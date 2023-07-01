老屋變身食尚餐飲空間！花蓮「梅蘢鎮」季節時令海陸燒烤、寵物也能入內

【圖／文：行遍天下】

由港務局舊宿舍翻新的「梅蘢鎮」位在距離花蓮港不遠處靜謐的集合住宅區群中，藝人杜詩梅原本與先生在花蓮東大門夜市經營燒烤攤多年，偶然經過港務局舊宿舍被這棟老宅深深吸引，等了將近5、6年確定標到後，斥資超過500萬將閒置多年的廢墟大力翻修後，開設專營季節性海陸燒烤以及寵物友善的餐廳。

▲閒置數十年的港務局宿舍，經店家巧手改造成舒適的用餐空間。

▲沒有華麗裝飾的清水泥作空間讓人覺得十分可親。

店內隱約還可以看到老屋新生的痕跡，料理區中特別打造的大烤窯是店內燒烤美味的祕訣之一。杜詩梅說，據說在中亞很盛行用窯烤食物，因其高溫鎖水的特性，只要食材新鮮，烤出來的肉品軟嫩又充滿肉汁，非常好吃。晚餐提供的季節性海陸燒烤主打漁港時令海鮮、日本生蠔、Choice等級的牛小排、花蓮在地的溫體豬肋排以及雞肉。從前菜、湯品、主菜至甜點，誠意滿滿的10道美味料理，難怪開業迄今吸引許多主顧客一訪再訪。

▲窯烤後鮑魚與鳳螺，鮮Q多汁。

▲主餐Choice等級牛小排，可吃到大塊肉的軟嫩與骨邊的酥香焦脆。

▲下午茶時段提供的輕食，份量一樣澎湃大器。





店家資訊

梅蘢鎮

地址：花蓮市民德二街26-1號

電話：0987-888-737

時間：週四17:30-21:30、週五到週一14:00-17:00、17:30-21:30（週二、三休日）晚餐需預約

消費：單人套餐1,200元起





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