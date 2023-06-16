端午連假賞花衝一波！ 宜蘭最美「文心蘭黃金隧道」6月底前搶拍+水果枝仔冰免費嚐

6月必追的網美賞花景點！ 宜蘭「金雙甡花卉農場」栽種的「文心蘭黃金隧道」正盛開，只要50元即可入園盡情拍照，入場券還免費吃超沁涼消暑水果枝仔冰，把握花期至6/25快來搶拍！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

位於宜蘭員山鄉頭分路上的「金雙甡花卉農場」，用近500盆金黃色的文心蘭打造3公尺高、長達數百公尺的「黃金花海隧道」，在每年端午節前後呈現絕美花況，金黃澄澄的文心蘭，花朵造型像是優雅舞者，又稱作「跳舞蘭」，就像優雅美麗的舞者在陽光下閃閃發亮。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

想要拍出IG感美照嗎？ 快跟著部落客宜蘭ㄚ欣傳授幾點入園拍照技巧「只要把手機拿高，鏡頭前面靠近垂下來的花，由上往下拍，花拍起來才會比較密，不管用哪種角度都超美！」不會拍也不用擔心，農場園主非常會拍照，可以請他免費教學！

圖／翻攝金雙甡花卉農場臉書

為了讓大家有更好的參觀品質，入園參觀會酌收50元清潔費，只要憑券就能兌換１支30元水果枝仔冰，有桑葚、百香果、檸檬等口味，現場有手沖咖啡、拿破崙蛋糕、牛奶雪露販售供應。提醒賞花民眾勿將愛車停在農場附近的住家門口、拍美照之餘請勿隨意摘取花朵；這裡是寵物友善空間，但要裝入寵物籃；入園需要做好防蚊措施。快把握6月份最佳賞花期，趁著端午假期考慮衝一波！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

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金雙甡花卉農場

地址：宜蘭縣員山鄉頭分路82之26號

電話：03-9225439 、0922952284

文心蘭參觀時間：9:30~最後入園16:30 (園藝賣場：9:00~18:00)

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