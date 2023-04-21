小確幸！花蓮渡假飯店兩人成行6千 再送6千抵用券

【旅奇傳媒/編輯部整理】四月「全民普發現金 6,000 元」，你準備好如何花嗎？許多民眾因疫情無法出國，如今國門重新開放，迎來一波出國熱潮，但也有少民衆還沒準備好出國的打算，不少飯店業者看準疫後旅遊熱潮，分別推出住房優惠。

理想大地西班牙建築設計風格的獨棟別墅，擁有花蓮潔淨的空氣 、水, 加上萬坪森林公園環境，搭乘環保遊艇環湖2.2公里導覧,一覽白天或晚上遊船上欣賞運河沿岸的西班牙建築、橋樑風光之美，不用出國也能感受偽出國渡假的愜意氛圍，是最適合與家人、朋友、閨蜜一起同遊。

理想大地嚮應普發六千，即日起推出兩人成行每房6000 元即可入住「西班牙主題房」住宿乙晚，專案包含陽光活力早餐、幸福迎賓小品，應許運河遊艇導覽乙次，飯店免費活動設施使用(不含芳療SPA)，花蓮火車站/機場來回定時定點接送乙次；凡預購「理想買6000送6000」住宿專案於5月31日前入住，每房即發放6000元可抵用飯店內消費。

▲「買六千送六千」住宿專案，萬元房變$6000再送$6000。 圖：花蓮理想大地渡假飯店／提供

抵用券可規劃使用於飯店「里拉餐廳」的自助晚餐，有主廚嚴選花蓮在地食材，精細手工製作多樣原創美食；或「風味餐廳」，主廚精選「理想金牌片皮烤鴨」選用花蓮的櫻桃鴨，加上主廚的獨門配方一鴨三吃 ，滿足饕客味蕾。晚餐後，伴隨家人好友漫步到湖光山舍的「湖畔小憩」小酙或安排一趟ZEN SPA，好好搞賞自己也是不錯的選擇喔！

「理想6000抵用券」也能讓您和家人暢遊豐之谷生態公園，園區佔地5.7公頃結合自然與環保的生態公園以中央山脈地下湧泉復育萬坪綠地，在綠色生態圈內可搭乘竹筏探索、窯烤Pizza DIY、鐵馬自由行、獨木舟、手札DIY等豐富多元活動是最珍貴的寓教於樂親子共遊活動。

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