全台唯一「燈塔飯店」！ BRIGHTHOUSE 坐擁南方澳跨港海景 品味環保精緻蔬食饗宴

無敵海景房能以多種角度看見太平洋之美。 圖：BRIGHTHOUSE光之旅／提供

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】東北角擁有豐富地質景觀，自然形成的獨特海岸地形勾勒出台灣海景之美，位處東北角的宜蘭蘇澳鎮沿海地區因3面環山、東臨太平洋的絕佳地勢，因此發展出軍港、商港、漁港3大良港，在3座港灣的中心點佇立著1座純白建築，是全台唯一的「燈塔飯店」BRIGHTHOUSE 光之旅，不僅指引夜晚船隻歸港，同時亦成為旅客休憩之地，成為蘇澳港口獨特景觀。

▲旅客能到飯店鄰近的豆腐岬體驗豐富海上活動。 圖：BRIGHTHOUSE 光之旅／提供

原先這棟建築物只單純做為信號台使用，後為增加信號台更加多元的功能性，因此台灣港務公司決定將信號台1至5樓委外經營向外招標，在歷經多次流標後，最終由擁有船務公司經營與飯店管理經驗的威勇船務國際公司及汎太平洋國際公司執行長林木溪得標，在經過縣府、港務公司與航港局等單位核准後，著手進行將信號台改造為擁有絕佳海景旅館的計畫。

▲台灣唯一的燈塔飯店，修建後的純白建築更襯山水景色。 圖：BRIGHTHOUSE 光之旅／提供

打造全台唯一 壯闊跨港海景

歷經重重阻礙誕生的光之旅，純白無瑕的外觀與山海相互輝映，在保留原先燈塔功能前提下建造出獨特海景住宿，打造出「全台唯一燈塔飯店」。在空間設計上充分利用緊鄰飯店的南方澳豆腐岬的特殊景色，讓遊客不論在飯店外抑或在房間內都能欣賞到壯闊海景與大船進港的畫面，旅客也能使用飯店迷你高爾夫球場與租借自行車，在碧海藍天下享受悠閒放鬆的時光，或是到豆腐岬體驗豐富的海上活動如SUP或潛水等，深入探索南方澳海底秘境。

▲跨港海景房能見大船入港的景象。 圖：BRIGHTHOUSE 光之旅／提供

飯店最大特色是不論何種房型都能一覽無邊際的蔚藍海洋，不同角度的豆腐岬海景劃分豆腐岬海景房、跨港海景房、無敵海景房，大片落地窗從客房延伸至浴室，不論躺在柔軟的床榻上或是泡在浴缸內，都能夠看見大船入港或一擁山海景緻，其中環太平洋海景房更能欣賞300度太平洋景致，旅客能在海洋環抱之下聆聽浪聲享受平靜時光。

選用高級沐浴備品 純粹的蔬食饗宴

除在房間設計具備巧思，光之旅提供的設備亦別出心裁，沐浴備品選用知名法國品牌歐舒丹，甚至還備有一般飯店少見的全身烘乾機及搭載觸控式面板的座式馬桶，舒適的衛浴環境舒緩旅客身心。

▲供應餐點皆以蔬食製成，響應環保的同時亦做出精緻感。 圖：BRIGHTHOUSE 光之旅／提供

更特別的是，光之旅所有餐點皆是蔬食製成，不僅避免與南方澳附近海鮮餐廳競爭的情況，同時亦響應環保概念，精心製作的蔬食料理成為飯店的特色之一，除固定提供每位旅客1盤西式餐點享用外，餐廳內也有中式料理供旅客隨意取用，滿足味蕾上的享受與身心靈的飽足。

▲飯店備品選用知名法國品牌歐舒丹。 圖：BRIGHTHOUSE 光之旅／提供

熱衷當地公益 疫間捐贈餐盒

光之旅提供的優質養生蔬食餐飲、床墊、枕頭、棉被等生活用品及自然人文的溫馨服務，不僅深受多位名人與旅客的喜愛與讚譽。除此之外，身兼船務公司及飯店執行長身分的林木溪，也熱衷於對當地公益的付出。例如頒發獎學金給與當地優秀學童，捐贈數十輛腳踏車給當地宮廟供到訪旅客能藉由騎行自行車更深入當地觀光。

在疫情嚴峻期間，深感醫護人員辛勞，光之旅員工特別製作數百份蔬食餐盒，送往多間醫院供醫護人員食用，為防疫盡一份心力。如今疫後觀光產業逐漸明朗，身兼燈塔與飯店的光之旅不僅指引船隻歸港，亦迎接更多旅客到訪這展現南方澳之美的一方天地。

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