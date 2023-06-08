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超狂電動車庭院堪比小孩版賽車場！台東兩天一夜親子住宿推薦

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / FB @娜路彎大酒店、IG ＠weihsiaowei
圖 / FB @娜路彎大酒店、IG ＠weihsiaowei

台東有著令人著迷的魔力，翠綠的稻田、湛藍的大海和遼闊的天空，總能讓緊繃的身心都暫時能放鬆。說到要出門旅行，爸爸媽媽們除了景點想破頭，親子住宿也十分困擾，要容納家中的小霸王，著實不容易啊！ReadyGo整理了幾間台東親子住宿，提供預計連假帶孩子們出門放電的爸媽參考！

禾風新棧度假飯店

不只小孩玩瘋，大人也會超愛！禾風新棧度假飯店距離台東車站不遠，是近期蠻新的飯店，主打親子當然要看看他的親子設施有多厲害，除了最基本的球池、兒童遊戲室，這裡還多了賽車、DIY教室，此外不僅戶外有得玩，回到房間又是另一個天堂，因為房間的床就是一座溜滑梯，這麼特別的親子房還是第一次遇到呢。

圖 / IG ＠weihsiaowei
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圖 / IG ＠weihsiaowei
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地址：台東市新興路29號

電話：08-9229968

台東積木森林親子民宿

現在兒童電動車可說是每個家庭標配的玩具，來台東積木森林親子民宿直接變成電動車富翁，多台停在民宿門口任你選，民宿的硬體設備相當完善，剛開幕還很新，推薦給正在尋找台東親子住宿的你！當然要訂就得訂兒童跑車造型床房型，給孩子們難忘的夜晚！

圖 / IG ＠moria_shih
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圖 / FB ＠台東積木森林親子民宿
圖 / FB ＠台東積木森林親子民宿

地址：台東縣台東市興安路一段200巷21弄35號

電話：0933-611-666

貓追熊 熊追貓民宿

這間可說是親子住宿的最高殿堂！擁有好幾區大型遊戲區，讓孩子都能盡情放電，栩栩如生的場景，更有故事感，融入在場景中玩起來更有趣，當然民宿老闆也不忘照顧辛苦的爸爸媽媽，貼心準備按摩椅、漫畫沙發區，就是要一家子都能在這好好休息，只能說你沒來過真的太可惜！

圖 / IG @lyes.tw
圖 / IG @lyes.tw

圖 / IG @lyes.tw
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地址：台東縣台東市豐榮路90巷36號

電話：0963-735-617

娜路彎大酒店

身為台東指標性的酒店怎能錯過！位在台東市區的娜路彎大酒店，交通方便、附近景點多，機能相當好，適合一家老小入住。娜路彎是原名語「你好、歡迎」的意思，除了加入木質元素更顯溫馨，也在大廳擺放多件原住民的藝術作品，凸顯藝術氣息，是間很有特色的飯店。

圖 / FB @娜路彎大酒店
圖 / FB @娜路彎大酒店

圖 / FB @娜路彎大酒店
圖 / FB @娜路彎大酒店

地址：台東縣台東市連航路66號

電話：08-923-9666

晃晃 46 図書適

清水模的外觀，內裡卻是純手工的木造內裝，全來自老闆的巧手，打造城市裡別具溫馨的小窩。房間裡沒有電視卻還是能讓孩子玩瘋，因為有一座專屬溜滑梯，不用跟人搶溜完就能躺著睡，加上多元豐富的藏書，提供親子共讀時光，遠離3C產品，回到文字的世界。早餐更是旅人激推的亮點之一，嚴選在地食材，製作均衡健康又美味的料理，再加上兩隻貓咪陪伴你，怎麼捨得離開呢～

圖 / IG @19.kkan
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圖 / FB ＠晃晃46図書適
圖 / FB ＠晃晃46図書適

地址：台東縣台東市漢陽南路139巷46號

電話：0914-073-170

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