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百年古蹟裡喝下午茶！ 宜蘭夢幻藍屋限定「海洋千層蛋糕」 多達17種千層口味任你挑

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

宜蘭的新月廣場又多了一個喝下午茶的好去處！從日治時期就留下來的建築「藍屋」，整修後成為新開幕「皮皮pp手作千層」的用餐空間，不只有多達17種口味的千層可以挑選，還有能跟充滿復古氛圍的藍色木造建築，美拍一番！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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在烏石海邊長大的老闆，以兒時記憶發想了「海洋千層蛋糕」，淺藍色餅皮中加入了蝶豆花鮮奶油，以及與海洋波浪慕斯，深藍、淺藍交織的夢幻外表，加上鳳梨內餡，酸酸甜甜讓人吃不膩，這款千層蛋糕只在藍屋門市限定販售！另還有味道不會太濃烈、吃得到榴蓮果肉的「榴蓮千層」。

部落客宜蘭ㄚ欣分享，皮皮pp手作千層蛋糕都是減糖配方，除了千層蛋糕、霜淇淋是常態商品，其餘甜點假日會比較齊全。其他擺在甜點櫃裡的10多種口味，一定找得到你最愛的那款，點杯深焙咖啡、抹茶鮮奶茶，剛好和甜點們平衡一下，為下午茶畫下完美的句點。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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說起「藍屋」這棟百年古蹟，除了顯眼的藍色外觀外，整棟建築不用一根釘子，是以檜木用卡榫技術建築而已的，內裝大致上保留原貌，牆上掛著許多藝術家的作品，瀰漫著濃濃復古風，吃完下午茶也可以花點時間好好欣賞這棟古蹟的美麗再回家。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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皮皮pp手作千層 宜蘭藍屋門市

電話：03-9321500，現場候位

營業時間：週日至週四 11：00～21：30 週五、週六 11：00～22：00

地址：宜蘭市神農路二段117號 (五穀廟對面)

提供餐點：千層蛋糕 (榴槤千層冷凍飯售)、戚風蛋糕、泡芙、可麗露磅蛋糕、霜淇淋、冰沙、咖啡、飲品

平日用餐時間120分、假日90分鐘 (無人候位則不限時)

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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