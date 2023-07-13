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捕溪蝦、野菜採集、手作植物食器！跟著阿美族青年米祝體驗山林中的流水席

欣傳媒／ 欣傳媒

台東的土會黏人，台東的海會讓人「嗨」！台東東海岸最新品牌「台東嗨Way」，帶領你踏上擁有最美海岸線的台11線公路，開啟一趟品嚐在地風土、體驗在地生活與人情味的「嗨Way」旅程。跟著引路人之一的返鄉阿美族青年米祝的腳步，踏入深山野溪，前往阿美族採集狩獵的自然祕境，向大地採集食材、手作食器，以深度體驗的方式，感受阿美族文化「與自然共生」的精神所在。

返鄉阿美族青年打造豪華流水席

圖：原該在深山野溪畔享受的「阿美流水席」，因連日大雨更改地點，卻是一樣充滿體驗阿美族日常的樂趣。（攝影：林蔚靜）

位於成功鎮的「Fudin Cafe 浮定咖啡」不只是一座咖啡餐酒館，同時也是主理人米祝打造「混水摸魚遊程」的戶外活動基地。與一般原鄉部落推觀光的模式不同，米祝並不將旅人帶進部落走馬看花，而是帶大家上山下海，前進部落的祕密基地，在玩樂之中體驗最道地的阿美族日常。混水摸魚最特別的遊程當屬「阿美流水席」，這也是台東嗨Way最「嗨」的體驗之一。

圖：跋山涉水，走入比西里岸深山中的野溪。（攝影：林蔚靜）

圖：建於日治時代末期的發電廠水壩。（攝影：林蔚靜）

所謂的「阿美流水席」，是字面上的真．流水席。在米祝的帶領下，循著獵徑前進部落採集食材的山域，下至比西里岸的深山溪流，在水流潺潺的溪畔享用一席充滿阿美族待客心意的盛筵，此外也在過程中體驗捕溪蝦、採野菜、手作食器等部落日常。只可惜在體驗這日因大雨滂沱，溪水暴漲，流水席因而改在半開放的活動基地分組進行，唯有捕蝦一組體驗到最原汁原味的流水席行程。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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圖：入山前，米祝先進行入山儀式：以菸草供奉山神和祖靈。（攝影：林蔚靜）

捕蝦組一行換上溯溪鞋，跟隨米祝搭上四驅車一路曲折顛簸，直駛至一處深山老林。在入山之前，米祝先點燃一根部落耆老手捲的菸草置於樹上，向山神與祖靈喃喃祝禱一路平安，儀式後，他撥開狂野蔓生的長草，帶領大家沿著路跡隱約可見的窄小獵徑入山。

阿美族的採集日常，從大地就地取材

圖：豪邁的在地引路人米祝，拎著一瓶米酒帶領大家入山採集食材。（攝影：林蔚靜）

一路上，米祝滔滔不絕地向大家解說各種植物，像是俗稱「飛機菜」的山茼蒿或作為背袋編製材料的黃藤；而他手上也沒閒著，或摘一把野菜，或剝芒草芯讓大家嚐味。他說，「野菜採集」是阿美族最知名的飲食文化特色，因其自古以來生活在資源豐饒的山海交界地區，食物來源以野菜為主，再搭配就近可得的海鮮和獸肉，所以認識野菜可以說是阿美族人人必備的生存技能。

圖：溪中設網捕捉溪蝦。（攝影：林蔚靜）

圖：活跳跳的長螯溪蝦。（攝影：林蔚靜）

就著拉繩下至溪谷，一行人來到一處建於日治時代末期的發電廠水壩廢址，米祝曾聽聞部落耆老參與建壩工事的口傳歷史。發電廠因日本戰敗未能建成，水壩構造形成的多段溪谷落差卻成為米祝捕溪蝦的最佳地點。只見他沿途撈起幾處沒被暴漲溪水沖走的陷阱，最後雖僅得幾隻長螯溪蝦，但跋山涉水的難得體驗卻是樂趣不減。

體驗阿美族的熱情待客之道

圖：燻烤獸肉海鮮的烤架亦取材大自然，以竹子編製而成。（攝影：林蔚靜）

圖：以檳榔鞘葉手製湯盆、湯杓等食器。（攝影：林蔚靜）

圖：一道道豐盛料理所用的食材，都是阿美族餐桌上常見的家常美味。（攝影：林蔚靜）

圖：餐桌以擷取自大地的花草裝飾，洋溢著與自然共生的美感。（攝影：林蔚靜）

返回活動基地，只見長桌上在眾人的協力下已備好了豐盛料理，以阿美族日常食材精心烹製而成：燻肉卷、炭烤羊排、炒田螺、烤魚、飛魚乾、涼拌山苦瓜和油漬青辣椒等，以姑婆芋和竹筒盛裝，食器組也正利用檳榔鞘、竹子製作湯盆、長柄杓和夾子。用餐完畢，就地取材製作的食器亦可回歸大地不造成污染，體現了阿美族的生活智慧。

圖：糯米飯裹醃生肉，阿美族人出門採集狩獵時隨身攜帶的簡便餐食。（攝影：林蔚靜）

圖：烤熱麥飯石，製作石頭火鍋。（攝影：林蔚靜）

以小米酒舉杯後，大家盡情享用美味料理。混水摸魚的工作人員穿梭人群之中熱情招呼，或教大家如何吸田螺肉，或取出特色醃生肉包入糯米飯分給大家嚐味。筵席的最高潮是「煮石頭火鍋」，將水和採集而來的食材置入檳榔鞘湯盆，再放入幾顆烤得滾熱的麥飯石，只見盆中的湯瞬間沸騰，熟透的食材也隨著蒸氣散發出濃郁鮮香──石頭火鍋是阿美族的家常料理之一，既方便又可以讓人品嚐到新鮮食材的美味。

用餐完畢後，大家依依不捨地與熱情好客的混水摸魚工作人員道別，離開令人忘憂的山林返回小鎮，心中都默默期待有機會在好天氣再次到訪，在溪畔體驗真正的阿美流水席。

圖：在深山野溪體驗的阿美流水席，讓人留下難忘的回憶。（攝影：林蔚靜）

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浮定咖啡戶外休閒企業社

地址︱台東縣成功鎮三仙里芝田路186-3號

電話︱0972-896-611

官網︱浮定咖啡戶外休閒企業社

台東嗨Way-台東東海岸區域品牌

台東東海岸區域品牌「台東嗨Way」以海景、海鮮、海人、海憩等不同主題，在台東最美海岸線打造獨有的「嗨翻遊程」：5大嗨light店家、6組最嗨引路人、7種High翻玩法、8款絕美海景，全新組合出深入感受台東海岸生活的9條嗨Way體驗遊程！

嗨Way專線︱089-360363

E-mail︱tthiway249@gmail.com

官網︱台東嗨Way

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撰文＆攝影︱林蔚靜

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212592

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