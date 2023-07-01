快訊

朱立倫暗示勸韓冰參選2024立委？韓國瑜講笑話1句神回

佛門大打出手！火爆尼姑摔椅、和尚嗆住持「釘孤隻」

老屋變身食尚餐飲空間！花蓮「梅蘢鎮」季節時令海陸燒烤、寵物也能入內

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

由港務局舊宿舍翻新的「梅蘢鎮」位在距離花蓮港不遠處靜謐的集合住宅區群中，藝人杜詩梅原本與先生在花蓮東大門夜市經營燒烤攤多年，偶然經過港務局舊宿舍被這棟老宅深深吸引，等了將近5、6年確定標到後，斥資超過500萬將閒置多年的廢墟大力翻修後，開設專營季節性海陸燒烤以及寵物友善的餐廳。

▲閒置數十年的港務局宿舍，經店家巧手改造成舒適的用餐空間。
▲閒置數十年的港務局宿舍，經店家巧手改造成舒適的用餐空間。

▲沒有華麗裝飾的清水泥作空間讓人覺得十分可親。
▲沒有華麗裝飾的清水泥作空間讓人覺得十分可親。

店內隱約還可以看到老屋新生的痕跡，料理區中特別打造的大烤窯是店內燒烤美味的祕訣之一。杜詩梅說，據說在中亞很盛行用窯烤食物，因其高溫鎖水的特性，只要食材新鮮，烤出來的肉品軟嫩又充滿肉汁，非常好吃。晚餐提供的季節性海陸燒烤主打漁港時令海鮮、日本生蠔、Choice等級的牛小排、花蓮在地的溫體豬肋排以及雞肉。從前菜、湯品、主菜至甜點，誠意滿滿的10道美味料理，難怪開業迄今吸引許多主顧客一訪再訪。

▲窯烤後鮑魚與鳳螺，鮮Q多汁。
▲窯烤後鮑魚與鳳螺，鮮Q多汁。

▲主餐Choice等級牛小排，可吃到大塊肉的軟嫩與骨邊的酥香焦脆。
▲主餐Choice等級牛小排，可吃到大塊肉的軟嫩與骨邊的酥香焦脆。

▲下午茶時段提供的輕食，份量一樣澎湃大器。
▲下午茶時段提供的輕食，份量一樣澎湃大器。

　

店家資訊

梅蘢鎮

地址：花蓮市民德二街26-1號

電話：0987-888-737

時間：週四17:30-21:30、週五到週一14:00-17:00、17:30-21:30（週二、三休日）晚餐需預約

消費：單人套餐1,200元起

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

燒烤 老屋 海鮮

延伸閱讀

「富洋燒烤」經營者名下9公司 身價上千萬 店鋪連夜註銷

讓高考學子安靜應考 淄博「停烤」暫歇業

淄博燒烤好吵？中高考臨近 凌晨客潮湧 居民投訴增多

淄博燒烤火 美媒看衰：省錢式消費 影響經濟復甦

相關新聞

老屋變身食尚餐飲空間！花蓮「梅蘢鎮」季節時令海陸燒烤、寵物也能入內

由港務局舊宿舍翻新的「梅蘢鎮」位在距離花蓮港不遠處靜謐的集合住宅區群中，藝人杜詩梅原本與先生在花蓮東大門夜市經營燒烤攤多年，偶然經過港務局舊宿舍被這棟老宅深深吸引，等了將近5、6年確定標到後，斥資超過500萬將閒置多年的廢墟大力翻修後，開設專營季節性海陸燒烤以及寵物友善的餐廳。

超級庶民早點！ 宜蘭銅板美食「清珍早點」好吃不踩雷　招牌必點蔥燒餅限量供應

udn走跳美食／大海愛上藍天 說到礁溪早餐，Google網路推薦TOP 1清珍早點，宜蘭超高人氣傳統中式早餐店，一大早不僅室內，門口都擁有滿滿的人潮，想吃什麼自己夾，每樣幾乎是銅板價，最貴也

花蓮第一超人氣！在地老店「林家香酥雞」沒電話預約吃不到，殺到現場點餐還要等一小時以上

udn走跳美食／Mika 這家聽說是花蓮在地老店最強鹹酥雞，別看攤子前沒什麼人，全都是電話預約好的，現場點餐要點一小時以上。但問題是生意太好老闆也常關機，意思就是能吃到要看緣分，或者像我們這

去東海岸賞地景玩工藝綠旅行　品嚐原民料理佐夢幻海景

晨起，搭台鐵列車抵達台東市，從格上租車輕鬆取了Volvo XC40 Recharge純電動車，沿著最美看海公路「台11線」展開環保零排放的旅程，過程中盡情學習部落工藝、品嚐原民料理、欣賞精彩展覽，讓山與海的能量洗滌身心靈。

膽小的夜晚別來！宜蘭壯圍稻草人打卡秘境 「飛天掃帚 巫婆婆」新登場

膽小的夜晚別來！ 宜蘭壯圍稻草人打卡秘境 「飛天掃帚 巫婆婆」新登場

考古好好玩！ 現代科技重現史前文化　「史前館」品南島文化精彩

台灣東部唯一的國家級博物館「國立臺灣史前文化博物館」康樂本館（簡稱史前館）2023年5月重新開幕，在專業年輕團隊與策展人努力下，以更加生動有趣、導入現代科技的風格重現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦