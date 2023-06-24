考古好好玩！ 現代科技重現史前文化 「史前館」品南島文化精彩
【圖／文：行遍天下】
台灣東部唯一的國家級博物館「國立臺灣史前文化博物館」康樂本館（簡稱史前館）2023年5月重新開幕，在專業年輕團隊與策展人努力下，以更加生動有趣、導入現代科技的風格重現。
2002年啟用的康樂本館開館18年後，由建築師陳哲生操刀，以尊重原本的美國建築師Michael Graves設計為原則，重整入館地景和大廳、增設「南島廳」與「探索館」展覽空間，同時更新「台灣史前史廳」展館，中庭的山之廣場則鋪上草皮，將觀賞視線從室內引至戶外。
由史前館考古團隊精心劇本創作《黃金傳說》，藉由大型牆面RPG互動遊戲，讓人輕鬆認識史前交易；探索館的多功能教室和創意工坊，引起旅客探索史前文化的好奇心。館內的公共藝術也是一時之選，無論大廳的饒愛琴玻璃藝術《時間的圓》、一樓側廊木作平台的林介文作品《時間織軸》，都讓人眼睛為之一亮。
景點資訊
國立臺灣史前文化博物館 康樂本館
地址：台東縣台東市博物館路1號（康樂火車站旁）
電話：089-381-166
時間：09:00-16:00（週一、二休館），09:30、14:30定時導覽（採現場登記）
票價：即日起至112年6月30日前免費參觀，7月1日起正式收費，全票100元、優待票60元
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