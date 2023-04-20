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「丘丘‧森旅Chu Resort X 島東譯電所」推出「丘上的下水湯」！結合蒸氣瑜珈、音樂、電影，帶來獨特泡湯體驗

欣傳媒／ 欣傳媒

「丘丘‧森旅 Chu Resort」X「島東譯電所」推出全新溫泉企劃【丘上的下水湯】；圖片提供／丘丘‧森旅

於花蓮鳳林開幕不久的旅宿「丘丘‧森旅CHU Resort」，是Home Hotel集團以全台第一家渡假 x 靜心為主題打造的品牌，因座落於花東縱谷間，其品牌名稱與理念便隱喻著近山與敬山。而4/17（週一）至 4/30（週日），與東岸⽣活品牌「島東譯電所」共同策劃「丘上的下水湯」的溫泉企劃，從台灣常見小吃料理「下水湯」的豐富食材為發想，藉由多元的活動與二子山溫泉的自然優勢結合，邀請大家泡湯放鬆身心之餘，參與不同的五感體驗。

丘丘‧森旅 CHU Resort；圖片提供／丘丘‧森旅

除了可選擇住宿在風光秀麗的花東縱谷之外，丘丘‧森旅也以「身心平衡Balance your flow」為理念，規劃了一系列像是散步冥想或晨間瑜珈等靜心課程，讓遠道而來的旅客能在花東清心的環境中重新找回平靜與力量。而這次與「島東譯電所」以台灣常見小吃料理「下水湯」為發想，聯名企劃「丘上的下水湯」帶出了溫泉新概念！

「丘上的下水湯」；圖片提供／丘丘‧森旅

除了溫泉區的湯屋以及大眾池供泡湯外，配合蒸氣繚繞的溫泉環境，島東譯電所以「島東蒸汽電台」活動以精選音樂每天陪伴旅客邊泡溫泉邊享受音樂的滋養。既然以展覽形式出發，「半寓」花藝活動也帶來「蒸氣生活艸化集_丘上採集錄」，透過採集當地現有花材讓花藝融入日常，將花東縱谷綠意盎然及花團錦簇的自然風光融入花藝創作中，享受溫泉之時，能體驗溫泉、花藝與生活的朦朧美感。同時也透過燈箱的方式，讓現場展示的水墨作品以更獨特及空間層次感的方式呈現。

半寓花藝活動；圖片提供／丘丘‧森旅

曾芷郁《墨燈箱》；圖片提供／丘丘‧森旅

本次「丘上的下水湯」企劃更選在 4/22（週六）世界地球日規劃專屬活動內容，除上述活動外，當天也規劃「蒸氣瑜珈」課程，帶著旅客放慢步調、沉澱心靈，也透過「Hon 圖書俱樂部」概念選書，從身體感官、慢旅慢活與生命文學三大主題切入，在瑜珈練習中體會書中奧義。此外，丘丘‧森旅與島東譯電所也與花蓮在地瑞穗鮮乳聯手特製調飲「返老還童湯」，在奶味香濃、口感絲滑，可可尾韻帶有咖啡香氣的湯頭下，讓泡完湯的身體更加舒暢。

「蒸氣瑜珈」課程；圖片提供／丘丘‧森旅

「Hon 圖書俱樂部」；圖片提供／丘丘‧森旅

此外，島東譯電所主理人阿光也會精選清涼歌單，以「臨時性清涼地」為名進行放歌，帶領大家舒緩心情；最後，再放映符合主題的經典幽默電影《羅馬浴場》，讓大家邊泡湯也邊「泡電影」，來場兼顧身心靈與五感的豐富泡湯體驗。

《羅馬浴場》電影劇照；圖片提供／丘丘‧森旅

【《丘上的下水湯》丘丘‧森旅CHU Resort x 島東譯電所】

展覽日期：2023/04/17（一）～ 04/30（日）

地點：二子泉旅溫泉區（花蓮縣鳳林鎮永豐路6號）

下水活動日：04/22（六）

活動網址：https://churesort.com/chu_x_decryptionroom/

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編　 輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211257

溫泉 泡湯 電影

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