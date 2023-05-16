相約創造美好回憶！嚴選東部包棟民宿，不受打擾又能看山看海

上班、上課，心好累！想出去玩的心，早已蠢蠢欲動了，你是不是已經偷偷在計畫，下一次的旅行要去哪？不妨相約家人或好友，一起前往可以看山、看海的療癒好所在，盡情徜徉在天然美景之中。而對於團體旅遊來說，住宿可說是最不可或缺的要點之一，為此我們嚴選了位在花東，人氣一直居高不下的8間包棟民宿。

樂・隨逸館

坐落於花蓮吉安鄉的「樂・隨逸館」，是一間純白系為主的獨棟別墅，裝潢打造出明亮的清新感，而房型提供三間雙人房與三間四人房，每間都配有膠囊咖啡機和大面落地窗，在房間內就可以飽覽藍天與山色的景致。房客可使用的公共空間分成室內與室外，有露天泳池、躺椅與涼亭，還有開放式廚房及用餐區，另外由於怕影響到其他房客，僅有包棟的房客可以安排烤肉，有興趣的讀者不妨趕緊訂房囉。

圖／IG@zoss_ash

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【樂・隨逸館】店家資訊

地址：花蓮縣吉安鄉建國路二段369-1號

電話：0965 333 691

北歐公爵

「北歐公爵」位於花蓮市區，以歐式典雅風格的裝潢吸引著旅客，像是前後院以大量植栽點綴，呈現出迷人而優雅的氛圍，而廚房和餐廳空間同樣也是一派沈穩耐看的北歐風，且環境乾淨舒適，很有出國度假的氣氛！至於房型的部分，提供優美高雅的雙人房與四人房選擇，如果攜家帶眷的話，這裡還有溫馨可愛的遊憩室，相信也很適合家長帶小朋友來入住。

圖／IG@ayuugelato

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【北歐公爵】店家資訊

地址：花蓮縣花蓮市球崙一路215號巷5號

電話：0928 156 863

PA-2D公寓

喜歡主題住宿嗎？這間名為「PA-2D公寓」的民宿，運用如漫畫般的黑色線條，於裡裡外外勾勒出裝潢細節，可愛幽默的風格不僅令人難忘，更讓人猶如走進漫畫中的2D世界。這裡提供開放式客餐廳，還有Switch和麻將桌遊，絕對不怕你無聊！值得注意的是，民宿內提供五間客房，然而一天僅接待一組客人，不過六人即可包棟，且包棟至多可規劃到14人入住。

圖／IG@panpeter1996

圖／IG@panpeter1996

【PA-2D公寓】店家資訊

地址：花蓮縣花蓮市國民一街59號

電話：0936 939 416

鹽花The Salt

遠離鬧區，能遠望花蓮港和太平洋的「鹽花The Salt」，是近期深受網美喜愛的花蓮民宿之一。民宿為四層樓的建築，提供兩間家庭四人房以及四間雙人房，包棟最多可接待20人入住，而裝潢陳設則是以引進光與風為主軸，特意將帶有海洋意象的漁網作為牆面佈置，並且隨處可見花蓮石材點綴，盡可能讓花蓮的自然風土呈現於空間內。

圖／IG@elena_0921

圖／IG@elena_0921

【鹽花The Salt】店家資訊

地址：花蓮縣花蓮市海濱街71號

電話：0978 225 433

小綠的願望

台東「小綠的願望」為一個人也可以包棟的獨棟清水模民宿，因此不會有陌生人出現在公共空間，可以細細品味每一個角落的特色。而小綠的願望以自然粗獷的風格打造，搭配室內暖黃的燈光，彷彿置身在兒時的秘密基地之中，只不過廚房設備更加一應俱全，很推薦給想要體驗慢活生活態度的讀者。

圖／IG@cloud7974

圖／IG@cloud7974

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【小綠的願望】店家資訊

地址：台東縣長濱鄉三間村三間屋1-11號

電話：0937 474 453

富士A’tolan

來到東部，當然是要看海看到飽呀！靠近都蘭半山腰的「富士A’tolan」，環境清幽且視野遼闊，但不提供電視等3C設備，希望房客可以在無打擾的情況下，沈浸在大自然之中。此外，富士A’tolan更經心安排多種自費活動，像是日出海灘瑜珈、花藝課、精油按摩和SUP等行程，歡迎大家在環山望海的環境中，與好友共享美好時光。

圖／IG@pei_1004

圖／IG@pei_1004

圖／IG@pei_1004

【富士A’tolan】店家資訊

地址：台東縣富山村南鄉郡界23號

電話：0972 311 9

Lucent微光會館

「Lucent微光會館」提供奢華客房、一泊二食以及各式水陸活動，房間設計採大面窗景，藉此引入自然光感，營造明亮且溫馨典雅的氣氛。而房客除了可以使用泳池、漫步於湖區和步道，還可以參觀鳥舍和梅花鹿舍，跟小動物近距離接觸。餐點的部分，民宿精心選用在地新鮮食材，搭配主廚特製的創意菜單，不僅美味營養，擺盤也相當好看！

圖／IG@yuchiaowen

圖／IG@yuchiaowen

【Lucent微光會館】店家資訊

地址：台東縣東河鄉南八里8之15號

電話：08 953 1536

海平面民宿

外觀為黃色歐式風建築的「海平面民宿」，擁有無敵海景第一排，每個房間更是民宿主人費盡心思，設計出峇里島風木屋房、地中海雙人房等皆與海洋或島嶼有關的主題房間。除此之外，海平面更提供免費咖啡、茶包、零食和泡麵，並且細心裝設電梯，所以不必擔心半夜肚子餓，或是需要提著超重行李上下樓，因此民宿回訪率非常高呢！

圖／IG@qiaoqiao_li

圖／IG@qiaoqiao_li

【海平面民宿】店家資訊

地址：台東市富岡街52巷23號

電話：0966 572 786

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