖中，那些既存的令人印象深刻事物、與噶瑪蘭族人、其他在地的交流、儀式的痕跡，都被記錄成星座座標。希望從鳥的視角出發，讓人們在壯圍用不同角度的探索及欣賞。

另在遊客中心室內的作品有來自花蓮擅長再生媒材創作的藝術家吳娟、林俊德＋高惟維、趙俊寶、莊勝鐘＋吳暐如等4組藝術家帶來一系列以再生媒材製作的燈飾作品，導入環境永續的重要性並給予親子環境教育的議題，透過作品呈現垃圾也可以變黃金。這次藝術家們以在地文化的根基與生活脈動，透過藝術創作呈現，作品於壯圍沙丘生態園區及周邊，民眾能夠漫步欣賞。

▲優質商家於創意市集展售在地產品。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

藝術據點 把藝術文化注入生活

大東北角觀光圈區內8處在地藝文工作室:「壯圍十八島」、「嶼伴書間」、「噶瑪蘭漂流木藝術學校」、「木予田商行」、「宜蘭噶瑪蘭族發展協會」、「牛頭司親子體驗農場」、「路邊烤肉x圍食堂」、「金魚。厝邊」，在藝術節展期期間不定期舉辦各式的藝文或體驗的相關活動，讓藝術文化更能深入生活，並帶來多元旅遊元素，讓各式的藝術體驗帶給您屬於蘭陽平原獨特的藝術文化氛圍。

8月自行車輕旅 眺島吶喊音樂會登場

為讓大家深度體驗壯圍在地生活故事，規劃收費自行車輕旅活動，最後一場8月19日，民眾僅需繳費599元即能參與好玩又有趣的自行車遊程活動並能獲得市集抵用卷100元，名額有限報名從速。

壯圍的沙丘與海岸形塑了在地的自然風景、文化及產業，是屬於壯圍在地生活的印象及記憶，今年則以沙丘、海為概念，首次推出「丘．海嗨音樂會」，並以全新水岸舞台展開精采多元的表演節目，企圖將壯圍沙丘生態園區成功地塑造成自然與建築物為背景共存的戶外展演空間。音樂會邀請國內外表演者參與演出，8/19 15:30~20:00「眺島吶喊－詩意的旅程」音樂會，將由舒米恩、明馬丁、漂流出口、戴曉君等知名表演團隊，讓各世代粉絲們盡情欣賞精采絕倫表演。現場邀請在地商家一同於創意市集展售優質商品，另有在地藝術家策劃在地農事體驗與野餐的付費手作DIY，為市集提供更多元的選擇。

活動即時詳情請關注「壯圍生活節」及「東北角之友」FB粉絲頁，以及「壯圍生活節」官網。【週六、日付費藝術作品活動導覽】請先電話預約。

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