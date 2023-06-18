花東單車New玩法！ 深度徐行縱谷最佳載具 超省力電輔車Ｘ在地體驗

走入台灣最純淨的一片土地－花東縱谷，用單車的速度，迎著微風，去感受花東縱谷最美的風景，深入在地部落與小鎮，認識每一段獨屬地方的故事。出發單車旅行趣吧，踩著電輔車，用最愜意的速度，徐行縱谷～輕鬆騎乘 . 遊讀花東。

花東單車～關於徐行縱谷：

▲徐行縱谷~花東單車 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

徐行台灣花東縱谷～感受部落人文與山海自然之美，透過鐵路運輸，您可以從車站出發，選擇多種路線及玩法，而電動輔助自行車將成為您深度走訪花蓮和台東的最佳載具！

這是一種節能減碳的旅遊方式，透過這樣的方式，您不僅可以享受旅遊帶來的樂趣，同時也能為維護花東的自然環境盡一份心力。透過在地嚮導的推薦，您可以體驗最在地的美食和人文風景，支持當地社區和文化的發展，為當地帶來收益。

這一趟旅程不只豐富、精彩，更是一趟可持續發展的旅程。透過綠色旅遊，您可以在旅行中貢獻一己之力，維護環境、尊重當地文化，讓我們一同創造更美好的世界！

【趣吧】官方網站：徐行縱谷 ~ 輕鬆騎乘 . 遊讀花東

花東單車～交通攻略：

徐行縱谷單車專線，讓你不論你從哪個城市哪的地方出發，只要搭上台鐵前往花蓮或台東的車站，下車後即可透過單車，出發開啟一段深入在地、體驗山海自然的美好旅程。

徐行縱谷～花蓮單車站點：新城、花蓮、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里車站。

徐行縱谷～台東單車站點：池上、關山、鹿野車站。

花東單車～認識電輔車：

▲徐行縱谷~花東單車。電輔車比較圖 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

科技來自於人性，想要透過單車的速度體驗旅行的美好，又擔心體驗無法負荷，電輔車的出現，大大的解決了單車旅行的體力需求。

電輔車 E-bike 在台灣中文全名是「電動輔助自行車」，常常被旅客與電動自行車搞混，下面趣編整理了兩種單車的不同，讓你一次搞懂電輔車到底是什麼。

電動自行車，正式名稱為『微型電動二輪車』，外型就像機車的外型，沒有腳可以踩踏的踏板。只能透過純電力騎乘，不需要透過自己的力量車子就能前進，如果車子沒電了就無法騎程。

E-bike電輔車，正式名稱為『電動輔助自行車』，外型和一般自行車相同，有腳可以踏踩的，是以人力為主，電力為輔；需要透過自己踩動踏板在騎車的時後會提供動力的輔助，讓你在長時間長距離的騎行下，也不需擔心自己的體力，爬坡也變得好省力，可以真的體驗到騎乘單車的感受與樂趣，又讓過程變得更輕鬆上手。

花東單車～超人氣路線：

花蓮單車路線＃1花蓮線

▲徐行縱谷~花東單車。新城線 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

花蓮車站出發，騎著單車沿著最美太平洋騎行，在七星潭一望無際的蔚藍海岸，接著一路慢慢地爬升，抵達海拔500公尺的太魯閣峽谷，沿著壯闊下切的河谷下騎，享受乘風一般的速度，欣賞美麗的大理石岩壁，花蓮最美的山海風景一次擁有！

【趣吧】搜尋>>> 徐行縱谷～七星潭+太魯閣單車一日

時數：1 Day / 4人成團。褓姆車隨行 / 原住民風味餐

花蓮單車路線＃2鳳林線

▲徐行縱谷~花東單車。鳳林線 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

鳳林車站出發，騎著單車走訪緩慢生活的鳳林小鎮，認識全台出產校長密度最多的小鎮。參訪校長夢工廠， 敬字亭、鳳林菸樓等知名景物，品嚐鳳林在地小吃。在領騎老師的導覽中，小鎮的故事與過去漸漸清晰，不小心就愛了這樣的慢城小鎮。

【趣吧】搜尋>>> 徐行縱谷～鳳林慢城人文單車之旅

時數：6H / 10人成團。領騎深度導覽 / 客家特色餐

花蓮單車路線＃3玉里線

▲徐行縱谷~花東單車。玉里線 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

玉里車站出發，騎乘電輔車走訪玉里小鎮，跟隨在地青年的步伐，進入瓦拉米步道，聆聽臺灣黑熊的故事學習尊重山林保護生態，認識布農族的文化與故事，與探尋隱藏在瓦拉米步道上的秘境南安瀑布。

【趣吧】搜尋>>> 徐行縱谷～玉里小鎮～走入黑熊國

時數：1 Day / 10人成團。專業領騎解說 / 秘境步道探索

花蓮單車路線＃4光復線

▲徐行縱谷~花東單車。光復線 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

花蓮車站出發，走入太巴塱部落聆聽過往故事，品嚐肥沃土地的恩賜「紅糯米」餐點，接著騎乘電輔車悠遊大農大富平地森林的楓樹林蔭，感受陽光灑落與微風吹拂的自在，大口深呼吸，放鬆身心，來一段森林療育的單車旅程吧！

【趣吧】搜尋>>> 徐行縱谷～大農大富森林療育之旅

時數：1 Day / 10人成團。森林療癒體驗/ 紅糯米風味餐

更多獨特在地體驗：

【趣吧】搜尋花蓮獵人學校原住民生驗樂

【趣吧】花蓮鯉魚潭SUP獨木舟體驗

【趣吧】台東鹿野永康部落獵人餐桌

想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」