江振誠 x 凱渡廣場酒店！ 「archi藝廚」美食搶先體驗 海鮮三部曲、義式橄欖蜜餞、法式三星蔥麵包

台灣精緻餐飲（Fine Dining）第一把交椅–名廚江振誠，於2014年在台灣開設餐廳「RAW」，菜單每每推陳出新、魅力不減，如今他與新開幕的宜蘭頭城烏石港「THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店」合作，更造成話題與轟動，開幕當日賓客好評滿點，到底江振誠這次又有什麼新創意？

凱渡廣場酒店的「archi藝廚」，態度上較為親民，沾染宜蘭風土氣息，但實驗精神依舊，實踐台西合併；圖片提供／凱渡廣場酒店

江振誠充分地發揮實驗精神，走在時代最前端，將料理當成一門哲學與藝術，每次新菜單推出，總讓人為之驚艷，相較「RAW」的論述性與國際化，凱渡廣場酒店的「archi藝廚」，態度上較為親民，沾染宜蘭風土氣息，但實驗精神依舊，實踐台西合併，例如義式橄欖嵌入蜜餞、傳統法式麵包被置換為「三星蔥」包，讓人在滿足味蕾的同時發出讚嘆：「Wow！原來可以這樣混搭，而且很美味。」

「archi藝廚」是酒店內主打最高級餐廳，也是天際客房旅客的專屬餐廳；圖片提供／凱渡廣場酒店

酒店中最高檔餐廳「archi藝廚」美食，江振誠呈現宜蘭最引以為豪的海鮮美食「三部曲」饗宴：從剛撈起來的現流海鮮、熟成海鮮、到烹調海鮮三種處理過程，加上宜蘭的山珍海味。江振誠表示，結合漁港產地直送海鮮，擁有最新鮮海鮮還不夠，還要以宜蘭特色細膩演繹。

「archi藝廚」餐廳內設有熟成室，服務人員引領客人「From Sea to Table」；圖片提供／凱渡廣場酒店

餐廳內特別打造熟成室，江振誠認為，熟成是讓海鮮回甘，一定要是最新鮮海鮮，才能味道肥美。

「archi藝廚」品嘗套餐共有10道菜色，包含一道隱藏版料理；圖片／欣傳媒

開幕的品嘗套餐 （Tasting menu），共有10道菜色，包含一道未寫在菜單的隱藏版料理，每份3,280元，外加一成服務費。每季更新菜單，以時令海鮮創作菜餚。

第一道開胃小點，包含以煙燻鮭魚片、雞皮、櫻花蝦米餅製作的脆片，呈現酸甜脆感的白綠草莓，風味橄欖嵌入使用青芒果、鳳梨、番茄醃漬的道地蘭陽蜜餞。

凱渡廣場酒店與宜蘭的定置漁場合作，將最新鮮的海鮮直送；圖片／欣傳媒

凱渡廣場酒店與宜蘭的定置漁場合作，將最新鮮的海鮮直送，現流的時令海鮮採用大溪甜蝦、淡菜、沖繩海葡萄，淋上日本生醬油，體現江振誠標榜的口感與鮮味。

「archi藝廚」用三星蔥包取代法國麵包；圖片／欣傳媒

融合宜蘭在地三星蔥食材，用三星蔥包取代法國麵包，運用像麻花捲方式生煎，外脆內軟，搭配花生醬、 balsamic、鮮奶油等醬汁食用。

「archi藝廚」餐廳的海鮮三部曲包含熟成海鮮；圖片提供／欣傳媒

「archi藝廚」馬頭魚立鱗燒鮮美且口感立體；圖片／欣傳媒

立鱗燒一定要海鮮夠新鮮，馬頭魚立鱗燒鮮美且口感立體，醬汁採用花椒油、蒜、蔥一起調製而成。

「archi藝廚」採用與小農合作的蔬菜」；圖片／欣傳媒

迷你時蔬，採用與小農合作的蔬菜，同時是春天時令蔬菜，加以最鮮嫩的部位，蕪菁、竹筍等以松露、烤茄子泥等調製。

燒鵝是隱藏版料理；圖片提供／凱渡廣場酒店

未列在菜單的隱藏版料理就是凱渡招牌的燒鵝，也是「pelago百匯廚」餐廳必品嘗美味，「archi藝廚」烹調靈感來自於富貴雙方，採以鵝胸部位，結合伊比利火腿、起士製成。

為什麼凱渡要做燒鵝？凱渡廣場酒店執行長林家漢表示，因為想做的和大家不一樣，宜蘭飯店都做櫻桃鴨，且鵝的油份其實比鴨多，香氣也足。

「archi藝廚」搭配餐酒，與ROOM by Le Kief合作酒標，是獨一無二的創作；圖片／欣傳媒

江振誠一直致力於讓佐餐酒，也可以是主角，所以花費心力鑽研，「archi藝廚」搭配餐酒，與ROOM by Le Kief合作酒標，因此是獨一無二的創作。

【飲酒過量 有害健康！】

海味以中西合併食材創作；圖片提供／凱渡廣場酒店

海味–來自宜蘭大溪的小龍蝦，以加入秋葵製作燉飯，撒上匈牙利的花椒粉，口感濕潤，以微辣美食搭襯鮮甜的海鮮。

「archi藝廚」歷時12小時製作完成牛小排；圖片提供／凱渡廣場酒店

山珍–牛小排歷時12小時製作完成，提供從松露野菇、酒粕鹽到三杯青醬的多種風味調味醬。

「archi藝廚」蝴蝶麵特殊吃法，靈感來自宜蘭宵夜傳統；圖片提供／凱渡廣場酒店

「archi藝廚」以蝴蝶結義大利麵為logo圖案，象徵精緻與義式餐飲的雙關連結，靈感正發想自江振誠，而蝴蝶麵也是「archi藝廚」招牌。

「archi藝廚」蝴蝶麵的特殊吃法，靈感來自宜蘭的宵夜傳統：吃麻醬麵配餛飩湯，讓住宿客人同時體驗宜蘭在地文化。

紅心芭樂特製雪酪；圖片提供／凱渡廣場酒店

甜點採用宜蘭特產–紅心芭樂特製雪酪。

「RAW」自開幕以來，價位已翻倍，仍然一位難求，凱渡廣場酒店採取全包式「陸上郵輪」假期體驗，價位涵蓋一泊二食，「archi藝廚」屬於天際客房房客專屬餐廳，凡入住天際客房即可享用，但餐廳不提供房客以外人士入內享用，細拆個別價格，「archi藝廚」顯得相當划算。

THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號電話：03-9771166官網：https://www.archipelago.com.tw/粉專：https://www.facebook.com/HotelArchipelago

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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