再度開放登島！龜山島3／1起開放登島 志工淨灘喚起生態永續
【旅奇傳媒/編輯部整理】東北角管理處馬惠達處長表示，龜山島於112年3月1日起開放遊客登島，每年12月到隔年2月會採取封島措施，因為東北季風風浪較大的關係不宜登島，也是利用這個機會讓島上的生態環境能夠休息後再度開放，而為了保護龜山島上的生態資源採取總量管制，每日限1,800名必須經過登記申請，期望能讓龜山島上能夠永續經營，讓更多的遊客都有機會享受美好的旅遊環境。
特別在開放之前，舉辦了「2023龜山島淨灘活動」，結合宜蘭縣政府環保局暨環保志工、海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊、蘭陽地區作戰指揮部、新北市政府觀光旅遊局、宜蘭環保公益團體、陳歐珀委員服務處、蘭陽城鄉美學基金會、宜蘭賞鯨協會等相關單位共同推動，並且號召「東北角之友」臉書粉絲團網友一同參與，本次有503人參與淨灘，共同守護美麗的生態島嶼-龜山島，藉此呼籲愛護環境、共同打造綠色旅遊家園。
龜山島沿岸淨灘活動，清除沿岸海漂垃圾，本年(112年)共清理1840公斤，其中人工垃圾1400公斤；資源回收 1200公斤如寶特瓶、飲料罐等；海上作業廢棄物110公斤、保麗龍130公斤，由此顯示海洋垃圾污染問題的嚴重性，希望藉由活動喚起保育意識，盡心維護海洋自然面貌。海洋環境須靠大家一起維護，不是一時活動而是永續作為，推廣全民愛護海洋理念，號召大家一起來進行海岸及海底清潔，希望能提升民眾愛護海洋意識外，並呼籲大家要愛護我們的海洋。
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