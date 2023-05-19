宜蘭頭城親子寵物餐廳推薦！沐浴森林中大啖爆量大烤雞

越過長長的雪隧可見遙遠聳立的龜山島嶼與大海，讓人逐漸放鬆，來到深藏在頭城的親子寵物餐廳「流水森林」，位在山腳下涼爽舒適，周圍有許多綠植和流水聲，讓人仿佛置身於森林中，徜徉於老屋改造成的半戶外空間，還可以在泡腳池讓魚兒幫你做一場腳部SPA。

除了舒適的用餐環境外，桌椅高低落差設計也相當貼心，很適合孩子們坐下來用餐，而且還有提供高腳椅和兒童餐具，這樣的細節也讓家長可以盡情品嚐美食，同時放心照顧孩子的用餐需求。

菜單

菜單

老闆開店的初衷就是希望來到此的大朋友小朋友與毛小孩，能感受大自然芬多精，還有一定要讓大家吃飽喝足的決心，因此店內料理都是新鮮大份量的餐點，不管你是一個人或一家人來用餐，都可以吃得心滿意足、滿載而歸。

森林大烤雞

來店必吃的「森林大烤雞」，由每日限量的新鮮「黑羽土雞」烘烤，金黃色外皮均勻地烤至熟透、香脆，讓人看了食指大動，入口帶有微微的焦香氣，有著多層次的口感，且在切開烤雞時可見鮮嫩多汁的肉質，油脂均勻分布其中，每一口都有自然的雞肉香甜，讓忍不住一口接一口，搭配周圍滿滿吸飽雞汁的蔬菜，更是一絕，需要提前電話預約才吃得到。

流水森林蝦桶

海鮮愛好者絕不能錯過「爆蝦桶」！滿滿新鮮蝦子運用低溫油泡方式處理，讓蝦子風味能更完整保留，配上創意的擺盤讓人拍好拍滿才肯享用，一旁也有提供店家調製的醬汁與檸檬增添風味。

松露冷燻鮭花

此道結合了松露的香氣與鮭魚的鮮美，鮭魚切成薄片堆疊出玫瑰花綻放的姿態、撒上起司粉更是迷人，入口感受冷燻鮭魚的滑嫩與沁出的松露香氣，有著獨特又高雅的氣息在，不僅外觀精美，口感豐富，而且營養價值高，也是推薦必點之一 。

青醬中瘋小蛤哥

蛤蜊份量比麵條還搶戲的「青醬中瘋小蛤哥」，結合新鮮蛤蜊與香濃青醬，其中吃得到嫩滑鮮甜蛤蜊肉質，與義大利麵搭配出絕佳的口感，每一口都意猶未盡，浮誇擺盤不只好拍又鮮味滿滿，高CP質組合也是許多饕客必點。

位於宜蘭頭城的「流水森林」不止提供舒適的用餐環境、寵物友善空間，許多貼心的服務也很適合親子出遊，到此漫步放鬆、享用美味餐點，讓人填飽肚皮之餘還能填充身心靈，帶來滿滿能量，下回來到頭城可記得先訂位囉。





流水森林

店家地址：宜蘭縣頭城鎮宜三路二段275巷7之1號

店家電話：0916984480

營業時間：11:00–20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/42fSVzf





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