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花蓮紅面鴨FUN暑假！匯集光影互動、煙火、表演從早玩到晚

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國際級「舞鈴劇場」的開幕演出。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
國際級「舞鈴劇場」的開幕演出。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】全臺暑假最令人期待的「2023花蓮紅面鴨 FUN 暑假」，已於7/15登場，活動至8/13，活動期間每日上午9時30分至晚間9時30分在壽豐鄉鯉魚潭，展演活動從早上10點到晚上9點，白天有孩翻魔力的音樂水舞以及親子互動遊戲區，晚上有原舞魔力的水上劇場、水之魔力的水舞光影秀以及限定版璀璨魔力的星光煙火秀，讓大小朋友從白天到晚上都好玩！今年活動除了觀光大使紅面鴨之外，更加入了森林系好朋友—部落守護貓頭鷹，歡迎全臺的好朋友前來花蓮 FUN 暑假！

花蓮縣長徐榛蔚表示，「花蓮紅面鴨 FUN 暑假」活動年年創新，今年將以更精彩豐富的內容與大家見面，包括部落守護貓頭鷹首次在鯉魚潭湖面亮相，還有讓小孩及家長能避暑的室內親子互動遊戲區，以及加碼的限定星光煙火秀與 MOMO 家族見面會！日前開幕日晚上更邀請國際級的「舞鈴劇場」到鯉魚潭現場表演《島嶼》劇碼，描述盤古開天之初，世界是一片海洋，伊娜女神化身為島嶼，伊娜之心擁有掌控光明和黑暗的強大力量，帶領觀眾進入一個超越想像的美麗新世界！

▲「2023花蓮紅面鴨 FUN 暑假」活動至8/13。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲「2023花蓮紅面鴨 FUN 暑假」活動至8/13。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮紅面鴨 FUN 暑假活動舉辦至今已有無數國內外旅客造訪參觀，今年將以更精彩豐富的內容與大家見面，讓每一位遠道而來的遊客都留下美好的回憶！活動演出內容多元豐富，不僅有在地原住民文化特色的「水上劇場」，平日、周末舞碼不同，精彩可期。今年更於每周三、五、六、日晚間9點施放「星空煙火秀」，劃破鯉魚潭夜晚星空。環潭步道上的「夜間互動光環境」，浪漫絢麗的光環境，營造出如夢如幻的場景。走在微風輕拂的光廊步道上，夏夜裡大自然的靜謐，守護神貓頭鷹的陪伴下，更讓人產生無限期待，歡迎全國朋友們蒞訪「幸福城市、觀光花蓮」。

花蓮7月至8月暑期大型觀光活動持續不間斷，包括7/21-23的「花蓮縣原住民族聯合豐年節」，還有7/1-8/27的「知卡宣綠森林親水暑期水上活動」，各式活動精彩萬分，邀請大家這個夏天就到花蓮 Chill 一夏，大 (DUCK) 放 (FUN) 光彩！

花蓮觀光資訊網 https://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://fb.me/hltour/

「2023花蓮紅面鴨 FUN 暑假」官網 https://happy-duck.hl.gov.tw/

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觀光 煙火秀 步道

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