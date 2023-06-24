考古好好玩！ 現代科技重現史前文化　「史前館」品南島文化精彩

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

台灣東部唯一的國家級博物館「國立臺灣史前文化博物館」康樂本館（簡稱史前館）2023年5月重新開幕，在專業年輕團隊與策展人努力下，以更加生動有趣、導入現代科技的風格重現。

▲國立臺灣史前文化博物館由美國知名建築師Michael Graves建造，18年後再由建築師陳哲生重新整修館內空間，展現新氣象。（攝影：張書豪）
▲國立臺灣史前文化博物館由美國知名建築師Michael Graves建造，18年後再由建築師陳哲生重新整修館內空間，展現新氣象。（攝影：張書豪）

2002年啟用的康樂本館開館18年後，由建築師陳哲生操刀，以尊重原本的美國建築師Michael Graves設計為原則，重整入館地景和大廳、增設「南島廳」與「探索館」展覽空間，同時更新「台灣史前史廳」展館，中庭的山之廣場則鋪上草皮，將觀賞視線從室內引至戶外。

▲南島廳策展、收藏都精彩。
▲南島廳策展、收藏都精彩。

▲山之廣場增設休憩草皮。
▲山之廣場增設休憩草皮。

由史前館考古團隊精心劇本創作《黃金傳說》，藉由大型牆面RPG互動遊戲，讓人輕鬆認識史前交易；探索館的多功能教室和創意工坊，引起旅客探索史前文化的好奇心。館內的公共藝術也是一時之選，無論大廳的饒愛琴玻璃藝術《時間的圓》、一樓側廊木作平台的林介文作品《時間織軸》，都讓人眼睛為之一亮。

▲藝術家林介文的編織作品《時間織軸》。
▲藝術家林介文的編織作品《時間織軸》。

▲一樓中庭規劃的「博物館後台」特展，可以體驗考古樂趣。
▲一樓中庭規劃的「博物館後台」特展，可以體驗考古樂趣。

　

景點資訊

國立臺灣史前文化博物館 康樂本館

地址：台東縣台東市博物館路1號（康樂火車站旁）

電話：089-381-166

網址：www.nmp.gov.tw

時間：09:00-16:00（週一、二休館），09:30、14:30定時導覽（採現場登記）

票價：即日起至112年6月30日前免費參觀，7月1日起正式收費，全票100元、優待票60元

博物館 美國 展覽

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